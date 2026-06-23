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చిన్న చిన్న కారణాలకే 8 హత్యలు- ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కిన 'సైకో కిల్లర్'- మద్యంలో విషం కలిపి దారుణం

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో సంచలనం సృష్టించిన 8 హత్యల కేసును ఛేదించిన పోలీసులు- చిన్న చిన్న కక్షలతోనే మద్యంలో విషం కలిపి 8 మందిని హత్య చేసిన రామ్‌సాయ్ జైస్వాల్- ఎట్టకేలకు అరెస్ట్

Chhattisgarh Serial Killer
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 7:33 PM IST

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Chhattisgarh Serial Killer Ramsai Jaiswal : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో సంచలనం సృష్టించిన వరుస హత్యల కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. బలోదాబజార్ జిల్లా కస్డోల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఖర్వే గ్రామంలో ఫిబ్రవరి నుంచి మే 14 మధ్య జరిగిన 8 అనుమానాస్పద మరణాల వెనుక ఒకే వ్యక్తి ఉన్నట్లు తేలింది. రామ్‌సాయ్ జైస్వాల్ అనే వ్యక్తిని ఈ కేసులో పోలీసులు అరెస్ట్ చేయగా, అతడే 8 హత్యలు చేసినట్లు అంగీకరించాడు. జూన్ 6న గ్రామస్థులు 8 మంది అనుమానాస్పదంగా మరణించారని, వీటి వెనుక రామ్‌సాయ్ హస్తం ఉండొచ్చని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఏడుగురి మృత దేహాలను వెలికితీసి పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించగా, మరో వ్యక్తి మృతదేహాన్ని వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పటికే దహనం చేశారు. డీఎన్ఏ, విసెరా నమూనాలను ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల కోసం పంపించారు.

మద్యంలో విషం కలిపి హత్యలు
దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. రామ్‌సాయ్ గ్రామంలోని ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఎలుకల మందు పేరుతో విషపదార్థాన్ని తెచ్చుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మొదట ఒక కుక్కపై పరీక్షించి, తర్వాత తను కక్ష పెట్టుకున్న వ్యక్తులను టార్గెట్ చేసుకున్నాడు. మద్యంలో విషం కలిపి తాగించడంతో బాధితులు ఒక్కొక్కరుగా మరణించారు. పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడించాడు. చిన్న చిన్న గొడవలు, పాత కక్షలు, తిట్లు, అనుమానాలు, అప్పుల వివాదాలు, చేతబడి చేస్తున్నారనే అనుమానాలతోనే హత్యలకు పాల్పడినట్లు ఒప్పుకున్నాడు. వీరిలో 8 మంది చనిపోగా, ఒకరు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.

హత్య కేసుల వివరాలు- ఎలా ప్లాన్ చేశాడంటే!

  • ఫిబ్రవరి 6న తరచూ తిడుతున్నాడని, ఇంకా మందు తాగించమని బలవంతం చేస్తున్నాడన్న కారణంతో బద్రీ అనే వ్యక్తిని విషం కలిపిన మద్యం తాగించి హత్య చేశాడు.
  • తర్వాత ఎన్నికల సమయంలో గొడవ పడ్డాడని ఫిబ్రవరి 20న బుఠాలు అనే వ్యక్తికి విషమిచ్చి చంపాడు.
  • మార్చి 12న తన భార్యపై కన్నేశాడన్న కోపంతో ఛట్టురామ్ అనే వ్యక్తిని మందులో విషం కలిపి తాగించి హత్యచేశాడు.
  • భూ వివాదం నేపథ్యంలో బుధ్‌రామ్ అనే వ్యక్తిని మార్చి 20న చంపేశాడు. ( పోస్టు మార్టం నిర్వహించని ఎనిమిదో మృతదేహం ఇతనిదే. కుటంబ సభ్యులే ఇతనికి అంత్యక్రియలు చేశారు)
  • తనను తరచుగా తిడుతున్నాడన్న కారణంతో మార్చి 31న వినోద్ కుమార్‌ అనే వ్యక్తిని విషమిచ్చి చంపాడు.
  • తనపై క్షుద్రపూజలు (చేతబడి) చేస్తున్నాడనే అనుమానంతో గజానంద్‌ను ఏప్రిల్ 28న హతమార్చాడు.
  • చైతూ రామ్ అనే వ్యక్తి దగ్గర నిందితుడు రూ. 50 వేలు అప్పు తీసుకున్నాడు. ఆ అప్పు, వడ్డీ నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఏప్రిల్ 29న అతనికి బోరాక్స్ కలిపిన మద్యం ఇచ్చి చంపేశాడు.
  • 2023 ఎన్నికల నాటి పాత గొడవలు, ఎగతాళి చేస్తున్నాడన్న కోపంతో మహేత్రూ రామ్‌ను మే 14న చంపేశాడు.
  • మధ్యలో ఏప్రిల్ 14న కార్తిక్ అనే వ్యక్తికి కూడా ఇతరుల మాదిరిగానే మద్యంలో బోరాక్స్ కలిపివ్వగా, అతను తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైనా ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకొని ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.

అంత్యక్రియలు నిర్వహించి అలా తప్పించుకున్నాడు!
హత్యలు జరిగిన తర్వాత నిందితుడు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండే ఉండేందుకు బాధితుల్ని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లడం సహా తర్వాత వారి అంత్యక్రియలను కూడా అతడే స్వయంగా నిర్వహించేవాడని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రారంభంలో పోలీసులను కూడా తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ప్రయత్నించినా పలు టెక్నికల్ క్లూస్, గ్రామస్తుల వాంగ్మూలాల ఆధారంగా ప్రశ్నించగా నేరాల్ని అంగీకరించాడు. దీంతో నిందితుడిపై 8 హత్యలు, ఒక హత్యాయత్నం కేసులు నమోదు చేసినట్లు బలోదాబజార్ ఎస్పీ ఓం ప్రకాశ్ శర్మ తెలిపారు.

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