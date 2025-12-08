ETV Bharat / bharat

చైనా వీసా విధానంలో కీలక మార్పులు- డిసెంబర్ 22న ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు వ్యవస్థ ప్రారంభం

ఆన్​లైన్ వీసా​ దరఖాస్తు వ్యవస్థను ప్రారంభించనున్న భారత్​లోని చైనా రాయబార కార్యాలయం

China Visa Application
China Visa Application (X@ChinaSpox_India)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

China Visa Application : వీసా విధానంలో చైనా కీలక మార్పులను తీసుకొచ్చింది. వీసా దరఖాస్తు విధానాన్ని సరళీకృతం చేసింది. ఇందుకోసం ఈనెల 22న ఆన్‌లైన్ వీసా దరఖాస్తు వ్యవస్థను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు భారత్​లోని చైనా రాయబారి క్సూ ఫైహాంగ్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా చైనా వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేవారు ఇకపై ఆన్‌లైన్‌ సదుపాయాన్ని వినియోగించవచ్చు. అవసరమైన దరఖాస్తు పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయవచ్చు.

TAGGED:

CHINA VISA APPLICATION
CHINESE EMBASSY ONLINE VISA
CHINA VISA APPLICATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.