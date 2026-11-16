వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలపై నియంత్రణే ఆత్మనిర్భరత : CDS చీఫ్
CDS Subramani on Atmanirbhar Bharat : స్వావలంబన అంటే వ్యూహాత్మకంగా ఏకాకి కావడం, ప్రతిదీ దేశీయంగా తయారు చేసుకోవడం కాదని చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ ఎన్ఎస్ రాజా సుబ్రమణి తెలిపారు.
Published : November 16, 2026 at 10:50 AM IST
జాతీయ భద్రతలో 'ఆత్మనిర్భరత' అంటే వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛ, కీలక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలపై నియంత్రణ, పటిష్టమైన సరఫరా గొలుసులను నిర్వహించడమేనని చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్) జనరల్ ఎన్ఎస్ రాజా సుబ్రమణి సోమవారం అన్నారు. స్వావలంబన అంటే వ్యూహాత్మకంగా ఏకాకి కావడం లేదా ప్రతిదీ దేశీయంగా తయారు చేసుకోవడం కాదని తెలిపారు. దిల్లీలో జరిగిన ఏఎన్ఐ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సమ్మిట్ 3.0లో 'భారత సాయుధ దళాలు- భవిష్యత్ యుద్ధాలకు సన్నద్ధం'పై జరిగిన సెషన్లో ప్రసంగించారు.
"'ఆత్మనిర్భరత' అంటే నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛ, పనిచేసే సామర్థ్యం, తట్టుకునే శక్తి. 'ఆత్మనిర్భరత' అంటే కేవలం ఎదురుదెబ్బను తట్టుకోవడం మాత్రమే కాదు. ఎదురుదెబ్బలను అధ్యయనం చేసి దాని నుంచి కోలుకుని, మళ్లీ మనల్ని మనం పునఃప్రారంభించుకునే సామర్థ్యం సంపాదించడం. 'ఆత్మనిర్భరత' అంటే వ్యూహాత్మకంగా ఏకాకి కావడం కాదు. 'ఆత్మనిర్భరత' అంటే ప్రతిదీ మనంతట మనమే తయారు చేసుకోవడం కాదు. మన సరఫరా గొలుసులపై నియంత్రణ కలిగి ఉండటం, మనం విశ్వసించగల పటిష్టమైన, నమ్మకమైన భాగస్వాములను కలిగి ఉండటం, అలాగే మన సొంత వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛను నిర్ధారించుకోవడానికి అవసరమైన కీలక సామర్థ్యం, సాంకేతికతను నియంత్రించడమే ఆత్మనిర్భరత"
---జనరల్ రాజా సుబ్రమణి, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్)