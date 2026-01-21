ETV Bharat / bharat

ఏడు పదుల వయసులో అదరగొట్టిన వెయిట్ లిఫ్టర్లు- పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్‌లో రెండేసి గోల్డ్ మెడల్స్ సొంతం

విదేశీ గడ్డపై భారత్ ఖ్యాతిని పెంచిన ఇద్దరు సీనియర్ సిటిజన్లు- వియత్నాంలో జరిగిన ప్రపంచ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్‌లో ఒక్కొక్కరు రెండేసి బంగారు పతకాలు

Chhindwara Weight Lifters
Chhindwara Weight Lifters (ETV Bharat)
January 21, 2026

Chhindwara Weight Lifters : జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనే ఆకాంక్ష, పట్టుదల ఉంటే వయసు దేనికీ అడ్డంకి కాబోదని నిరూపించారు మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ వెయిట్ లిఫ్టర్లు. రిటైర్మెంట్ ఏజ్​ దాటిపోయినా యువకుల కన్నా తామేం తక్కువ కాదని రుజువు చేశారు. వియత్నాంలో జరిగిన ప్రపంచ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో బంగారు పతకాలు గెలుచుకుని దేశ ఖ్యాతిని విదేశాల్లో ఇనుమడింపజేశారు. ఈ క్రమంలో వరల్డ్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో గోల్డ్ మెడల్స్ గెలిచిన వారు ఎవరు? వారి వయసు ఎంత? అలాగే ఆ ఇద్దరూ సాధించిన విజయం వెనుక ఉన్న కృషిపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

చెరో రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ సొంతం
చింధ్​వాడా జిల్లాకు చెందిన రాజేంద్ర సింగ్ ఠాకూర్ (70), సంజయ్ చాటే (66) అనే ఇద్దరూ సీనియర్ వెయిట్ లిఫ్టర్లు. వీరిద్దరూ వియత్నాంలో జరిగిన ప్రపంచ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో చెరో రెండు బంగారు పతకాలు గెలుచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు సీనియర్ సిటిజన్లు సాధించిన ఘనత ముందు వారి వయసు చిన్నబోయింది. క్రమశిక్షణ, దృఢ సంకల్పం ఏదైనా సాధించవచ్చని మరోసారి నిరూపితమైంది.

Chhindwara Weight Lifters
ఫిట్‌నెస్‌ను మెయింటెనెస్​లో భాగంగా (ETV Bharat)
వరల్డ్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ వియత్నాంలోని హో చి మిన్ సిటీలో వరల్డ్ రా పవర్ లిఫ్టింగ్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని
చింధ్​వాడా జిల్లాకు చెందిన రాజేంద్ర ఠాకూర్ 83 కిలోల విభాగంలో, సంజయ్ చాటే 64 కిలోల విభాగంలో పాల్గొని భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఈ క్రమంలో బెంచ్ ప్రెస్, డెడ్‌లిఫ్ట్ ఈవెంట్లలో ఒక్కొక్కరు రెండు బంగారు పతకాలను గెలుచుకున్నారు. మొత్తం 35 మంది భారతీయ అథ్లెట్లు ఈ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో పాల్గొన్నారు.
Chhindwara Weight Lifters
డెడ్‌లిఫ్ట్ ఈవెంట్లలో బంగారు పతకాలు (ETV Bharat)

ఆ సమయంలో గర్వంగా అనిపించింది : రాజేంద్ర సింగ్ ఠాకూర్
"భారత్ నుంచి 35 మంది అథ్లెట్లు ప్రపంచ పవర్‌లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్‌లో పాల్గొన్నారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని చింధ్​వాడా జిల్లా నుంచి ఇద్దరు అథ్లెట్లు (నేను, సంజయ్) ఎంపికయ్యాం. మేమిద్దరం గోల్డ్ మెడల్స్ గెలుచుకున్నాం. పతకాల ప్రదానోత్సవంలో భారత జెండాకు వందనం చేస్తూ నిలబడటం మాకు గర్వకారణం. చింధ్​వాడా జిల్లాకు చెందిన పలువురు అథ్లెట్లు గతంలో విదేశాల్లో పతకాలు సాధించారు. అయితే సీనియర్ సిటిజన్ విభాగంలో చింధ్​వాడాకు చెందినవారు బంగారు పతకాలు గెలవడం ఇదే తొలిసారి." అని అథ్లెట్, గోల్డ్ మెడల్ విజేత రాజేంద్ర సింగ్ ఠాకూర్ తెలిపారు.

Chhindwara Weight Lifters
సీనియర్ వెయిట్ లిఫ్టర్ (ETV Bharat)

గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన రిటైర్డ్ బ్యాంకు ఉద్యోగి
ఆరేళ్ల క్రితం బ్యాంకు జాబ్ నుంచి సంజయ్ చటే రిటైర్మెంట్ అయ్యారు. కానీ ఆయన ఫిట్‌నెస్ మాత్రం అదుర్స్. దాదాపు ఏడు పదుల వయసు దగ్గర పడుతున్నా మంచి ఫిట్‌నెస్‌ను మెయింటెన్ చేస్తున్నారు. వరల్డ్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్‌లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడంపై సంజయ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "నేను ఆరేళ్ల క్రితం రిటైర్ అయినప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతాను. అందుకే ఎప్పుడూ అనారోగ్యంతో బాధపడలేదు. అలాగే బలహీనంగా కూడా లేను." అని సంజయ్ పేర్కొన్నారు.

Chhindwara Weight Lifters
ప్రపంచ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్‌లో గోల్డ్ మెడల్ (ETV Bharat)

మరోవైపు, రాజేంద్ర సింగ్ ఠాకూర్ తన జీవితాన్ని క్రీడలకు అంకితం చేశారు. యువ అథ్లెట్లకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. అలాగే మార్గదర్శకత్వం కూడా చేస్తున్నారు. కాగా, ఫిట్‌గా ఉండటంలో మనసు కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఇద్దరు అథ్లెట్లు నమ్ముతారు. "మీరు ఏదైనా పనిని క్రమం తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తే, అది మీకు సులభమైపోతుంది. చాలా మంది వారి వయసుకు అనుగుణంగా తమ జీవితాలను గడుపుతారు. ఇది వారిని మానసికంగా బలహీనపరుస్తుంది. మీరు చురుకుగా, క్రమశిక్షణతో ఉంటే వయసును ఓడించవచ్చు." అని ఇద్దరు అథ్లెట్లు చెబుతున్నారు.

"70 ఏళ్ల వయసులో చాలా మంది విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని భావిస్తారు. వారు ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. మేము వెయిట్ లిఫ్టర్లం. అందుకు బయటకు రావాలని నిర్ణయించుకున్నాం. రోజువారీ వ్యాయామం, స్థిరంగా ప్రాక్టీస్, సమతుల్య ఆహారం, సరైన నిద్ర, ఒత్తిడి లేని జీవనశైలితో ఫిటెనెస్‍ను సాధించవచ్చు." అని అథ్లైట్లు స్పష్టం చేశారు.

