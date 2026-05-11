ఎంకే స్టాలిన్​తో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ భేటీ- ఇతర పార్టీల నేతలతో కూడా!

వైకో, అన్బుమణి, సీమన్​లను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన విజయ్​- మంగళవారం వీసీకే నేత తరుమావళవన్​ను కూడా కలవనున్నట్లు సమాచారం!

Published : May 11, 2026 at 6:53 PM IST

CM Vijay Meets Stalin : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్​, డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్​ను ఆయన నివాసంలో సోమవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఆ తర్వాత ఆయన వివిధ పార్టీల నేతలతోనూ మర్యాదపూర్వంగా కలిసి, వారితో మాట్లాడారు.

తమిళనాడు 17వ అసెంబ్లీ తొలి సమావేశాలు ఈ రోజు అంటే మే 11న ప్రారంభమయ్యాయి. నూతనంగా ఎన్నికైన శాసనసభ్యులు ఈ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అసెంబ్లీ మొదటి రోజు సమావేశాలు ముగిసిన తర్వాత, సీఎం విజయ్​, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్​ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆయనకు డీఎంకే శాసనసభ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ స్వాగతం పలికారు. స్టాలిన్ పుష్పగుచ్ఛం ఇచ్చి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. అనంతరం విజయ్​, స్టాలిన్​కు శాలువా కప్పి సత్కరించారు. వారితో కొద్దిసేపు మాట్లాడిన తర్వాత సీఎం విజయ్ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

ఈ భేటీపై స్టాలిన్​ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. "తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన గౌరవనీయులు విజయ్​, నన్ను కలిసి, నాకు గ్రీట్ చేశారు. నేను కూడా వారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశాను. సలహాలు ఇచ్చాను" అని పేర్కొన్నారు.

అన్ని పార్టీల నేతలను కలుస్తున్న విజయ్​!
ఆ తర్వాత విజయ్​, ఎండీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి వైకోను కలిశారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో తనకు మద్దతు తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఆ తరువాత వైకో మాట్లాడుతూ, "తమిళనాడులో రాజకీయ పరిస్థితి మారిందని నేటి సంఘటనలు స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. వివిధ పార్టీల నేతల ఇళ్లకు వెళ్లి, వారిని కలవడం ముఖ్యమంత్రి విజయ్​ ఉదారతను, రాజకీయ పరిపక్వతను తెలియజేస్తోంది. ఇది తమిళనాట ఆరోగ్యకరమైన రాజకీయాలను అభివృద్ధి చేయాలనే ఆయన ఉద్దేశాన్ని తెలియజేస్తోంది. విజయ్ సంస్కారం నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆయన నన్ను కలిసినప్పుడు, నా ప్రసంగాలను అభిమానినని చెప్పాడు. అయితే నేను విజయ్​కు ఎలాంటి సలహాలు ఇవ్వలేదు. కేవలం ఆయనను అభినందించాను. నిజానికి ఆయన బీజేపీని తమిళనాడు నుంచి తరిమివేశారు. విజయ్ అన్నా శైలిలో వ్యవహరిస్తున్నారు. 1967లో డీఎంకే గెలిచి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు, అన్నా ప్రతిపక్ష నేతలందరినీ కలిశారు. ఇప్పుడు విజయ్​ కూడా అదే శైలిలో వ్యవహరిస్తున్నారు" అని అన్నారు.

సీమన్​, అన్బుమణితో భేటీ
తర్వాత చెన్నైలో నీలన్​కరైలో ఉన్న నామ్ తమిళర్ కచ్చి (ఎన్​టీపీ) ప్రధాన సమన్వయకర్త సీమన్ నివాసానికి విజయ్ వెళ్లారు. ఆయనను సాదరంగా ఆహ్వానించిన సీమన్​ శాలువ కప్పి సత్కరించి, శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం పీఎంకే నేత అన్బుమణి రామదాస్​ ఇంటికి విజయ్ స్వయంగా వెళ్లి కలిశారు. అన్బుమణి భార్య, వారి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి, ఫొటో దిగారు. ఇక మంగళవారం ఆయన వీసీకే నేత తరుమావళవన్​ను కూడా కలవనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

చరిత్ర సృష్టించిన విజయ్​
మే 4న విడుదలైన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే పార్టీ 108 స్థానాలు గెలుచుకొని అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు, వీసీకే, ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్​ వంటి పలు పార్టీల శాసన సభ్యుల మద్దతు ఇవ్వడంతో ఆయనను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు గవర్నర్ ఆర్లేకర్​ ఆహ్వానించారు. దీనితో టీవీకే నేత విజయ్​ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆదివారం చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండిరో స్టేడియంలో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయనతోపాటు 9 మంది మంత్రులు కూడా ప్రమాణస్వీకారం చేసినవారిలో ఉన్నారు. కాగా, 17వ శాసనసభ తొలి సమావేశాలు ఈ రోజు ఉదయం 9.30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యాయి. నూతనంగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు పళనిస్వామి, పన్నీర్‌ సెల్వం కూడా ఎమ్మెల్యేలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ప్రస్తుతం సభ్యుల సంఖ్య 233గా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ తిరుచ్చి ఈస్ట్ ఎమ్మెల్యే స్థానానికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో ఒక స్థానం ఖాళీగా ఉంది. కాగా, మంగళవారం (మే 12) స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక జరుగుతుంది. మే 13న ముఖ్యమంత్రి విజయ్​ శాసన సభలో తన ప్రభుత్వ మెజారిటీని నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

