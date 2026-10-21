స్కూల్ పిల్లలకు రోబోటిక్స్, ఏఐ, కోడింగ్ బోధన- యువ ఇంజినీర్ స్టార్టప్ లక్ష్యం ఇదే!
ధమ్తరి జిల్లాలోని స్కూల్ పిల్లలకు యువ ఇంజినీర్ దేవవ్రత్ సిన్హా రోబోటిక్స్, కోడింగ్, ఏఐ పాఠాలు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సాంకేతిక విద్యపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
Published : October 21, 2026 at 10:20 PM IST
Devvrat Sinha Robotics Education : ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడమే లక్ష్యంగా భావించిన యువతలో ఇప్పుడు సాంకేతికత, పరిశోధనా రంగాల్లో కూడా కొత్త కొత్త అవకాశాల్ని అందిపుచ్చుకోవాలనే ఆసక్తి పెరుగుతోంది. అలాంటి ఆలోచనలతోనే ముందుకు సాగుతున్నారు ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన యువ ఇంజినీర్ దేవవ్రత్ సిన్హా. తాను నేర్చుకున్నది నలుగురికి ఉపయోగపడాలని పిల్లలకు కూడా బోధిస్తున్నారు. ధమ్తరి జిల్లా మగర్లోడ్ ప్రాంతానికి చెందిన ఆయన- పాఠశాల స్థాయిలోనే విద్యార్థులకు రోబోటిక్స్, ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), కోడింగ్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT), డ్రోన్ టెక్నాలజీ, 3D ప్రింటింగ్ వంటి ఆధునిక సాంకేతిక అంశాల్ని పరిచయం చేస్తున్నారు. పిల్లలు కేవలం ఈ సాంకేతికతను నేర్చుకోవడమే కాకుండా కొత్త ప్రయోగాలు సొంతంగా ఆవిష్కరణలు చేయాలన్నదే ఆయన లక్ష్యం.
సొంతంగా నేర్చుకొని, పిల్లలకు నేర్పిస్తూ
దేవవ్రత్ సిన్హా కొవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలోనే బీటెక్ పూర్తి చేశారు. తర్వాత ఆధునిక సాంకేతికతపై ఆసక్తితో స్వయంగా నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలోనే రోబోటిక్స్, IoT, ఏఐ, మెషీన్ లెర్నింగ్, వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని, దానినే వృత్తిగా మార్చుకున్నారు. ఈ క్రమంలో STEM Robo Hub India అనే స్టార్టప్ను స్థాపించి, తాను నేర్చుకున్న విషయాల్ని విద్యార్థులతో పంచుకుంటున్నారు. ఇక్కడ STEM అంటే సైన్స్ టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథమేటిక్స్. ఈ నాలుగు రంగాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి, సాంకేతిక ఆవిష్కరణల్లో భారత్కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావాలన్నది ఆయన ఆశయం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించాలని తన కుటుంబం ఆశించినప్పటికీ, దేవవ్రత్ మాత్రం భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గొప్పదే అయినప్పటికీ, దేశాభివృద్ధికి సాంకేతికత, పరిశోధనా రంగాల్లో పనిచేసే యువత కూడా అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"ప్రతి ఒక్కరూ కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వెంటే పరిగెడితే, కొత్త సాంకేతికతను ఎవరు అభివృద్ధి చేస్తారు? భారతదేశం కేవలం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించే దేశంగా మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచానికి నూతన టెక్నాలజీని అందించే దేశంగా ఎదగాలి. ధమ్తరి జిల్లా నుంచి కూడా వేలాది మంది యువ సాంకేతిక నిపుణులు రావాలనేదే నా కల."
- దేవవ్రత్ సిన్హా, స్టెమ్ రోబో హబ్ ఇండియా ఫౌండర్, యువ ఇంజినీర్
8వ తరగతి నుంచే టెక్నాలజీపై అవగాహన
ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాకే తాను 3D ప్రింటింగ్ వంటి సాంకేతికత గురించి తెలుసుకున్నానని చెప్పిన దేవవ్రత్- ముందుగానే దీనిని నేర్చుకొని ఉంటే ఇంకా చిన్న వయసులోనే ప్రయోగాలు చేసేవాడినని ఆయన వివరించారు. అందుకే పిల్లలకు పాఠశాల స్థాయి నుంచే ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. 8-9 తరగతుల నుంచే విద్యార్థులు రోబోటిక్స్, కోడింగ్, ఏఐపై అవగాహన పెంచుకుంటే వారికి చిన్న వయసులోనే ఆసక్తి పెరిగి, 12వ తరగతికి వచ్చే సరికి మంచి ఫౌండేషన్ ఏర్పడుతుందని ఆయన చెబుతున్నారు. ఈ లక్ష్యంతోనే దేవవ్రత్ వివిధ పాఠశాలల్ని సందర్శిస్తూ విద్యార్థులపై వీటిపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ ఎన్నో క్యాంప్లు నిర్వహించారు. పరిమిత వనరులతోనే ప్రపంచంలోని వివిధ భాషల్లో కమ్యూనికేట్ చేయగల, డేటాను సురక్షితంగా ఉంచగల ఒక వినూత్న సొంత ఏఐ సిస్టమ్ను స్వయంగా రూపొందిస్తూ దానిపై పనిచేస్తున్నట్లు దేవవ్రత్ చెప్పుకొచ్చారు.
ఉద్యోగం వదిలేసిన తర్వాత తన తండ్రి నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా,స్వయంగా కష్టపడుతూ తన స్టార్టప్ను అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నట్లు దేవవ్రత్ వివరించారు. ఇక దేవవ్రత్ సేవల్ని గుర్తించిన ధమ్తరి జిల్లా కలెక్టర్ అభినాష్ మిశ్రా ఆయనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. స్కూల్ పిల్లలకు అధునాతన సాంకేతిక విద్యను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు మగర్లోడ్ బ్లాక్లో ఒక ప్రత్యేక రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ను ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇక తమ కుమారుడు సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నది చూసి దేవవ్రత్ తల్లిదండ్రులు చమన్ కుమార్ సిన్హా, బిమ్లా సిన్హా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భగవద్గీతలోని 'ఓ పార్థా- పోరాడటమే నీ పరమ కర్తవ్యం' అనే స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్తున్నారు దేవవ్రత్. తన కార్యాలయంలో ఇదే పోస్టర్ పెట్టుకున్న సిన్హా- పని చేయాలన్న ఉత్సాహం తగ్గితే ఆ సందేశాన్ని చూసి మళ్లీ తన పనిలో నిమగ్నమవుతానని చెబుతున్నారు.
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