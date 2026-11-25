జైల్లో ఖైదీలకు నైపుణ్య శిక్షణ- పురుషులకు కంప్యూటర్, మహిళలకు బ్యూటీషియన్ కోర్సులు
Nischay Program Raipur Jail: రాయ్పుర్ సెంట్రల్ జైలులో, 40 మంది పురుష, 30 మంది మహిళా ఖైదీలకు శిక్షణ అనంతరం సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. దీంతో వారికి ఉద్యోగం, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించారు.
Published : November 25, 2026 at 9:18 AM IST
జైలు అంటే కేవలం శిక్ష అనుభవించే ప్రదేశం మాత్రమే కాదు. తప్పులను సరిదిద్దుకుని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించేందుకు మార్గం చూపే కేంద్రం కూడా. ఈ విషయాన్ని ఛత్తీస్గఢ్లోని ఖైదీలు నిజం చేసి చూపిస్తున్నారు. జైల్లో ఉన్న సమయంలో విలువైన సమయాన్ని వృథా చేయకుండా తమలోని నైపుణ్యాలకు పదును పెడుతున్నారు. ఇందుకోసం రాయ్పూర్ కేంద్ర కారాగార అధికారులు ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 'నిశ్చయ్ ప్రోగ్రామ్' పేరుతో పురుష, మహిళా ఖైదీలకు ఉపాధి ఆధారిత శిక్షణ అందించారు. కంప్యూటర్ విద్యతో పాటు బ్యూటీపార్లర్, హెయిర్ డ్రెస్సింగ్లో శిక్షణ ఇచ్చారు. కోర్సులను విజయవంతంగా పూర్తిచేసిన 70 మందికి ఆదివారం ధ్రువపత్రాలు అందజేశారు.
40 మంది పురుషులకు కంప్యూటర్ శిక్షణ
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉంటే ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని 40 మంది పురుష ఖైదీలకు 'కోర్స్ ఆన్ కంప్యూటర్ కాన్సెప్ట్స్' (సీసీసీ) శిక్షణ అందించారు. కంప్యూటర్ వినియోగం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలను నేర్పించారు. జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత ఉద్యోగాలు పొందేందుకు ఈ శిక్షణ ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
30 మంది మహిళలకు బ్యూటీషియన్ కోర్సు
మహిళా ఖైదీలు సైతం ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా ఎదిగేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. మొత్తం 30 మందికి 'అసిస్టెంట్ హెయిర్ డ్రెస్సర్ (అడ్వాన్స్)' కోర్సులో భాగంగా బ్యూటీపార్లర్, హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ అంశాలను నేర్పించారు. ఈ నైపుణ్యాలతో జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత సొంతంగా బ్యూటీపార్లర్ నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ఇతరులపై ఆధారపడకుండా జీవనోపాధి పొందేందుకు మార్గం ఏర్పడుతుంది.
శిక్షణతో ఉజ్వల భవిష్యత్తు: హిమాంశు గుప్తా
సర్టిఫికెట్ల పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఛత్తీస్గఢ్ జైళ్లు, సంస్కరణ సేవల విభాగం డైరెక్టర్ జనరల్ హిమాంశు గుప్తా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. శిక్షణ పూర్తి చేసిన ఖైదీలకు ధ్రువపత్రాలు అందజేసి అభినందించారు. జైళ్లలో ఖైదీలకు విద్య, వృత్తి శిక్షణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి అవకాశాలు కల్పించడం సంస్కరణాత్మక పాలనలో కీలక బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. 'నిశ్చయ్ కార్యక్రమం' ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా చేపట్టిన మంచి ప్రయత్నమని తెలిపారు. ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో కంప్యూటర్ విద్య ఉద్యోగ, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలకు కీలకమని హిమాంశు గుప్తా పేర్కొన్నారు. మహిళా ఖైదీలకు అందించిన హెయిర్ డ్రెస్సింగ్, బ్యూటీపార్లర్ శిక్షణ విడుదల అనంతరం ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా ఎదిగేందుకు దోహదపడుతుందని చెప్పారు.
జీవితంలో కొత్త అవకాశాలకు నైపుణ్యాలే పునాది
కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన జనశిక్షణ సంస్థాన్ రాయ్పూర్ అధ్యక్షుడు, విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి ఠాకూర్ రామ్సింగ్ ఖైదీలను అభినందించారు. విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి వ్యక్తిని స్వావలంబన దిశగా నడిపిస్తాయని తెలిపారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు భవిష్యత్తులో కొత్త అవకాశాలకు మార్గం చూపుతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాయ్పూర్ కేంద్ర కారాగార సూపరింటెండెంట్ యోగేశ్ సింగ్ క్షత్రి, జనశిక్షణ సంస్థాన్ డైరెక్టర్ అతుల్ సింగ్, నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఎన్ఎస్డీసీ) ఛత్తీస్గఢ్-ఝార్ఖండ్ స్టేట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫీసర్ వైభవ్ అగర్వాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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