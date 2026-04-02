అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రద్దు చేసి బంగాల్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించేందుకు BJP కుట్ర: మమత

మరికొద్ది రోజుల్లో బంగాల్ శాసనసభ ఎన్నికలు- భారతీయ జనతా పార్టీపై బంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ మండిపాటు- బంగాల్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించడానికి బీజేపీ కుట్రపన్నుతోందని విమర్శలు

Published : April 2, 2026 at 6:00 PM IST

Mamata Banerjee on BJP : త్వరలో రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో బీజేపీపై బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలను రద్దు చేయించి, రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించడానికి బీజేపీ కుట్ర పన్నుతోందని ఆరోపించారు. బుధవారం మాల్దాలో ఏడుగురు న్యాయాధికారులను నిర్బంధించిన ఘటన ఘటన వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని అన్నారు. సాగర్‌దిఘిలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఈ మేరకు మమత వ్యాఖ్యానించారు.

అమిత్ షా ఆదేశాల మేరకు ఈసీ పనిచేస్తోంది : మమతా బెనర్జీ
"ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పాలన నా నియంత్రణలో లేదు. శాంతిభద్రతలను ఎన్నికల సంఘం నియంత్రిస్తుంది. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆదేశాల మేరకు ఈసీ పనిచేస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, హోం కార్యదర్శి, డీజీ, ఎస్పీలు, డీఎంలు, ఏడీఎంలు, బీడీఓలు సహా అనేక ఇతర రాష్ట్ర అధికారులను మార్చేశారు. ఎన్నికలను రద్దు చేసి బంగాల్‌ను బలవంతంగా కైవసం చేసుకోవాలని బీజేపీ ప్రణాళిక రచిస్తోంది. కమలం పార్టీ అనేక విధాలుగా రాష్ట్ర ప్రజలను రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఎన్నికలను రద్దు చేయడమే వారి (బీజేపీ నాయకులనుద్దేశించి) ప్రణాళిక. ఒకవేళ అదే జరిగితే ఓటు వేసే హక్కును ప్రజలు కోల్పోతారు. బీజేపీ బంగాల్‌ను బలవంతంగా ఆక్రమించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. హోం మంత్రి అమిత్ షా, బంగాల్ గవర్నర్ సాయంతో ఈసీ నా అధికారాలను లాగేసుకుంది. రాష్ట్రంలో ఒక సూపర్ రాష్ట్రపతి పాలనను విధించింది. " అని మమతా బెనర్జీ వ్యాఖ్యానించారు.

'విలేకరి ద్వారా ఆ విషయం తెలుసుకున్నా'
అలాగే, మాల్దా జిల్లాలో ఎస్ఐఆర్ విధుల్లో ఉన్న న్యాయాధికారులను నిర్బంధించిన ఘటనపై మమతా బెనర్జీ స్పందించారు. మాల్దా ఘటన గురించి తనకు ముందుగా ఎటువంటి సమాచారం లేదన్నారు. ఒక విలేకరి ద్వారానే న్యాయాధికారులను నిర్భందించిన విషయం తనకు తెలిసిందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత ప్రధాన కార్యదర్శి కనీసం ఒక్కసారి కూడా తనను సంప్రదించలేదని వెల్లడించారు.

"మాల్దాలో బుధవారం జరిగిన ఘటన వెనుక ఎవరున్నారో నాకు తెలియదు. ఆ ఘటన గురించి ప్రస్తుత ప్రధాన కార్యదర్శి కనీసం ఒక్కసారి కూడా నాకు ఫోన్ చేయలేదు. న్యాయాధికారులను గ్రామస్థులు ముట్టడించారని ఒక విలేకరి ద్వారా నాకు తెలిసింది. మాల్దా, ముర్షిదాబాద్, ఉత్తర దినాజ్‌పూర్ జిల్లాల్లోని ప్రజల్లో అసంతృప్తి ఉంది. ప్రజలు బీజేపీ పన్నిన కుట్రకు బలైపోయారు. న్యాయాధికారులను రక్షించడంలో ఈసీ విఫలమైంది. జ్యూడీషియల్ అధికారులను నిర్భందించడాన్ని ఖండిస్తున్నాను. ప్రజలకు నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంది. కానీ న్యాయమూర్తులను గానీ, న్యాయాధికారులను గానీ ఎవరూ తాకకూడదు. "
--మమతా బెనర్జీ, బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓట్ల తొలగింపు : మమత
బీజేపీ రెచ్చగొట్టే చర్యలకు స్పందించవద్దని టీఎంసీ కార్యకర్తలను మమతా బెనర్జీ కోరారు. కండబలంతో గెలుస్తామని కమలం పార్టీ నేతలు అనుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. బంగాల్‌పై బీజేపీ ఎంత దాడి చేసినా మళ్లీ బంగాలే (టీఎంసీని ఉద్దేశించి) గెలుస్తుందన్నారు. మతం పేరిట ప్రజలను విభజించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారిని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఓడించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఓట్ల తొలగింపు కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం కాలేదని, తన సిట్టింగ్ నియోజకవర్గమైన భవానీపూర్‌తో సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు.

'ఇలాంటి ఈసీని నేనేప్పుడూ చూడలేదు'
"నా అధికారాలన్నీ లాగేసుకున్నారు. ఇలాంటి ఎన్నికల సంఘాన్ని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. మాల్దాలో జరిగిన ఘటనను యావత్ బంగాల్‌ను అప్రతిష్టపాలు చేయడానికి వాడుకున్నారు. సీబీఐ, ఎన్ఐఏలను రంగంలోకి దించారు. నోటీసులు జారీ చేశారు. కానీ ఈ పరిస్థితిని ఎవరు సృష్టించారు? ప్రజల్లో ఇంత ఆగ్రహం ఎందుకు పెరిగింది?. ఈ ఘటనలో పాల్గొన్నవారు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సభ్యులు కాదు. ఈ ఘటన వెనుక పెద్ద రాజకీయ కుట్ర ఉంది. నేను హింసను సమర్థించను. శాంతిని కోరుకుంటాను. ఈ గొడవను సృష్టించిన వారు మా పార్టీకి చెందినవారు కాదు. దీని వెనుక ఏ రాజకీయ పార్టీ ఉందో నాకు తెలుసు." అని మమత వ్యాఖ్యానించారు.

