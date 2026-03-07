సరైన పాలసీలు, విజన్తో- ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీలో చైనాతో భారత్ పోటీ పడగలదు: రాహుల్ గాంధీ
చైనా గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన రాహుల్ గాంధీ- ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీలో చైనాతో భారత్ పోటీ పడగలదన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
Published : March 7, 2026 at 4:03 PM IST
Rahul Gandhi Kerala Visit Updates : సరైన విధానాలు, విజన్తో భారత్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీలో చైనాతో పోటీ పడగలదని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. యుద్ధాలు ఎక్కువగా చైనా ఆధిపత్యం చెలాయించే బ్యాటరీ ఆప్టిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు (సాంకేతికత) వైపునకు వేగంగా మారుతున్నాయని అన్నారు. కేరళ తిరువనంతపురంలోని టెక్నో పార్క్లో ఐటీ ఉద్యోగులతో జరిగిన సమావేశంలో ఈ మేరకు రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారు.
అలాగే రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, ఇరాన్- యూఎస్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య నెలకొన్న వివాదాలను ఈ సందర్భంగా రాహుల్ ప్రస్తావించారు. "మీరు ఉక్రెయిన్కు వెళ్లి యుద్ధభూమిలో ఏమి జరుగుతుందో చూస్తే అసలు విషయం తెలుస్తుంది. సర్క్యులర్ మోషన్లో డ్రోన్లు విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఇరాన్లో సైనికులు బ్యాటరీ ఆప్టిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ మోటారుపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. ఈ సాంకేతికతలపై చైనా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. అయితే సరైన విధానాలు, విజన్తో భారత్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ సర్క్యులర్ మోషన్లో చైనాతో పోటీ పడగలదు" అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.
LIVE: Dialogue with the IT Fraternity at Technopark | Thiruvananthapuram, Keralam https://t.co/dCOaUwks4v— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 7, 2026