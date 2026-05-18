బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఫోన్ లాక్కెళ్లిన దొంగలు- అమిత్ షా పర్యటన వేళ ఛత్తీస్గఢ్లో రాజకీయ దుమారం
మార్నింగ్ వాక్ చేస్తుండగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నుంచి మొబైల్ చోరీ- రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
Published : May 18, 2026 at 3:24 PM IST
BJP MLA Mobile Phone Robbed : ఛత్తీస్గఢ్లో సీనియర్ బీజేపీ నేత, ఎమ్మెల్యే ధరమ్లాల్ కౌశిక్ సోమవారం మార్నింగ్ వాక్ చేస్తుండగా, మోటార్ సైకిల్పై వచ్చిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆయన మొబైల్ ఫోన్ను లాక్కెళ్లారు. ఈ ఘటన రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితులపై తీవ్ర రాజకీయ దుమారం చెలరేగడానికి కారణమైంది.
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఛత్తీస్గఢ్లో మూడు రోజుల పర్యటనకు వచ్చిన సమయంలో ఈ ఘటన జరగడం గమనార్హం. దీనితో ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్, బీజేపీ సర్కార్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని విమర్శలు గుప్పించింది. తాజా చోరీ ఘటన, రాష్ట్రంలో సుపరిపాలన చేస్తున్నామని చెబుతున్న ప్రభుత్వానికి ఒక చెంపపెట్టు లాంటిదని విమర్శించింది.
చోరీ చేశారిలా!
"సివిల్ లైన్స్ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని పీడబ్ల్యూడీ పైవంతన (ఫ్లైఓవర్)పై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ధరమ్లాల్ కౌశిక్ ఒంటరిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఈ సమయంలో బైక్పై వచ్చిన దొంగలు ఆయన చేతిలోని మొబైల్ ఫోన్ను లాక్కొని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. నిందితులను గుర్తించేందుకు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం" అని పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు, ధరమ్లాక్ కౌశిక్ ఈ ఘటన గురించి మీడియాతో మాట్లాడారు. తన ఫోన్ను దొంగలు చోరీ చేసిన విషయం నిజమేనని ధ్రువీకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులకు సమాచారం అందించామని, వారు దర్యాప్తు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
లెంపకాయ కొట్టారు!
ఈ చోరీ ఘటనపై రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత భూపేశ్ బఘేల్ ఎక్స్ వేదికగా తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఛత్తీస్గఢ్లో పర్యటిస్తున్న సమయంలో, వ్యాహ్యాళికి (మార్నింగ్ వాక్) చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చోరీకి గురికావడం, ఇక్కడి కంటితుడుపు సుపరిపాలన ముఖంపై లెంపకాయ లాంటిది" అని మండిపడ్డారు. "రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్లా దొంగతనాలు, కత్తిపోట్లు, హత్యలు, దోపిడీలు బాగా పెరిగిపోయాయి. మరోవైపు రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యంత అసమర్థుడైన హోంమంత్రి మాత్రం సోషల్ మీడియా రీల్స్ చేస్తూ, స్వాగత సత్కారాల వేడుకల్లో బిజీగా ఉన్నారు" అని భూపేశ్ బఘేల్ విమర్శించారు.
छत्तीसगढ़वासी अपनी सुरक्षा स्वयं करें!!!— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 18, 2026
अभी सूचना मिली है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिल्हा विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक जी के साथ आज मॉर्निंग वॉक के दौरान सिविल लाइन में लूटपाट हो गई है, चोर उनका मोबाइल छीनकर भाग गए.
सोचिए जरा! जब देश के गृहमंत्री…
ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్సాయి అధికారిక హ్యాండిల్ నుంచి హోంమంత్రి అమిత్ షా రాయ్పుర్లో 'సీజీ డయల్ 112' అత్యవసర సేవల వాహనాలను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన వీడియోను పోస్టు చేశారు. భూపేశ్ బఘేల్ ఈ వీడియోను కూడా తన ఎక్స్ పోస్టులో పెట్టి, కింద ఆసక్తికరమైన వాక్యాలు రాశారు. "ఇక్కడ మీరు డయల్ 112 వాహనాలకు జెండా ఊపుతూనే ఉండండి, అక్కడ మాత్రం దొంగలు ధరమ్లాల్ కౌశిక్ మొబైల్ ఫోన్ను లాక్కొని పారిపోయారు" అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
इधर आप " डायल 112" को झंडी दिखाते रहिए, उधर धरम लाल कौशिक जी का मोबाइल छीनकर चोर "9-2-11" हो गए. https://t.co/KeY7ccl29m— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 18, 2026
బీజేపీ సర్కార్ వైఫల్యం!
మరోవైపు ఈ ఘటన కేవలం మొబైల్ దొంగతనానికి సంబంధించిన ఘటన మాత్రమే కాదని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, హోంశాఖ వైఫల్యానికి నిదర్శనమని కాంగ్రెస్ మీడియా విభాగం స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ సుశీల్ ఆనంద్ శుక్లా ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో నేరగాళ్లు అదుపుతప్పి ప్రవరిస్తున్నారని, మహిళలకు భద్రత లేకుండా పోయిందని ఆరోపించారు. అంతేకాదు మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా బహిరంగంగా జరుగుతోందని, కత్తిపోట్ల ఘటనలు నిరంతరం జరుగుతున్నాయని అన్నారు. అయినప్పటికీ ఈ నేరాలను అరికట్టడంలో బీజేపీ సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమవుతోందని విమర్శించారు.
ఎవరీ ధర్మలాల్?
ధర్మలాల్ కౌశిక్ ఛత్తీస్గఢ్ బీజేపీ సీనియర్ నేతల్లో ఒకరు. ఆయన బిలాస్పూర్ జిల్లాలోని బిల్హా నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. గతంలో ఆయన ఛత్తీస్గఢ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్గా, ప్రతిపక్ష నేతగా, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన నాలుగోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. అందుకే ఆయన మొబైల్ చోరీ ఘటన ఇప్పుడు రాజకీయ దుమారానికి దారితీసింది.
కాగా, ప్రస్తుతం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఛత్తీస్గఢ్లో మూడు రోజుల పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆయన పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం సహా, బస్తర్లో జరగనున్న సెంట్రల్ జోనల్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి ఆయన అధ్యక్షత వహించనున్నారు.
