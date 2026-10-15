'భర్తను బిచ్చగాడని అవమానించడం, తల్లి దూరంగా ఉండమనడం మానసిక క్రూరత్వమే'- హైకోర్టు కీలక తీర్పు
భర్తను బిచ్చగాడని, స్థాయిలేని వ్యక్తి అని దూషించడంపై ఛత్తీస్గఢ్ హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు చేసింది. వృద్ధ తల్లికి దూరంగా ఉండాలని ఒత్తిడి చేయడం, పదేపదే అవమానించడం కూడా క్రూరత్వం కిందకే వస్తుందని పేర్కొంది.
Published : October 15, 2026 at 12:14 PM IST
Chhattisgarh On Husband Insult : భర్తను పదేపదే అవమానించడం, ఆర్థిక పరిస్థితిని కించపరచడం, వృద్ధ తల్లి నుంచి అతన్ని వేరుగా ఉండాలని ఒత్తిడి చేయడం వంటి చర్యలు మానసిక క్రూరత్వం కిందకు వస్తాయని ఛత్తీసగ్ఢ్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. వైవాహిక వివాదానికి సంబంధించిన ఓ కేసులో భర్తకు విడాకులు మంజూరు చేస్తూ కీలక తీర్పు వెలువరించింది. భార్యపై భర్త చేసిన ఆరోపణలు, ఇరుపక్షాల వాదనలు, అందుబాటులో ఉన్న సాక్ష్యాలను పరిశీలించిన అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
బస్తర్ జిల్లాలోని జగదల్పూర్కు చెందిన మిత్తేశ్ పణిగ్రాహీ, వేదవతి అలియాస్ మమతకు 2017 జూన్ 8న హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం వివాహమైంది. ఈ దంపతలకు సంతానం లేదు. భార్య తనను మానసికంగా వేధిస్తోందని ఆరోపిస్తూ మిత్తేష్ విడాకుల కోసం కుటుంబ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాడు. అయితే, 2022 డిసెంబరు 10న కుటుంబ న్యాయస్థానం ఆయన పిటిషన్ను తిరస్కరించింది. దీంతో మిత్తేశ్ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేశాడు.
ఆర్థిక పరిస్థితిపై అవమానాలు
తాను పరిమిత ఆదాయంతో ఓ ఎలక్ట్రానిక్స్ దుకాణం నిర్వహించేవాడినని మిత్తేశ్ కోర్టుకు తెలిపాడు. పెళ్లికి ముందే తన ఆర్థికి పరిస్థితి గురించి భార్యకు తెలుసనని పేర్కొన్నాడు. అయినప్పటికీ తక్కువ ఆదాయం వస్తోందంటూ ఆె తరచూ తనను అవమానించేందని ఆరోపించాడు. బిచ్చగాడని, పనికిరానివాడనని దూషించేదని, తన వ్యక్తిత్వంపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేసేదని, కొట్టేదని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా వృద్ధురాలైన తన తల్లి నుంచి వేరుగా ఉండాలని ఒత్తిడి చేసేదని పేర్కొన్నాడు. దీని వల్ల తరచూ ఇంట్లో గొడవలు జరిగేవని, మానసిక ఒత్తిడి పెరగడంతో తన వ్యాపారంపై కూడా ప్రభావం పడిందని తెలిపాడు. చివరికి దుకాణాన్ని మూసివేయాల్సి వచ్చిందని వాపోయాడు. భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించడం, తన అనుమతి లేకుండా పుట్టింటికి వెళ్లిపోతుందని ఆరోపించాడు.
అత్తింటివారిపై ఆరోపణలు
అయితే భర్త చేసిన ఆరోపణలను భార్య ఖండించింది. తనను ఇంటి మొదటి అంతస్తులోని ఒక గదికే పరిమితం చేసేవారని, సరిగ్గా భోజనం పెట్టేవారు కాదని ఆరోపించింది. తన వస్తువులకు తాళం వేసి ఉంచారని, కట్నం కోసం వేధించారని తెలిపింది. భర్త ఆదాయం తాను చెబుతున్నదానికంటే ఎక్కువగా ఉందని పేర్కొంటూ, తనకు భరణం చెల్లించాలని కోరింది. వైవాహిక జీవితాన్ని తిరిగి కొనసాగించేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని కూడా తెలిపింది.
కీలక తీర్పు
ఈ కేసును విచారించిన జస్టిస్ పీపీ సాహు, జస్టిస్ సచిన్ సింగ్ రాజ్పుత్తో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం బుధవారం కీలక తీర్పును వెలువరించింది. సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన సమర్ ఘోష్ వర్సెస్ జయ ఘోష్ తీర్పుతో పాటు ఇతర న్యాయ నిర్ణయాలను ప్రస్తావించింది. సాధారణ వైవాహిక విభేదాలన్నీ మానసిక క్రూరత్వంగా పరిగణించలేమని స్పష్టం చేసింది. అయితే, నిరంతర తీవ్రమైన అనుమానాలు, తరచూ జరిగే గొడవలు, కుటుంబ సంబంధాలకు సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి ఇవన్నీ కలిసి వైవాహిక జీవితాన్ని భరించలేని పరిస్థితికి తీసుకెళ్లవచ్చని పేర్కొంది. ఇరుపక్షాల వాదనలు, సాక్ష్యాలు, కేసులోని పరిస్థితులను సమగ్రంగా పరిశీలించిన ధర్మాసనం, భర్త చేసిన ఆరోపణల సమష్టి ప్రభావాన్ని మానసిక క్రూరత్వంగా పరిగణించింది. ఈ నేపథ్యంలో కుటుంబ న్యాయస్థానం గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేసి, విడాకులు మంజూరు చేసింది.
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