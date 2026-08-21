ETV Bharat / bharat

అనేక రంగాల్లో భారత్‌కు చైనాయే ప్రధాన పోటీదారు: మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ నరవణె

పొరుగుదేశాలతో ఉన్న సవాళ్లు గురించి మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ నరవణె కీలక కామెంట్స్- భారత్‌కు దీర్ఘకాలిక పోటీదారుగా చైనా ఉండబోతోందని వెల్లడి- ఆ దేశంతో ఉన్న విభేదాలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని సూచన

Former Army Chief Naravane on China
మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ నరవణె ((ANI))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 10:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Former Army Chief Naravane on China : భారత్ పొరుగుదేశాలైన పాకిస్థాన్, చైనాల గురించి మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ మనోజ్ నరవణె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉగ్రవాదం కారణంగా భారత్ దృష్టి ప్రధానంగా పాకిస్థాన్‌పైనే ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే దీర్ఘకాలంలో అనేక రంగాల్లో చైనా భారత్‌కు ప్రధాన పోటీదారుగా మారబోతోందని స్పష్టం చేశారు. బీజింగ్‌తో ఉన్న దీర్ఘకాలిక విభేదాలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకుంటూనే, బలమైన సైనిక శక్తిని భారత్ కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్రలోని పుణెలో రూపా పబ్లికేషన్స్ ప్రచురించిన తన కొత్త పుస్తకం 'ది క్యూరియస్ అండ్ ది క్లాసిఫైడ్ : అన్‌ఎర్తింగ్ మిలిటరీ మిత్స్ అండ్ మిస్టరీస్' ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో నరవణె పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో పొరుగు దేశాల నుంచి భారత్‌కు ఎదురవుతున్న భద్రతా సవాళ్ల గురించి మాట్లాడారు.

TAGGED:

FORMER ARMY CHIEF NARAVANE ON CHINA
FORMER ARMY CHIEF NARAVANE BOOK
MM NARAVANE ON PAKISTAN CHINA
CHINA INDIA RELATIONS 2026
FORMER ARMY CHIEF NARAVANE ON CHINA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.