సప్తసముద్రాలు దాటొచ్చిన అలెక్స్- లండన్‌లో జాబ్‌కు గుడ్‌బై- సొరకాయ షెల్స్‌తో సంగీత వాయిద్యాల తయారీ

సొరకాయ షెల్స్‌తో సంగీత వాయిద్యాలు తయారీ- అందుకోసం లండన్‌ నుంచి మధ్యప్రదేశ్‌కు వచ్చిన అలెక్స్

Alex Collect Bottle Gourd Shells
Alex Collect Bottle Gourd Shells (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 11, 2026 at 7:18 PM IST

3 Min Read
Alex Collect Bottle Gourd Shells : దేశీయ సంగీత వాయిద్యాలపై ఇష్టంతో బ్రిటన్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి సప్త సముద్రాలు దాటి భారత్‌లోని మధ్యప్రదేశ్‌కు వచ్చాడు. మ్యూజిక్ ఇనుస్ట్రుమెంట్స్‌ తయారీపై ఆసక్తితో మంచి జీతం వచ్చే ఉద్యోగాన్ని సైతం వదులుకున్నాడు. ఈ స్టోరీలో ఇంతకీ ఆయన ఎవరు? లండన్ నుంచి ఇండియా బాట పట్టడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

గిరిజన ప్రాంతాల్లో సంగీత వాయిద్యాల తయారీ
మధ్యప్రదేశ్‌లోని గిరిజన ప్రాంతాల్లో వివిధ దేశీయ సంగీత వాయిద్యాలను తయారు చేసే సంప్రదాయం ఉంది. ఎండిన సొరకాయ గుల్లలను పుంగి, తుంబా, ఖంజరి, సితార్, తన్‌పురా, జుంజునా వంటి వివిధ వాయిద్యాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ వాయిద్యాలను ముఖ్యంగా గ్రామీణ జానపద సంగీతం కోసం ఉపయోగిస్తారు.

Alex Collect Bottle Gourd Shells
సప్తసముద్రాలు దాటొచ్చిన అలెక్స్ (ETV Bharat)

సంగీత వాయిద్యాల తయారీపై ఆసక్తి
అయితే బ్రిటన్‌ దేశంలోని లండన్‌లో ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీలో అలెక్స్ ఉద్యోగం చేసేవాడు. అతడికి మంచి జీతం వచ్చేది. కానీ ప్రకృతి, సంగీత వాయిద్యాల పట్ల ఆయనకు అపారమైన ప్రేమ ఉంది. దీంతో సంప్రదాయ సంగీత వాయిద్యాలను తయారుచేయాలని కోరికను కలిగి ఉండేవాడు. ఈ క్రమంలో ఆయన యూకే నుంచి భారత్‌కు బయలుదేరాడు. ఈ ఇష్టం, తపనే అలెక్స్‌ను మధ్యప్రదేశ్‌ చింద్వారా జిల్లాలోని చిన్న గ్రామమైన మేధకిటల్‌కు చేర్చింది. ఈ ఊరిలోనే అలెక్స్ ఎండిన సొరకాయ గుల్లలను సేకరించి సంప్రదాయ సంగీత వాయిద్యాలను తయారుచేస్తున్నాడు.

Alex Collect Bottle Gourd Shells
సొరకాయ షెల్స్‌తో సంగీత వాయిద్యాల తయారీ (ETV Bharat)

సేంద్రీయ సాగు చేస్తున్న రైతు వద్ద సొరకాయ షెల్స్ సేకరణ
లండన్ నుంచి వచ్చిన అలెక్స్ చింద్వారాలోని మేధకిటల్ గ్రామానికి వెళ్లాడు. అక్కడ సేంద్రీయ సాగు చేస్తున్న రైతు సోనూ బోనియాను కలిశాడు. ఆయన నుంచి అనేక ఎండిన సొరకాయ గుల్లలను సేకరించాడు. ఇదే విషయంపై రైతు బోనియా స్పందించాడు. " సొరకాయ బాగా ఎండిన తర్వాత అందులోని గుజ్జును తొలగిస్తాం. ఆ తర్వాత సొరకాయ గుల్ల (షెల్) మిగులుతుంది. కొత్త సంగీత వాయిద్యాలను తయారుచేయడానికి అలెక్స్ వాటిని ఉపయోగిస్తాడు. అలెక్స్ పర్యావరణం, ప్రకృతికి నేరుగా అనుసంధానమైన వివిధ రకాల సంప్రదాయ సంగీత వాయిద్యాలను కూడా తయారు చేస్తున్నాడు" అని రైతు సోను బోనియా తెలిపాడు.

Alex Collect Bottle Gourd Shells
లండన్‌లో జాబ్‌కు గుడ్‌బై (ETV Bharat)

మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పుర్‌కు చెందిన పర్వీందర్ సింగ్‌, సేంద్రీయ సాగు చేస్తున్న మధ్యప్రదేశ్‌లోని పంధుర్నా జిల్లాకు చెందిన శ్వేతతో కలిసి అలెక్స్ చింద్వారాకు వచ్చాడని రైతు సోనూ బోనియా తెలిపాడు. సంగీత వాయిద్యాలను తయారు చేయడంతో పాటు వివిధ సహజ ఉత్పత్తుల గురించి అలెక్స్ తెలుసుకుంటున్నాడని పేర్కొన్నారు. అందుకే తమ గ్రామాన్ని సందర్శించాడని, సొరకాయ షెల్‌లను సేకరించాడని వెల్లడించాడు.

Alex Collect Bottle Gourd Shells
సొరకాయ షెల్స్‌తో సంగీత వాయిద్యాలు తయారీ (ETV Bharat)

విత్తన బ్యాంక్ ఏర్పాటు
సోనూ బోనియా దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్నాడు. స్థానిక రైతుల కోసం ఒక విత్తన బ్యాంకును సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. సోనూ బోనియా వద్ద 46 రకాల దేశీయ సొరకాయ విత్తనాలు ఉన్నాయి. సంగీత వాయిద్యాల తయారీకి సోనూ బోనియా వద్దే అలెక్స్ సొరకాయ షెల్స్‌ను సేకరిస్తున్నాడు.

నచ్చిన పని కోసం
ఏ పనిపైనైనా ఆసక్తి ఉంటే ఎంతదూరమైన మనం వెళ్లొచ్చని చెప్పడానికి సజీవ ఊదాహరణ అలెక్స్. ఎక్కడో యూకేకు చెందిన ఆయన పర్యావరణం, సంగీత వాయిద్యాలపై ప్రేమతో సప్త సముద్రాలు దాటి భారత్‌కు వచ్చాడు. ఇక్కడి మారుమూల గ్రామానికి వెళ్లి ఎండిన సొరకాయ షెల్స్‌ను సేకరించి మ్యూజిక్ పరికరాలను తయారు చేస్తున్నాడు. అంతలా తనకు నచ్చిన పని పట్ల శ్రద్ధ చూపుతున్నాడు. అంతేకాకుండా తనకు నచ్చిన పని కోసం ఏకంగా మంచి జీతం వచ్చే ఉద్యోగాన్ని సైతం వదిలేశాడు.

