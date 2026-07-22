ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ను పేరు పెట్టి పిలవరట! ఇది దేవుడి సాక్షిగా నిలిచే స్నేహ బంధం- ఈ సంప్రదాయం తెలుసా?
ఛత్తీస్గఢ్ బస్తర్లో మీత్ బద్నా అనే ప్రత్యేక స్నేహ సంప్రదాయం- జగన్నాథుడిని సాక్షిగా చేసుకొని జీవితాంతం స్నేహం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ- తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న బంధం
Published : July 22, 2026 at 8:51 PM IST
Meet Badna Tradition Chhattisgarh : సోషల్ మీడియాలో ఒక్క క్లిక్తో స్నేహాలు మొదలై, చిన్న అపార్థంతోనే ముగిసిపోతున్న ఈ కాలంలో ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్ ప్రాంతం మాత్రం స్నేహానికి ఒక ప్రత్యేక అర్థాన్ని చెబుతోంది. స్నేహం అనేది రక్తసంబంధంతో ఏర్పడేది కాదు; కాసేపు మాట్లాడటం, కలిసి తిరగడం కాదు; జీవితాంతం ఒకరికొకరు అండగా నిలిచే పవిత్ర బంధం అని చాటిచెప్పే శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయం ఇక్కడ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుత కాలంలో బంధాలు, అనుబంధాలు రోజురోజుకూ బలహీనపడుతున్న వేళ ఈ ప్రాంతం మాత్రం అద్భుతమైన స్నేహ సందేశాన్ని అందిస్తోంది. రక్తసంబంధం లేకపోయినా, ప్రాణం ఉన్నంతవరకు కష్టసుఖాల్లో తోడుంటామని ఇద్దరు వ్యక్తులు దేవుడి (జగన్నాథుడు) సాక్షిగా ప్రమాణం చేసే ఈ సంప్రదాయాన్ని 'మీత్ బద్నా' అని పిలుస్తారు. బస్తర్ జగదల్పుర్ జగన్నాథ ఆలయంలో ఏటా నిర్వహించే గోంచా మహోత్సవం సందర్భంగా ఈ వినూత్నమైన ఆచారం కూడా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో వేడుకగా జరుగుతుంది.
భగవంతుడి సాక్షిగా జీవితాంతం స్నేహబంధం
ఈ ఆచారం ప్రకారం జగన్నాథ ఆలయంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు కొబ్బరికాయలు, పూలమాలలు, నైవేద్యంతో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఆలయంలో స్వామివారి సమక్షంలోనే ఒకరికొకరు ప్రసాదం, వస్త్రాలు, ఇతర వస్తువులు ఇచ్చిపుచ్చుకొని జీవితాంతం కష్టకాలంలో తోడుగా ఉంటామని మాట ఇస్తారు. ఈ ఘట్టం పూర్తయ్యాక, వారి ఒకరి పేరును మరొకరు అస్సలు పిలవరు. కేవలం మీత్ అనే సంబోధిస్తారు. వారి భార్యలను మీత్నీ అని పిలుస్తారు. ఇది ఈ ఆచారంలో మరో ప్రత్యేకత. బస్తర్ ప్రజల దృష్టిలో ఇది సాధారణ స్నేహం కాదు. రక్తసంబంధం లేకపోయినా సొంత అన్నదమ్ముల్లా ఒకరికొకరు అండగా ఉండే జీవితకాల వాగ్ధానం. అందుకే ఈ బంధాన్ని అక్కడి ప్రజలు అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ సంప్రదాయం ద్వారా పరస్పర గౌరవం, ఆప్యాయత మరింత బలపడుతుందని చెబుతున్నారు.
తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న స్నేహం
ఈ ఏడాదే మీత్ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన కేదార్ పాండే, విజయ్ కుమార్ పాండేలు చిన్ననాటి నుంచే ఆప్తమిత్రులు. వీరి కుటుంబాల్లో ఈ సంప్రదాయం తరతరాలుగా వస్తోంది. 'మా ముత్తాతలు ఒకరికొకరు మీత్లుగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత తాతలు, తండ్రులు కూడా ఈ బంధాన్ని కొనసాగించారు. ఇప్పుడు మేమిద్దరం దేవుడి సాక్షిగా మీత్లుగా మారడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.' అని వారు చెప్పారు.
'మా ఇద్దరి కుటుంబాలకు చాలా కాలంగా అనుబంధం ఉంది. భగవాన్ జగన్నాథుడి సాక్షిగా ఇప్పుడు జీవితాంతం ఒకరికొకరం అండగా ఉంటామని ప్రమాణం చేశాం. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఈ బంధాన్ని విడిచిపెట్టం. ఇకపై మేం ఒకరి పేరును మరొకరం పిలవం. మీత్ అని మాత్రమే పిలుచుకుంటాం.'
- కేదార్ పాండే
ఆలయ పూజారి సమక్షంలోనే ఈ క్రతువు పూర్తి చేస్తారు. ముందుగా ఇద్దరు మిత్రులు భగవంతుడికి నైవేద్యం సమర్పించి, 7 సార్లు పండ్లు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. తర్వాత ఇద్దరికీ మహాప్రసాదం తినిపించి, గంగాజలం తాగిస్తారు. తర్వాత ఇరువురు పూలమాలలు ధరించి, కొత్త వస్త్రాలు బహుమతిగా ఇచ్చుకొని ఆలింగనం చేసుకుంటారు. ఆలయంలోని పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాక ఈ మీత్ బద్నా ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
రెండు గ్రామాల మధ్య కూడా బంధం
బస్తర్ ప్రాంతంలో మీత్ అనేది కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య మాత్రమే కాకుండా రెండు కుటుంబాలు, కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు గ్రామాల మధ్య కూడా ఏర్పడుతుంది. రక్తసంబంధం లేకపోయినా సొంత తోబుట్టువుల కంటే ఎక్కువగా ఒకరి సుఖదుఃఖాల్లో మరొకరు పాలుపంచుకుంటారు. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అలాగే ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం జరిగినా సొంత కుటుంబ సభ్యుడిలా ముందుండే తమ బాధ్యతలు నెరవేరుస్తారు. బస్తర్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అవినాష్ ప్రసాద్ ప్రకారం- ఈ సంప్రదాయం బస్తర్లోని మూరియా, మారియా, గడబా, భత్రా వంటి అనేక గిరిజన తెగల్లో శతాబ్దాలుగా వస్తోంది. నేటి కాలంలో స్నేహాలు చాలా వరకు సోషల్ మీడియా, ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్ల వరకే పరిమితమవుతున్నాయని అంటుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో భగవంతుడి సాక్షిగా జీవితాంతం స్నేహాన్ని నిలబెట్టుకుంటామని ప్రమాణం చేసే బస్తర్ మీత్ బద్నా సంప్రదాయం ప్రేమ, నమ్మకం, బాధ్యత, సోదరభావానికి సజీవ నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
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