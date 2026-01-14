ETV Bharat / bharat

మ్యాన్‌ హోల్స్, మురుగు కాలువలను క్లీన్ చేసే రోబోట్- స్కూల్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ- రాష్ట్రపతి విందుకు ఆహ్వానం

Sewer Inspection Robot (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 5:45 PM IST

Sewer Inspection Robot : పారిశుధ్య కార్మికులు మురుగు కాలువల్లోకి దిగి ప్రాణాలను కోల్పోకుండా ఉండేందుకు ఇద్దరు విద్యార్థినిలు అద్భుత ఆవిష్కరణ చేశారు. మ్యాన్‌ హోల్స్, మురుగు కాలువల లోపలికి వెళ్లి వాటిని శుభ్రం చేసి తనిఖీ చేయగల రోబోట్​ను అభివృద్ధి చేశారు. వారే ఛత్తీస్​గఢ్​లోని ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన కవితా సాహు, అంజలి చౌహాన్. ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణ చేపట్టినందుకుగానూ కవితకు రాష్ట్రపతితో విందు చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ అభివృద్ధి చేసిన రోబోట్ ఎలా పనిచేస్తుంది? దాని వల్ల ఉపయోగాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

అద్భుత ఆవిష్కరణ చేసిన స్టూడెంట్స్
దుర్గ్ జిల్లాలోని వైశాలి నగర్​లోని ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో కవితా సాహు తొమ్మిదో తరగతి, అంజలి పదకొండో క్లాస్ చదువుతోంది. ఈ ఇద్దరూ విద్యార్థినిలు కలిసి మ్యాన్‌ హోల్స్, మురుగు కాలువల లోపలికి వెళ్లి వాటిని శుభ్రం చేసి తనిఖీ చేయగల రోబోట్​ను సృష్టించారు. ఈ రోబోట్ పారిశుధ్య కార్మికులు మురుగు కాలువల్లోకి దిగి తమ ప్రాణాలను కోల్పోకుండా కాపాడుతుంది. దీంతో ఈ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్​పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

విద్యార్థినులు కవిత, అంజలి (ETV Bharat)

పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చినా!
కవితా సాహు తండ్రి ఆటో డ్రైవర్ కాగా, అంజలి చౌహాన్ తండ్రి పారిశుధ్య కార్మికుడు. అయితే పరిమిత వనరులు, సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ కవిత, అంజలి తాము అనుకున్నది సాధించారు. పారిశుధ్య కార్మికుల కోసం అద్భుత ఆవిష్కరణ చేసి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపించారు.

ఈ రోబోట్ పైపు ఆకారానికి అనుగుణంగా ఉంటుందని ఆవిష్కర్తలో ఒకరైన కవితా సాహు తెలిపింది. విషపూరిత వాయువులు ఉన్న ప్రాంతాలలో ఇది పనిచేస్తుందని పేర్కొంది. ఇరుకైన ప్రదేశాలను కూడా తనిఖీ చేసి శుభ్రపరుస్తుందని వెల్లడించింది. ఈ నమూనాను పాఠశాలలోని అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్​లో రూపొందించామని స్పష్టం చేసింది. అక్కడ కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ రీతూ హండా తమకు మార్గనిర్దేశం చేశారని పేర్కొంది.

రోబోట్​తో కవితా, అంజలి (ETV Bharat)

తన తోటి ఆవిష్కర్త అంజలి చౌహాన్ తండ్రి పారిశుధ్య కార్మికుడని కవిత వివరించింది. ఆయన నిరంతరం అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని స్పష్టం చేసింది. అదే పారిశుధ్య కార్మికుల ఈ ప్రమాదకరమైన పనికి సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయం ఉందా? అని ఆలోచించేలా చేసిందని పేర్కొంది. ఈ ఆలోచనే తమను క్లీనర్ రోబోట్ సృష్టికి దారితీసిందని వెల్లడించింది.

విద్యార్థునులు తయారు చేసిన రోబోట్ (ETV Bharat)

కేంద్ర మంత్రిని కలవనున్న అంజలి
మరోవైపు, కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ను కలిసే అవకాశాన్ని అంజలి చౌహాన్ ఒక ప్రత్యేక క్షణంగా అభివర్ణించింది. విద్యార్థి జీవితంలో ఇంత ముఖ్యమైన విజయాన్ని సాధించడం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉందని పేర్కొంది. తాము అందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని వెల్లడించింది.

రాష్ట్రపతి ఆహ్వానాన్ని చూపిస్తున్న విద్యార్థిని (ETV Bharat)

మరోవైపు, తమ పాఠశాల విద్యార్థినిలు కవితా సాహు, అంజలి చౌహాన్ చేసిన ఆవిష్కరణ పట్ల ప్రిన్సిపల్ సంగీతా సింగ్ బఘేల్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఆవిష్కరణను విద్యార్థుల వినూత్న సామర్థ్యాలకు అద్భుతమైన ఉదాహరణగా అభివర్ణించారు. తమ ప్రాంతానికి ఇదొక స్ఫూర్తిదాయకమైన విజయంగా అభిప్రాయపడ్డారు.

"ఈ బాలికలు ఇంత గొప్ప ఘనత సాధిస్తారని మేము ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. కానీ వీరు కష్టపడి పనిచేయడంలో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ రీతూ హుండా మేడమ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆమె మార్గదర్శకత్వంలో వారు ఈ ఘనతను సాధించారు. వైఫల్యాల తర్వాత కూడా ఆమె విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోనివ్వలేదు. ఏదైనా పని చేయకపోతే పిల్లలు మధ్యలోనే తరచుగా వదులుకుంటారు. కానీ రీతూ మేడమ్ ఎప్పుడూ వారిని అండగా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మేము చేయగలిగినదంతా చేశాం. ఆటో డ్రైవర్ కూతురు, ప్రభుత్వ పాఠశాల స్టూడెంట్ చాలా మంది నేషనల్ స్కూల్స్ విద్యార్థుల మధ్య ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చింది. దీంతో ఆమె ప్రాజెక్టు ఎంపికైంది. ఇదొక గొప్ప విజయం."
--సంగీతా సింగ్ బఘేల్, ప్రభుత్వ బాలికల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్

రాష్ట్రపతి విందుకు ఆహ్వానం
నీతి ఆయోగ్ నిర్వహించిన స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ మారథాన్​లో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 1.5 లక్షల ఎంట్రీలు వచ్చాయి. అందులో కవితా సాహు, అంజలి చౌహాన్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ ప్రాజెక్టు టాప్-10లో నిలిచింది. ఈ ఘనత తర్వాత జనవరి 26న రాష్ట్రపతి భవన్​లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముతో కలిసి విందులో పాల్గొనే అవకాశం కవితా సాహుకు లభించింది. అంజలి చౌహాన్​కు కేంద్ర విద్యా మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ను కలిసే ఛాన్స్ వచ్చింది. అందుకోసం జనవరి 23న ఇద్దరు విద్యార్థులు తమ గురువుతో కలిసి దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు.

కవితకు వచ్చిన రాష్ట్రపతి ఆహ్వానం (ETV Bharat)
రాష్ట్రపతి ఆహ్వానం (ETV Bharat)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

