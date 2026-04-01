చైనాకు భారత్ షాక్- ఏప్రిల్ 1 నుంచి 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' CCTV కెమెరాలే అమ్మాలని కేంద్రం నిర్ణయం
కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం- భారత్లో చైనా సీసీటీవీ కెమెరా అమ్మకాలపై బ్యాన్- భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా సీసీటీవీ కెమెరాల విక్రయాలపై కొత్త నిబంధనలు- ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి
Published : April 1, 2026 at 10:17 AM IST
China CCTV Camera Ban In India : సీసీటీవీ కెమెరాల అమ్మకాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి సీసీటీవీ కెమెరాల కంపెనీలు కేవలం మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉత్పత్తులను మాత్రమే విక్రయించనున్నాయి. స్టాండర్డైజేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ (STQC) లేని సీసీటీవీ కెమెరాల అమ్మకాలను ప్రభుత్వం నిషేధించడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
అమలుకు దాదాపు ఏడాది సమయం
కాగా, స్టాండర్డైజేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ లేని సీసీటీవీ యూనిట్ల అమ్మకాలను 2025 ఏప్రిల్ 9 నుంచి కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ నిషేధించింది. కానీ ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న సీసీటీవీ కెమెరాలను అమ్ముకోవడానికి వ్యాపారులకు 2026 మార్చి 31 వరకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి స్వదేశంలోని తయారైన సీసీటీవీ కెమెరాలనే భారత వ్యాపారులు అమ్మాల్సి ఉంటుంది. అయితే, స్టాండర్డైజేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ లేని సీసీటీవీ కెమెరాల అమ్మకాలను దేశంలో నిషేధించే ఉత్తర్వు 2025 ఏప్రిల్ 9 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిందని కేంద్ర ప్రభుత్వ సీనియర్ అధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు. ఈ ఉత్తర్వు దేశంలోని ఏ తయారీదారుడిపైనా ప్రభావం చూపదని వెల్లడించారు.
చైనా కంపెనీలకు షాక్
కాగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చర్య హిక్విజన్, టీపీ-లింక్ వంటి చైనాకు చెందిన సీసీటీవీ తయారీ కంపెనీలపై ప్రభావం చూపుతుందని సీసీటీవీ వ్యాపార వర్గాలు తెలిపాయి. ఏ చైనా కంపెనీ తమ ఉత్పత్తులకు స్టాండర్డైజేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ ధ్రువీకరణ ఇవ్వదని పేర్కొన్నాయి. దీంతో భారత్లో ఏప్రిల్ 1 నుంచి చైనా సీసీటీవీ కెమెరాల అమ్మకాలపై బ్యాన్ అమలవుతుందని వెల్లడించాయి.
'కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం మార్పును సూచిస్తుంది'
మరోవైపు, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై సీపీ ప్లస్ బ్రాండ్ సీసీటీవీ కెమెరాలను తయారు చేసే ఆదిత్య ఇన్ఫోటెక్ సంస్థ స్పందించింది. 2025 ఏప్రిల్లో కేంద్ర సర్కార్ అమలు చేసిన స్టాండర్డైజేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ నిబంధనలు నిఘా పరిశ్రమకు ఒక ముఖ్యమైన మార్పును సూచిస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయం భారతీయ తయారీదారులకు మరింత సమాన అవకాశాలను కల్పిస్తుందని అభిప్రాయపడింది. "సీసీటీవీ కెమెరాల భద్రతా నిబంధనలు, విశ్వసనీయతపై డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అందుకే అన్ని స్థాయిలలో స్టాండర్డైజేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ రహిత ఉత్పత్తుల అమ్మకాలపై కేంద్ర సర్కార్ నిషేధం విధించింది. " అని సీపీ ప్లస్ (ఆదిత్య ఇన్ఫోటెక్ లిమిటెడ్) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ఖేమ్కా తెలిపారు.
ధరలు పెరిగే అవకాశం : ADCTA ప్రధాన కార్యదర్శి స్వరన్ సింగ్
అలాగే చైనాకు చెందిన సీసీటీవీ కెమెరాల అమ్మకంపై భారత ప్రభుత్వం నిషేధం విధించడంపై ఆల్ దిల్లీ కంప్యూటర్ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ (ADCTA) ప్రధాన కార్యదర్శి స్వరన్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్టాండర్డైజేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ ధ్రువీకరణ, ప్రధానంగా చైనా నుంచి దిగుమతి అయ్యే యూనిట్లపై నిషేధం కారణంగా సీసీటీవీ ఉత్పత్తుల ధరలు 15-20 శాతం వరకు పెరిగాయని అన్నారు. నాణ్యత, ధరలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి దేశీయ సీసీటీవీ కెమెరా తయారీ సంస్థలు తమ సొంత సాంకేతికతను, ముఖ్యంగా చిప్లు, మదర్బోర్డులను అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
'ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది'
దేశంలో సీసీటీవీ కెమెరాలకు భారీ డిమాండ్ ఉందని, అయితే ఇప్పటివరకు మార్కెట్ అవసరంలో కేవలం 5 శాతం మాత్రమే తీర్చగలిగామని ఒడిమాక్స్ టెక్నాలజీస్ డైరెక్టర్ సంజయ్ మిట్టల్ తెలిపారు. సరఫరా కొరత ఏర్పడకుండా ఉండేందుకు, వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే సీసీటీవీ కెమెరాలను అందించేందుకు దేశీయ తయారీదారులు తమ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.