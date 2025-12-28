ETV Bharat / bharat

కాంగ్రెస్ పోరాడకపోతే దేశాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేదెవరు? : మల్లికార్జున ఖర్గే

కాంగ్రెస్ పార్టీ 140వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం- దిల్లీలో ఘనంగా వేడుకలు- పాల్గొన్న పార్టీ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్రనేతలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 28, 2025 at 11:10 AM IST

Congress party Foundation Day : కాంగ్రెస్ అనేది ఒక సిద్ధాంతమని, అది ఎప్పటికీ నశించదని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పోరాడకపోతే రాజ్యాంగాన్ని, దేశాన్ని ఎవరు పరిరక్షిస్తారని అన్నారు. కాంగ్రెస్ నిర్మించిన సంస్థలను మోదీ ప్రభుత్వం 11 ఏళ్ల పాలనలో బలహీనపరిచిందని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ పోరాటం అధికారం కోసం కాదని దేశం కోసమని స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగం, లౌకికవాదం, హక్కుల రక్షణలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. ఆదివారం కాంగ్రెస్‌ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా దిల్లీలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఖర్గే మాట్లాడారు. యూపీఏ హయాంలో ఆర్‌టీఐ, ఎంజీ నరేగా, ఆహార భద్రత, అటవీ హక్కులు, భూసేకరణ చట్టాలు తెచ్చామని గుర్తు చేశారు. బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల హక్కులను అణచివేస్తోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ నేతలు జాతీయ జెండా, రాజ్యాంగాన్ని అగౌరవపరిచారని ఖర్గే ఆరోపణలు చేశారు.

“సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న సమయంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం ప్రజల హక్కుల పరిరక్షణను విస్తరించింది. మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సమాచార హక్కు, విద్యా హక్కు, ఆహార భద్రత, ఉపాధి హామీ, అటవీ హక్కులు, భూ సేకరణ చట్టాలు అమలులోకి వచ్చాయి. గత 11 ఏళ్లుగా మోదీ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ నిర్మించిన వ్వవస్థలను బలహీనపరిచింది. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్–బీజేపీ నాయకులు జాతీయ జెండా, రాజ్యాంగం, అశోక చక్రం, వందేమాతరంను అవమానించారు. వారు ప్రజల హక్కులను అణిచివేస్తున్నారు. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంతో వారికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ప్రజల హక్కులను లాక్కుంటున్నారు."

- కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

