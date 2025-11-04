ETV Bharat / bharat

న్యూలుక్​లో ఛత్తీస్​గఢ్ సీఎం- సన్ గ్లాసెస్, హెల్మెట్ పెట్టి స్టైల్​గా బైక్ రైడింగ్- అందుకోసమే!

బైక్ రైడర్​గా మారిన ఛత్తీస్​గఢ్ ముఖ్యమంత్రి- సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్

Chhattisgarh CM Bike Riding
Chhattisgarh CM Bike Riding (ETV Bharat)
Published : November 4, 2025 at 2:01 PM IST

Chhattisgarh CM Bike Riding : ఛత్తీస్​గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్ సాయి కొత్త అవతారంలో కనిపించారు. హెల్మెట్, స‌న్‌ గ్లాసెస్, చేతికి గ్లౌవ్స్ ధ‌రించి స్టైల్ గా బైక్‌ రైడింగ్ చేసి అలరించారు. రోడ్డు భద్రత, హెల్మెట్ల ఆవశ్యకతను ప్రజలకు తెలియజేసేందుకు బైక్​ను నడిపారు. ఈ మేరకు ఛత్తీస్​గఢ్ సీఎంఓ విడుదల చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

వీడియోలో ఏముందంటే?
సాధారణంగా సీఎం విష్ణు దేవ్ సాయి కుర్తా, పైజామా ధరించి కనిపిస్తారు. అయితే బైక్ రేసింగ్ చేస్తున్న సమయంలో అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నారు. ప్యాంటు, చొక్కా ధరించి స్టైల్​గా బైక్​ను నడిపారు. బైకర్ లాంటి వస్త్రదారణతో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ వీడియో ద్వారా ట్రాఫిక్ నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలని విషయాన్ని బైకర్లకు సీఎం విష్ణు దేవ్ సాయి తెలియజేశారు.

స్టైలిష్ లుక్ సీఎం
ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్ సాయి తన ఇంటి నుంచి బైక్​పై బయలుదేరారు. కళ్లకు సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నారు. అలాగే హెల్మెట్ తలకు పెట్టుకున్నారు. చేతికి గ్లౌవ్స్ తొడిగి బైక్​ను స్టార్ట్ చేశారు. కాస్త నెమ్మదిగా బైక్ నడుపుతూ కనిపించారు. ముఖ్యమంత్రి తన ఇంటి ఆవరణలోని రోడ్డుపై బైక్ రైడింగ్ చేశారు. సీఎం విష్ణు దేవ్ సాయి బైక్ రైడింగ్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. సీఎం స్టైలిష్ లుక్​లో బాగున్నారని పలువురు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. రోడ్డు సేఫ్టీ పట్ల అవగాహన కోసం విష్ణు దేవ్ సాయి చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసిస్తున్నారు.

సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలు
ఈ ఏడాది నవంబరు 1 నాటికి ఛత్తీస్‌ గఢ్ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించి 25 ఏళ్లు పూర్తైంది. 26వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టింది ఛత్తీస్​గఢ్. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వేరుపడి 2000వ సంవత్సరం నవంబరు 1న ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటైంది. రాష్ట్రం సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ తరుణంలో సీఎం విష్ణు దేవ్ సాయి రోడ్డు భద్రత అవగాహన సందేశాన్ని యువతలో వ్యాప్తి చేయడం కోసం బైక్ ను నడిపారు. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రే బైక్ రైడింగ్ చేసి రోడ్డు ప్రమాదాలు, భద్రత, హెల్మెట్ ధరించడం వంటి అంశాలపై ప్రజలకు సానుకూల సందేశాన్ని పంపించారు. సీఎం బైక్ నడుపుతున్న వీడియోను ఛత్తీస్‌ గఢ్ క్రీడలు, యువజన సంక్షేమ శాఖ రూపొందించింది.

రాష్ట్ర రజతోత్సవ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని బుధపార అవుట్​డోర్ స్టేడియంలో నవంబర్ 8, 9వ తేదీలలో ఒక ప్రధాన క్రీడా కార్యక్రమాన్ని ఛత్తీస్​గఢ్ సర్కార్ నిర్వహించనుంది. 'గ్రాండ్ ఎంఆర్ఎఫ్ నేషనల్ సూపర్‌ క్రాస్ బైక్ రేసింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్ 2025' నవంబర్ 8, 9న జరుగుతుంది. ఛత్తీస్​గఢ్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం మోటార్‌ స్పోర్ట్స్​ను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా, యువతకు సురక్షితమైన డ్రైవింగ్, హెల్మెట్ ధరించడం, స్ట్రీట్ రేసింగ్​కు దూరంగా ఉండటం గురించి సామాజిక సందేశాలను అందించడానికి ఒక మాధ్యమంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

Chhattisgarh CM Bike Riding
ఛత్తీస్​గఢ్ సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయ్ (ETV Bharat)

'తమ శక్తిని యువత సరైన దిశలో ఉపయోగించుకోవాలి'
యువత తమ అపారమైన శక్తిని కలిగి ఉంటారని ఛత్తీస్​గఢ్ సీఎం విష్ణు దేవ్ సాయి తెలిపారు. ఈ శక్తిని తమ జీవితాన్ని సరైన దిశలో నడిపించడం కోసం ఉపయోగించుకోవాలని తెలిపారు. జీవితం చాలా విలువైనదని, కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్ట్రీట్ రేసింగ్​కు దూరంగా ఉండాలని యువతకు సూచించారు. సిల్వర్ జూబ్లీ ఏడాదిలో ఛత్తీస్​గఢ్ విజయాలను స్మరించుకుందామన్నారు. కొత్త తరంలో క్రమశిక్షణ, బాధ్యత, సానుకూల శక్తిని నింపడానికి ఇదొక అవకాశమని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర యువత వేగం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా సంయమనం, సంకల్పం ద్వారా కూడా గుర్తింపు పొందాలని తాను కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు.

Chhattisgarh CM Bike Riding
బైక్​ రైడ్​ చేస్తున్న ఛత్తీస్​గఢ్ సీఎం (ETV Bharat)

'గ్రాండ్ ఎంఆర్ఎఫ్ నేషనల్ సూపర్‌ క్రాస్ బైక్ రేసింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్ 2025' కార్యక్రమం జాతీయ స్థాయిలో యువతకు సానుకూల దిశానిర్దేశం చేయడానికి ఒక ప్రయత్నమని ఛత్తీస్​గఢ్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఉజ్వల్ దీపక్ అభిప్రాయపడ్డారు. రేసింగ్ ఒక ఫ్యాషన్​గా ఉండాలని, కానీ అది ప్రమాదంగా మారకూడదని తాము కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు. ఈ ఛాంపియన్​షిప్ నిజమైన స్ఫూర్తి అదేనన్నారు.

