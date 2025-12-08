చైనా వీసా విధానంలో కీలక మార్పులు- డిసెంబర్ 22న ఆన్లైన్ దరఖాస్తు వ్యవస్థ ప్రారంభం
ఆన్లైన్ వీసా దరఖాస్తు వ్యవస్థను ప్రారంభించనున్న భారత్లోని చైనా రాయబార కార్యాలయం
Published : December 8, 2025 at 3:24 PM IST
China Visa Application : వీసా విధానంలో చైనా కీలక మార్పులను తీసుకొచ్చింది. వీసా దరఖాస్తు విధానాన్ని సరళీకృతం చేసింది. ఇందుకోసం ఈనెల 22న ఆన్లైన్ వీసా దరఖాస్తు వ్యవస్థను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు భారత్లోని చైనా రాయబారి క్సూ ఫైహాంగ్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా చైనా వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేవారు ఇకపై ఆన్లైన్ సదుపాయాన్ని వినియోగించవచ్చు. అవసరమైన దరఖాస్తు పత్రాలను అప్లోడ్ చేయవచ్చు.
Notice Regarding Online Visa Processing Approval— Xu Feihong (@China_Amb_India) December 8, 2025
China Online Visa Application System will be officially launched by the Chinese Embassy in India on December 22, 2025. Applicants could enjoy convenience of filling out the form and uploading application materials online by…