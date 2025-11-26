41 మంది మావోయిస్టులు సరెండర్- అందులో హిడ్మా అనుచరులు!
పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన మొత్తం 41 మంది మావోయిస్టులు
Published : November 26, 2025 at 2:47 PM IST
Chhattisgarh Maoist Surrender : ఛత్తీస్గఢ్లో పెద్దఎత్తున మావోయిస్టుల లొంగుబాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా 12 మంది మహిళలు సహా మొత్తం 41 మంది మావోయిస్టులు బీజాపూర్ జిల్లా పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. వీరిలో 32 మంది నక్సల్స్పై కోటి 19లక్షల రూపాయల రివార్డు ఉంది. వీరిలో కొందరికి ఇటీవల మరణించిన మోస్ట్ వాటెండ్ మావోయిస్టు మాద్వి హిడ్మాతో సంబంధం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పునరావాస విధానం నచ్చటం వల్లే లొంగిపోయినట్లు మావోయిస్టులు చెప్పారని బీజాపూర్ జిల్లా ఎస్పీ జితేంద్ర కుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు.
లొంగిపోయిన 41 మంది మావోయిస్టుల్లో 39 మంది దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ, తెలంగాణ స్టేట్ కమిటీ, ధంతారీ-గరియాబంద్-నౌపాడ డివిజన్లకు చెందినవారు అని ఎస్పీ వివరించారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు తక్షణ సాయంగా 50 వేల రూపాయల చొప్పున అందించినట్లు చెప్పిన ఎస్పీ మిగతా మావోయిస్టులు కూడా జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని కోరారు.
"మావోయిస్టులు వారి హింసాత్మక సిద్ధాంతాలను వదిలిపెట్టి జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలి. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పుణ మార్గెమ్ విధానం వల్ల భద్రతో పాటు గౌరవం పెరుగుతుంది. డీఆర్జీ, నక్సల్ సెల్, ఎస్టీఎఫ్ సహా పలు కోబ్రా, సీఆర్పీఎఫ్ బెటాలియన్లు మావోయిస్టుల లొంగుబాటులో కీలక పాత్ర పోషించాయి. లొంగిపోయిన 41 మంది మావోయిస్టుల్లో దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ, తెలంగాణ స్టేట్ కమిటీ, ధంతారీ-గరియాబంద్-నౌపాడ డివిజన్లకు చెందిన వారు ఉన్నారు. ఐదుగురు పీఎల్జీఏ మొదటి బెటాలియన్ కమిటి సభ్యులు, ముగ్గురు ఏరియా కమిటీ సభ్యులు, నలుగురు మిలిటరీ ప్లాటూన్ కమాండర్లు, ఒకరు డిప్యూటీ కమాండర్, ఆరుగురు మిలిటరీ ప్లాటూన్ సభ్యులు, జనతా సర్కార్ అధ్యక్షులు, ఉపాధ్యక్షులు, సభ్యులు ఉన్నారు."
--జితేంద్ర కుమార్ యాదవ్, బీజాపూర్ జిల్లా ఎస్పీ
కాగా, మావోయిస్టులతో చర్చలు ఉండవని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. మావోయిస్టులు లొంగిపోవాలని, లేకుంటే 2026 మార్చి 31 నాటికి నక్సలిజాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలిస్తామని ఘాటుగా హెచ్చరించారు. దీనితో పోలీసులు మావోయిస్టుల ఏరివేత కొనసాగించారు. ఈ క్రమంలోనే వివిధ ప్రాంతాల్లోని మావోయిస్టులు పెద్ద సంఖ్యలో లొంగిపోతున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్లో బీజేపీ సర్కార్ ఏర్పాడిన తర్వాత జనవరి 2024 నుంచి 2,100 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోగా, 1785మందిని అరెస్టు చేశారని తెలిపారు. 477 మందిని భద్రతాదళాలు నిర్మూలించాయని వివరించారు. 2025లో ఇప్పటివరకు 233 మంది మావోయిస్టులు హతమైనట్లు చెప్పారు. వీరిలో ఉన్నత స్థాయి కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు, దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ సభ్యులు, పీపుల్స్ లిబరేషన్ గెరిల్లా ఆర్మీ లీడర్లు ఉన్నారని సుందర్ రాజ్ పేర్కొన్నారు. కాగా 2013 నాటికి మన దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో మావోయిస్టు ప్రభావిత జిల్లాలు 126 ఉండేవి. కానీ 2025 మార్చి నాటికి ఈ సంఖ్య 18 జిల్లాలకు తగ్గిపోయింది. తాజాగా ఈ మావోయిస్టు ప్రభావిత జిల్లాల సంఖ్య 3కి పడిపోయిందని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది.
మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా, సతీమణి రాజే అంత్యక్రియలు- ఒకే చితిపై దహన సంస్కారాలు
మావోయిస్టు ఉద్యమ చరిత్రలో మరో అతిపెద్ద లొంగుబాటు- జనజీవన స్రవంతిలోకి ఆశన్న