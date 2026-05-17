ETV Bharat / bharat

ఇకపై జైలులో ఖైదీలకు వీడియో కాల్​ చేసే సౌకర్యం- జస్ట్ రూ.5కే!

ఖైదీలకు వీడియో కాల్​ సౌకర్యం కల్పించిన రాయ్​పుర్ సెంట్రల్ జైలు- త్వరలోనే దుర్గ్, బస్తర్, సుర్గుజా, బిలాస్‌పుర్ డివిజన్‌ల్లోని జైళ్లలో కూడా ఈ వ్యవస్థ అమలు

Video Call Facility In Jail
Video Call Facility In Jail (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 17, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Video Call Facility In Jail : జైలు అనగానే కఠిన నిబంధనలు, శిక్షలే గుర్తుకు వస్తాయి. కుటుంబాలకు దూరంగా ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా శిక్షను అనుభవిస్తుంటారు ఖైదీలు. ఎప్పుడో కేవలం ఒకరికో, ఇద్దరికో ములాఖత్ అయ్యే అవకాశం మాత్రమే ఉంటుంది. ఇకపై అలాంటి ఆందోళన అక్కర్లేకుండా తమ కుటుంబసభ్యులను హాయిగా చూసుకోవచ్చు.​ మహిళా ఖైదీలు, వారి కుటుంబాలకు ఉపశమనం కలిగించేలా వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది ఛత్తీస్​గఢ్ జైళ్ల శాఖ. రాయ్​పుర్​ సెంట్రల్ జైలు ప్రాంగణంలోనే మహిళా ఖైదీల కోసం ఇప్పుడు వీడియో కాలింగ్ సౌకర్యాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. మాతృ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రారంభించిన ఈ సౌకర్యం, మహిళా ఖైదీలు వీడియో కాల్స్ ద్వారా తమ కుటుంబాలతో నేరుగా మాట్లాడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇంకా దీనిని సులభతరం చేసేందుకు జైలు శాఖ, బీఎస్ఎన్ఎల్ మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ క్రమంలోనే అసలేంటి కార్యక్రమం? దీనిని ఎలా అమలు చేస్తారు? నిబంధనలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుకుందాం.

బయోమెట్రిక్ కార్డుల ద్వారా కాలింగ్
జైలు అధికారులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ఈ మొత్తం వ్యవస్థ బయోమెట్రిక్ టెక్నాలజీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి మహిళా ఖైదీకి ఒక ప్రత్యేకమైన బయోమెట్రిక్ కార్డు జారీ చేస్తారు. ఖైదీలు తమ కార్డుల్లో అందుబాటులో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా వీడియో కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ తర్వాత మాత్రమే కాలింగ్ సెషన్ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ సమయంలో ఖైదీ పేరు స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

Video Call Facility In Jail
జైలులోనే ఖైదీలకు వీడియో కాల్​ (ETV Bharat)

వారానికి ఒకసారి వీడియో కాల్​ సౌకర్యం
అయితే, మహిళా ఖైదీలు వారానికి ఒకసారి గరిష్ఠంగా 5 నిమిషాల పాటు వీడియో కాల్​ చేసేందుకు అనుమతిస్తారు. ఇందుకోసం నిమిషానికి రూ.5 నామమాత్రపు రుసుమును నిర్ణయించారు అధికారులు. కేటాయించిన సమయం ముగియగానే కాల్ దానంతట అదే డిస్‌కనెక్ట్ అవుతుంది.

Video Call Facility In Jail
జైలులోనే ఖైదీలకు వీడియో కాల్​ (ETV Bharat)

రాయ్‌పుర్‌ సెంట్రల్​ జైలులో ప్రారంభం
ప్రస్తుతం సుమారు 200 మంది మహిళా ఖైదీలు ఉన్న రాయ్‌పుర్ సెంట్రల్ జైలులో ఈ సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించారు. త్వరలోనే దుర్గ్, బస్తర్, సుర్గుజా, బిలాస్‌పుర్ డివిజన్‌ల్లోని జైళ్లలో కూడా ఈ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 33 జైళ్లలో ప్రామాణిక వాయిస్ కాలింగ్ సౌకర్యం ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంది. కాగా, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే కుటుంబ సభ్యులకు ఈ సౌకర్యం ఎంతో సాయం చేస్తుందని రాయ్‌పుర్ సెంట్రల్ జైలు సూపరింటెండెంట్ యోగేష్ క్షత్రి తెలిపారు. వీడియో కాలింగ్ సదుపాయం ప్రవేశపెట్టడంతో ఖైదీలను వ్యక్తిగతంగా కలవడానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారి సంఖ్య తగ్గే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. జైళ్లలో ఉన్న ఖైదీల పట్ల జరుగుతున్న అవాంఛనీయ ఘటనలపై కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వస్తున్న ఫిర్యాదులు, ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Video Call Facility In Jail
రాయ్​పుర్ సెంట్రల్ జైల్​ (ETV Bharat)

న్యాయవాదులకు సౌకర్యం కల్పించాలని డిమాండ్
మరోవైపు ఈ కార్యక్రమాన్ని రాయ్‌పుర్ జిల్లా న్యాయవాదుల సంఘం అధ్యక్షుడు హితేంద్ర తివారీ ప్రశంసించారు. గతంలో టెలిఫోన్‌లో ఒక ఖైదీతో ఒక్కరే మాట్లాడేవారని, ఇప్పుడు కుటుంబమంతా ఏకకాలంలో కనెక్ట్ అవ్వచ్చని ఆయన చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఖైదీలతో మాట్లాడేందుకు న్యాయవాదుల కోసం కూడా ఇలాంటి వీడియో కాలింగ్ సౌకర్యాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. వీడియో కాలింగ్ సౌకర్యాలు మహిళా ఖైదీలకు మానసిక మద్దతును అందిస్తాయని మరో న్యాయవాది ఇంద్రానీ చౌదరి పేర్కొన్నారు. పిటిషనర్​, న్యాయవాది మధ్య చర్చలు అవసరం కాబట్టి ఖైదీలు తమ న్యాయవాదులను కలుసుకునే అనుమతిని పునరుద్ధరించాలన్నారు.

ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ బ్యూటీఫుల్ బల్లి ఇదే! అత్యధికంగా అక్రమ రవాణా అవుతుందట!

అరుదైన శస్త్రచికిత్సలో ఎయిమ్స్ గోరఖ్‌పుర్ వైద్యుల విజయం- 2 కిలోల ట్యూమర్‌ తొలగింపు

TAGGED:

VIDEO CALLING FEMALE PRISONERS
VIDEO CALLING IN JAIL CONDITIONS
JAIL LAUNCHES VIDEO CALL FACILITY
VIDEO CALL FACILITY IN JAIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.