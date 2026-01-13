మనుషులకే కాదు- జంతువులకూ హార్ట్ ఎటాక్ ముప్పు- గుండెపోటుతో చిరుతపులి మృతి!
నీటిలో తేలుతూ కనిపించిన చిరుత కళేబరం- ఒంటిపై గాయాలు లేవు- విషం పెట్టలేదు, మరి ఎలా చనిపోయింది?
Published : January 13, 2026 at 2:18 PM IST
Leopard Dies Of Heart Attack : ఇంతకాలం మనం మనుషులకు గుండెపోటు రావడం చూశాం. మారిపోయిన జీవనశైలి, విపరీతమైన ఒత్తిడి కారణంగా మనుషులు హఠాత్తుగా కుప్పకూలిపోతున్నారు. కానీ ఇప్పుడు అడవిలో బతికే క్రూర మృగాలకు కూడా గుండె ఆగిపోతోంది. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్లోని ఛింద్వాఢా అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఓ ఘటన ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఒక చిరుతపులి హఠాత్తుగా మరణించింది. దీనికి వేటగాళ్లు కారణం కాదు. విష ప్రయోగం జరగలేదు. ఆ చిరుత గుండెపోటుతో మరణించిందని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలడం వన్యప్రాణి ప్రేమికులను కలవరపెడుతోంది.
నీటిలో తేలుతూ కనిపించిన మృతదేహం
ఛింద్వాఢా అటవీ డివిజన్లో ఈ విషాదం వెలుగుచూసింది. అటవీ శాఖ అధికారులు ఎప్పటిలాగే అడవిలో పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. చిందీ అటవీ రేంజ్ పరిధిలోని భుద్కుమ్ బీట్ వద్ద వారికి ఒక దృశ్యం కనిపించింది. అక్కడ ఉన్న ఒక చిన్న నీటి కాలువలో ఏదో జంతువు మృతదేహం తేలుతూ కనిపించింది. దగ్గరికి వెళ్లి చూడగా అది ఒక భారీ చిరుతపులి. వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు. చిరుతపులి ఇలా అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడం అధికారులను షాక్కు గురిచేసింది.
ఒంటిపై చిన్న గాయం కూడా లేదు
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న వెటర్నరీ వైద్యుల బృందం చిరుత మృతదేహాన్ని పరిశీలించింది. మామూలుగా అడవి జంతువులు చనిపోతే రెండు కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి వేటగాళ్ల ఉచ్చు, లేదా విష ప్రయోగం. కానీ ఈ చిరుత శరీరంపై ఒక్కటంటే ఒక్క గాయం కూడా లేదు. వేటగాళ్లు దాడి చేసిన ఆనవాళ్లు లేవు. ఇతర జంతువులతో పోరాడిన గుర్తులు కూడా లేవు. ఇది అధికారుల అనుమానాలను మరింత పెంచింది. మృతి చెందిన చిరుత వయసు సుమారు 8 ఏళ్లు ఉంటుందని, అది పూర్తి ఆరోగ్యవంతమైన మగ చిరుత అని గుర్తించారు.
డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు?
అటవీ శాఖ ఎస్డీవో అనాది బుధాలియా దీనిపై కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. "ఘటనా స్థలంలోనే వైద్యులు పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ప్రాథమిక పరీక్షల అనంతరం డాక్టర్లు ఒక నిర్ధరణకు వచ్చారు. చిరుత గుండెపోటుతో మరణించి ఉండవచ్చని వారు అనుమానిస్తున్నారు. లేదా క్షయ వంటి తీవ్రమైన అనారోగ్యం ఏమైనా ఉండి ఉండొచ్చు. గుండె ఆగిపోవడం వల్లే మరణం సంభవించిందని ప్రాథమిక నివేదిక చెబుతోంది. అయితే పూర్తి స్పష్టత కోసం అంతర్గత అవయవాల నమూనాలను ల్యాబ్కు పంపాం. ఆ రిపోర్ట్ వస్తే కచ్చితమైన కారణం తెలుస్తుంది" అని అధికారి వివరించారు.
జంతువులకు కూడా గుండెపోటు ఎందుకు వస్తుంది?
అడవిలో తిరిగే జంతువులకు గుండెపోటు రావడంపై వన్యప్రాణి నిపుణుడు డాక్టర్ అంకిత్ మేశ్రమ్ వివరణ ఇచ్చారు. "చిరుత పులులు చాలా సున్నితమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉంటాయి. అవి తీవ్రమైన భయానికి లేదా ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు వాటి గుండె వేగం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, అవి ఏదైనా బోనులో చిక్కుకున్నా, వలల బారిన పడినా కంగారు పడిపోతాయి. అలాగే అడవి దాటి జనావాసాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మనుషులు కనిపిస్తే విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురవుతాయి. ఆ సమయంలో అడ్రినలిన్ రష్ వల్ల వాటి గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. గతంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలు జరిగాయి" అని ఆయన వివరించారు.
వణికిస్తున్న చలి కూడా కారణమేనా?
మరోవైపు వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా చిరుత మృతికి కారణం కావచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చింద్వారా ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోయాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం ఉష్ణోగ్రత ఏకంగా 2 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోయింది. ఇంతటి తీవ్రమైన చలిని తట్టుకోలేక జంతువుల గుండె పనిచేయడం ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మనుషుల్లో కూడా చలికాలంలో గుండెపోటు మరణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు జంతువులకు అదే ముప్పు పొంచి ఉందని అంటున్నారు.
అటవీ శాఖలో ఆందోళన
చనిపోయిన చిరుత గత కొంతకాలంగా అదే ప్రాంతంలో తిరుగుతోంది. దాని కదలికలను అధికారులు గమనిస్తూనే ఉన్నారు. హఠాత్తుగా అది మాయమవ్వడం, ఇలా శవమై తేలడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల కాలంలో మధ్యప్రదేశ్లో పులులు, చిరుతల మరణాలు పెరిగాయి. బాంధవ్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్లో 48 గంటల వ్యవధిలో రెండు పులులు మరణించడం, జబల్పుర్లో చిరుతల సంచారం పెరగడం వంటి ఘటనలు వన్యప్రాణుల మనుగడపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి.