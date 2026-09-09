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'నన్ను దిమాగీ నక్సల్ అని పిలిస్తే సంతోషమే- బ్రిక్స్ వల్ల భారత్‌కు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు'- చిదంబరం

మోదీ చేసిన దిమాగీ నక్సల్ వ్యాఖ్యలపై చిదంబరం కౌంటర్- తనను దిమాగీ నక్సల్ అని పిలిస్తే ఇబ్బందేం లేదని స్పష్టం- బ్రిక్స్ సదస్సుతో భారత్‌కు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదన్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు

Chidambaram Slams PM Modi
కాంగ్రెస్​ సీనియర్​ నాయకుడు చిదంబరం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 9:39 PM IST

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Chidambaram Dimagi Naxal remark : ఇటీవల స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రస్తావించిన దిమాగీ నక్సల్ (ఆలోచనల పరంగా నక్సలైట్లు) వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి పి. చిదంబరం తీవ్రంగా స్పందించారు. తనను దిమాగీ నక్సల్ అని పిలిస్తే సంతోషిస్తానని, గర్వంగా భావిస్తున్నానని అన్నారు. ఒక వార్తా సంస్థతో మాట్లాడిన చిదంబరం మోదీ వ్యాఖ్యలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. తాను బేవకూఫ్ నక్సల్ కాకపోవడం సంతోషంగా ఉందని, అయితే దిమాగీ నక్సల్ అని పిలిస్తే సంతోషమేనని ఎద్దేవా చేశారు. ఇక్కడ మోదీని స్వయం ప్రకటిత కవిగా చిదంబరం అభివర్ణించారు. మోదీ తరచుగా కొత్త నినాదాలు, పదబంధాలు సృష్టిస్తుంటారని అన్నారు.

మోదీ ముందుగా గుజరాతీలో పదాల్ని రూపొందించి రాసుకున్న కవితలను, తర్వాత ఆంగ్లంలోకి అనువదిస్తారని, ఇలా కొత్త నినాదాల్ని సృష్టిస్తారని చిదంబరం పేర్కొన్నారు. గత 12 ఏళ్ల కాలంలో మోదీ దాదాపు 20-25 వరకు స్లోగాన్స్ సృష్టించారని, తాను కూడా లెక్కించానని చెప్పారు. అచ్చే దిన్ ఆన్ వాలే హై నుంచి ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న దిమాగీ నక్సల్, నారాజ్ ఫూఫా వరకు ఇలా చాలానే ఉన్నాయని చిదంబరం తెలిపారు. అయితే ప్రభుత్వం చేపట్టే ప్రాజెక్టులను విమర్శించే ప్రతిపక్షాలను ప్రధాని ఇటీవల 'నారాజ్ ఫూఫా (ఎప్పుడూ అసంతృప్తితో అలిగి ఉండే మావయ్య) అని పిలవడంపైనా ఆయన స్పందించారు. అసలు ఇలాంటి స్లోగాన్స్ అర్థరహితమని, నేటి యువత (జెన్ జీ) వీటిపై సోషల్ మీడియాలో మీమ్‌లతో ఆడుకుంటోందని విమర్శించారు.

ఇది ఇక్కడితో ఆగదని, రేపు ప్రధాని మరో కొత్త పదాన్ని కూడా సృష్టించొచ్చని, బ్రిక్స్ సదస్సులో కూడా ఏదైనా కొత్త పదం చెప్పొచ్చని చిదంబరం వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఇవన్నీ అర్థంపర్థం లేని విషయాలని అన్నారు. అయితే తాను దిమాగీ నక్సల్‌ అని గర్వపడుతున్నానంటూ చేసిన పోస్టుకు సోషల్ మీడియాలో భారీ స్పందన వచ్చిందని, 55 లక్షల లైక్స్ వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. పోస్ట్‌కు లైక్ కొట్టిన వారంతా తమను తాము దిమాగీ నక్సల్‌గా భావిస్తున్నారో లేదో తెలియదని, కానీ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు స్పందించారని అన్నారు.

ఆగస్ట్ 15న ఎర్రకోట వేదికగా చేసిన ప్రసంగంలో మోదీ ఈ దిమాగీ నక్సల్ గురించి ప్రస్తావించారు. ఆలోచనల పరంగా నక్సలైట్ సిద్ధాంతాలు ఉన్న వారిని గుర్తించి, సమాజం నుంచి వేరు చేయాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. 2014 తర్వాత తమ ప్రభుత్వ చర్యలతో దేశంలో సాయుధ నక్సలిజం అంతమైందని చెప్పిన మోదీ, కొత్తగా దిమాగీ నక్సల్స్ పుట్టుకొస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. నారాజ్ ఫూఫా అనేది విమర్శలు చేస్తున్న ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని ఉద్దేశించి వడోదరాలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ప్రస్తావించారు. ఈ క్రమంలోనే చిదంబరం వీటిపై స్పందించారు.

బ్రిక్స్ సదస్సులతో భారత్‌కు ప్రయోజనం ఏంటి?
ఇదే సమయంలో దేశ రాజధాని దిల్లీలో త్వరలో బ్రిక్స్ సదస్సు జరగనుండగా ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సమిట్ గురించి కూడా చిదంబరం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు దీని వల్ల భారత్‌కు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని వ్యాఖ్యానించారు. గత రెండు, మూడు బ్రిక్స్ సదస్సుల ద్వారా భారత్‌కు ఎలాంటి చెప్పుకోదగ్గ ప్రయోజనాలు లభించలేదని అన్నారు. భారత్ ప్రస్తుతం బ్రిక్స్ (BRICS), షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO), జీ20, క్వాడ్ వంటి పలు అంతర్జాతీయ కూటముల్లో భాగస్వామిగా ఉన్నప్పటికీ, వీటి ద్వారా భారత్‌కు ఏమైనా ప్రయోజనం దక్కిందా అనే దానిపై స్పష్టత లేదన్నారు. బ్రిక్స్ సమిట్‌కు ఎందరు అధ్యక్షులు, ప్రధాన మంత్రులు వస్తారనే దాని గురించి తనకు తెలియదని, అయితే గత 2-3 బ్రిక్స్ సమావేశాల వల్ల ఏమీ ఒరగలేదన్నారు. గతంలో జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సుల వల్ల కొంత లబ్ధి జరిగిందని, ఇటీవల మాత్రం అలాంటి ఫలితాలేం కనిపించట్లేదని చిదంబరం విమర్శించారు. ఇక సెప్టెంబర్ 11 నుంచి 13 వరకు దిల్లీలో బ్రిక్స్ సదస్సు నిర్వహించనుండగా, ఈ సమిట్ కోసం ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.


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