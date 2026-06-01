'బ్లాక్ అండ్ వైట్ సూట్ వేసుకోవడానికి కారణం ఇదే'- డ్రెస్​కోడ్​పై సీఎం విజయ్ క్లారిటీ!

ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక విజయ్ తొలి బహిరంగ సభ- డీఎంకే దుష్ట శక్తి, అన్నాడీఎంకే పతనమైన శక్తి అంటూ ప్రతిపక్షాలపై సీఎం ఫైర్!

Published : June 1, 2026 at 10:05 PM IST

CM Vijay On His Dress Code : ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న హార్స్ ట్రేడింగ్ ఆరోపణలను తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. అసలు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలే తెరవెనుక చేతులు కలిపి తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు కుట్రలు చేశాయని ఆరోపించారు. మే 10న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం విజయ్ తొలిసారిగా తిరుచ్చిలో ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు.

ఈ సందర్భంగా TVK పార్టీపై, ప్రభుత్వంపై నిరంతరం విమర్శలు గుప్పిస్తున్న డీఎంకేపై విజయ్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. డీఎంకే అనుసరిస్తున్న 'కుటుంబ రాజకీయాల' వల్లే ఆ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసిందని ఎద్దేవా చేశారు. తమిళనాడు ప్రజలు తనను కేవలం ముఖ్యమంత్రిని చేయలేదని, రాష్ట్రానికి 'ప్రథమ సేవకుడిని' చేశారని భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు.

డీఎంకే తమను ఎంతగా వ్యతిరేకిస్తే అది రాబోయే రోజుల్లో తమ పార్టీకే రాజకీయంగా మరింత మేలు చేకూరుస్తుందని విజయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే TVK ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విపక్షాల తీరును తప్పుపట్టారు. ఎన్నికల్లో కులం, మతం, ఓటుకు నోటు వంటి అడ్డంకులను తమ పార్టీ బద్దలు కొట్టిందని తెలిపారు.

సూట్‌ ఎందుకంటే?
తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక విజయ్ బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ సూట్‌లోనే కనిపిస్తున్నారు. ఆయన అన్ని అధికారిక కార్యక్రమాలకు ఆ డ్రెస్​ కోడ్​లోనే హాజరవుతున్నారు. అయితే ఈ సభకు మాత్రం విజయ్ సూట్​లో కాకుండా వైట్ ఔట్​ఫిట్​లో వచ్చారు. దీంతో 'బహిరంగ సభకు సూట్‌లో ఎందుకు రాలేదు?' అని ఒకరు అడిగారు. దీనికి విజయ్ జవాబిచ్చారు. ఆయన ఎందుకు బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ సూట్‌ ధరిస్తున్నారో స్పష్టతనిచ్చారు. తాను అన్ని విషయాల్లో పారదర్శకంగా, నిరాడంబరంగా ఉంటానని చెప్పేందుకే అలా వైట్ అండ్ బ్లాక్ సూట్‌ వేసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే అది ఉన్నతాధికారులు మాత్రమే వేసుకునే డ్రెస్‌ కోడ్‌ కాదు కదా? అంటూ సరదాగా అన్నారు.

డీఎంకే రియాక్షన్!
విజయ్ ఆరోపణలపై డీఎంకే స్పందించింది. ఆయన ఇంకా ఎన్నికల ప్రచారం మూడ్​లోనే ఉన్నారని, రాష్ట్రానికి బాధ్యతాయుతమైన ముఖ్యమంత్రి మూడ్​లోకి రావాలని డీఎంకే నాయకుడు డాక్టర్ ఎజిలన్ నాగనాథన్ ఎద్దేవా చేశారు. తిరుచ్చి బహిరంగ సభలో టీవీకే అధినేత విజయ్ ప్రసంగం తర్వాత ఆయన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడుతున్నారా? లేదా ఒక పార్టీ నాయకుడిగా మాట్లాడుతున్నారా? అనే విషయం ప్రజలను గందరగోళానికి గురిచేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇంకా ప్రచార ధోరణిలోనే ఉన్నారు. ఆయన ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడిగానో లేదా రాజకీయ పార్టీ నాయకుడిగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ విజయ్ ముఖ్యమంత్రి ధోరణిలోకి మారాలి. ప్రజలు ఆయనకు ఓటు వేసి పూర్తి అధికారాన్ని ఇచ్చారు. ఆ అధికారంతో తమిళనాడు ప్రజల కోసం ఏమి చేస్తారో చెప్పాలి. దానికి బదులుగా, ఆయన అధికారంలోకి రాకముందు ఉపయోగించిన అవే ఉపన్యాసాలు, ఎన్నికల వ్యూహాలను పునరావృతం చేస్తున్నారు" అని సోమవారం చెన్నైలో మీడియా సమావేశంలో అన్నారు.

