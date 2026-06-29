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చైనా, మయన్మార్​, బంగ్లాదేశ్ కారిడార్- భారత్‌ ముందు మరో పెద్ద సవాల్- ఈశాన్యాన మన వ్యూహం మార్చాల్సిందేనా?

చైనా, మయన్మార్, బంగ్లాదేశ్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ప్రతిపాదన- భారత్‌కు వ్యూహాత్మకంగా సవాలు విసిరే అవకాశం ఉందని అంచనాలు- బంగాళాఖాతంలో చైనాకు బూస్ట్!

China Myanmar Bangladesh Economic Corridor Impact On India
China Myanmar Bangladesh Economic Corridor Impact On India (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 7:28 PM IST

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China Economic Corridor Impact on India : ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతంలో పోటీ ముదురుతున్న వేళ భారత్ సహా చుట్టుపక్కల తన వ్యూహాత్మక ఉనికిని విస్తరించుకునేందుకు చైనా మరోసారి దూకుడుగా అడుగు వేసింది. పశ్చిమ సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్న చైనా- పాకిస్థాన్ ఆర్థిక కారిడార్ (ఎకనామిక్ కారిడార్) తరహాలోనే ఇప్పుడు భారత్‌కు తూర్పు సరిహద్దుల్లో కూడా ఒక భారీ కారిడార్‌ను నిర్మించేందుకు చైనా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. భారత తూర్పు ప్రాంతానికి సవాల్ విసిరేలా చైనా ఇప్పుడు మరో కీలక ఆర్థిక ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకొచ్చింది. బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ దేశాల్ని కలుపుతూ 'చైనా- మయన్మార్- బంగ్లాదేశ్ ఎకనామిక్ కారిడార్‌ను ఏర్పాటు చేయాలనే చైనా ప్రతిపాదన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కార్యరూపం దాల్చితే బంగాళాఖాతం ప్రాంతంపై చైనా ప్రభావం మరింత పెరగడంతో పాటుగా భారత ఈశాన్య ప్రాంత భద్రత, కనెక్టివిటీ, ప్రాంతీయ వ్యూహంపైనా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

ఈ ప్రతిపాదన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్, బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తారిక్ రెహ్మాన్ మధ్య బీజింగ్‌లో జరిగిన సమావేశంలో చర్చకు వచ్చింది. సమావేశం అనంతరం బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయ ప్రతినిధి మహదీ అమిన్ మాట్లాడుతూ, మయన్మార్ మీదుగా బంగ్లాదేశ్‌ను చైనాతో అనుసంధానించే ఆర్థిక కారిడార్ ఏర్పాటు చేసే అంశంపై ఇరు దేశాలు చర్చించినట్లు తెలిపారు. ఈ కారిడార్ ప్రధాన లక్ష్యం బంగ్లాదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం సహా వాణిజ్యాన్ని విస్తరించడం, రహదారి, రైల్వే, సముద్ర మార్గ రవాణా వ్యవస్థను అభివృద్ది చేయడమేనని ఆయన చెప్పారు. ఇంకా చిట్టగాంగ్, మోంగ్లా నౌకాశ్రయాల్ని ఆధునీకరించేందుకు చైనా ఆసక్తి చూపినట్లు వెల్లడించారు. చిట్టగాంగ్ పోర్టును ప్రాంతీయ వాణిజ్య కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని కూడా చైనా ప్రతిపాదించినట్లు తెలిపారు.

Chinese President Xi Jinping, center left and Myanmar's President Min Aung Hlaing, center right. attend a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China, Tuesday, June 16, 2026.
'గ్రేట్ హాల్ ఆఫ్ ది పీపుల్'లో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్, ​​మయన్మార్ అధ్యక్షుడు మిన్ ఆంగ్ హ్లైంగ్ (Associated Press)

భారత చికెన్స్ నెక్‌కు ముప్పు?
ఈ ప్రాజెక్ట్ అమలైతే చైనా యున్నాన్ ప్రావిన్స్ నుంచి మయన్మార్ మీదుగా బంగ్లాదేశ్, అక్కడి నుంచి బంగాళాఖాతం వరకు ఒక కీలక ఆర్థిక మార్గం ఏర్పడుతుంది. దీంతో బంగాళాఖాతాన్ని చైనాతో నేరుగా అనుసంధానించే వ్యూహాత్మక మార్గంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు అత్యంత కీలకమైన సిలిగుడీ కారిడార్ సమీప ప్రాంతాల్లో చైనా ప్రభావాన్ని పెంచే అవకాశం ఉండటం వల్ల భారత్‌కు ఇది కీలక భద్రతా అంశంగా మారనుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. చికెన్స్ నెక్‌గా పిలిచే ఈ సిలిగుడీ కారిడార్ ద్వారానే భారత ప్రధాన భూభాగం ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతానికి సమీపంలో చైనా మద్దతుతో భారీ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పడితే భవిష్యత్తులో వ్యూహాత్మక ప్రభావం చూపే అవకాశాన్ని భారత్ పరిశీలిస్తోంది.

మయన్మార్‌లో ఘర్షణలు- అంత ఈజీ కాదు!
ఈ ప్రతిపాదనను చైనా బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ (BRI) విస్తరణలో భాగంగా కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మయన్మార్‌లోని క్యౌక్‌ప్యూ డీప్‌-సీ పోర్ట్, ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి, బంగ్లాదేశ్‌లో పోర్టులు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు, రవాణా రంగాల్లో చైనా భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టింది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త కారిడార్ ద్వారా ప్రాజెక్టులన్నింటినీ ఒకే నెట్‌వర్క్‌గా అనుసంధానించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. మరోవైపు భారత్ ఇప్పటికే తన యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీలో భాగంగా ఇండియా- మయన్మార్- థాయ్‌లాండ్ త్రైపాక్షిక రహదారి, కలాదాన్ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్సిట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్, BBIN, BIMSTEC వంటి కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టుల్ని అమలు చేస్తోంది. అయితే మయన్మార్‌లో కొనసాగుతున్న అంతర్గత ఘర్షణల కారణంగా ఈ ప్రాజెక్టులు ఆశించినంత వేగంగా ముందుకు సాగట్లేదు.

'ప్రభావం ఇప్పుడే అంచనా వేయలేం'
మయన్మార్‌లో ఒకప్పుడు భారత రాయబారిగా పనిచేసిన రాజీవ్ భాటియా ఈ ప్రాజెక్ట్ అమలుపై కొన్ని సందేహాల్ని వ్యక్తం చేశారు. గతంలో చైనా- భారత్- బంగ్లాదేశ్- మయన్మార్ కారిడార్ ఏర్పాటుకు కూడా ప్రయత్నాలు జరిగినా అవి విజయవంతం కాలేదని గుర్తుచేశారు. మయన్మార్‌లో ప్రస్తుత అంతర్గత భద్రతా పరిస్థితులు కొత్త ప్రాజెక్టుకు ప్రధాన అడ్డంకిగా మారే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఇంకా పూర్తి ప్రణాళిక బయటకు వచ్చిన తర్వాతే భారత్‌పై ఈ కారిడార్ ప్రభావాన్ని స్పష్టంగా అంచనా వేయొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.

Chinese President Xi Jinping, right, and Foreign Minister Wang Yi attend a meeting with Bangladesh's Prime Minister Tarique Rahman at the Great Hall of the People, in Beijing, China Friday, June 26, 2026.
'గ్రేట్ హాల్ ఆఫ్ ది పీపుల్'లో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్, విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ (Associated Press)

ఇక బంగ్లాదేశ్ ఇటు భారత్, అటు చైనా రెండింటితో సమానంగా సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ ఆర్థిక ప్రయోజనాల్ని గరిష్ఠంగా పొందే వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. భారత్‌తో స్నేహపూర్వక సంబంధాల్ని కొనసాగిస్తూనే చైనా నుంచి కూడా పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షిస్తోంది. మొత్తంగా చూస్తే ఈ కొత్త ఎకనామిక్ కారిడార్ కేవలం వాణిజ్య ప్రాజెక్టు మాత్రమే కాదు. బంగాళాఖాతంలో చైనా ప్రభావాన్ని మరింత విస్తరించే వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంగా కూడా దీన్ని చూస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు మరింత ముందుకు వెళ్తే భారత తన తూర్పు ప్రాంత కనెక్టివిటీ, ఈశాన్య రాష్ట్రాల మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రాంతీయ దౌత్య వ్యూహాన్ని మరింత వేగవంతం చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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