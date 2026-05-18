బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఫోన్​ లాక్కెళ్లిన దొంగలు- అమిత్​ షా పర్యటన వేళ ఛత్తీస్​గఢ్​లో రాజకీయ దుమారం

మార్నింగ్ వాక్​ చేస్తుండగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నుంచి మొబైల్​ చోరీ- రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలపై కాంగ్రెస్​ విమర్శలు

Published : May 18, 2026 at 3:24 PM IST

BJP MLA Mobile Phone Robbed : ఛత్తీస్​గఢ్​లో సీనియర్ బీజేపీ నేత, ఎమ్మెల్యే ధరమ్​లాల్ కౌశిక్ సోమవారం​ మార్నింగ్ వాక్​ చేస్తుండగా, మోటార్​ సైకిల్​పై వచ్చిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆయన మొబైల్​ ఫోన్​ను లాక్కెళ్లారు. ఈ ఘటన రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితులపై తీవ్ర రాజకీయ దుమారం చెలరేగడానికి కారణమైంది.

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా ఛత్తీస్​గఢ్​లో మూడు రోజుల పర్యటనకు వచ్చిన సమయంలో ఈ ఘటన జరగడం గమనార్హం. దీనితో ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్​, బీజేపీ సర్కార్​ను లక్ష్యంగా చేసుకొని విమర్శలు గుప్పించింది. తాజా చోరీ ఘటన, రాష్ట్రంలో సుపరిపాలన చేస్తున్నామని చెబుతున్న ప్రభుత్వానికి ఒక చెంపపెట్టు లాంటిదని విమర్శించింది.

చోరీ చేశారిలా!
"సివిల్​ లైన్స్​ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని పీడబ్ల్యూడీ పైవంతన (ఫ్లైఓవర్​)పై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ధరమ్​లాల్​ కౌశిక్​ ఒంటరిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఈ సమయంలో బైక్​పై వచ్చిన దొంగలు ఆయన చేతిలోని మొబైల్​ ఫోన్​ను లాక్కొని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. నిందితులను గుర్తించేందుకు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం" అని పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు, ధరమ్​లాక్ కౌశిక్​ ఈ ఘటన గురించి మీడియాతో మాట్లాడారు. తన ఫోన్​ను దొంగలు చోరీ చేసిన విషయం నిజమేనని ధ్రువీకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులకు సమాచారం అందించామని, వారు దర్యాప్తు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

లెంపకాయ కొట్టారు!
ఈ చోరీ ఘటనపై రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత భూపేశ్​ బఘేల్​ ఎక్స్​ వేదికగా తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా ఛత్తీస్​గఢ్​లో పర్యటిస్తున్న సమయంలో, వ్యాహ్యాళికి (మార్నింగ్ వాక్​) చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే ఫోన్​ చోరీకి గురికావడం, ఇక్కడి కంటితుడుపు సుపరిపాలన ముఖంపై లెంపకాయ లాంటిది" అని మండిపడ్డారు. "రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్లా దొంగతనాలు, కత్తిపోట్లు, హత్యలు, దోపిడీలు బాగా పెరిగిపోయాయి. మరోవైపు రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యంత అసమర్థుడైన హోంమంత్రి మాత్రం సోషల్ మీడియా రీల్స్​ చేస్తూ, స్వాగత సత్కారాల వేడుకల్లో బిజీగా ఉన్నారు" అని భూపేశ్ బఘేల్ విమర్శించారు.

ఛత్తీస్​గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్​సాయి అధికారిక హ్యాండిల్​ నుంచి హోంమంత్రి అమిత్ షా రాయ్​పుర్​లో 'సీజీ డయల్​ 112' అత్యవసర సేవల వాహనాలను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన వీడియోను పోస్టు చేశారు. భూపేశ్ బఘేల్​ ఈ వీడియోను కూడా తన ఎక్స్ పోస్టులో పెట్టి, కింద ఆసక్తికరమైన వాక్యాలు రాశారు. "ఇక్కడ మీరు డయల్​ 112 వాహనాలకు జెండా ఊపుతూనే ఉండండి, అక్కడ మాత్రం దొంగలు ధరమ్​లాల్​ కౌశిక్​ మొబైల్​ ఫోన్​ను లాక్కొని పారిపోయారు" అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

బీజేపీ సర్కార్ వైఫల్యం!
మరోవైపు ఈ ఘటన కేవలం మొబైల్ దొంగతనానికి సంబంధించిన ఘటన మాత్రమే కాదని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, హోంశాఖ వైఫల్యానికి నిదర్శనమని కాంగ్రెస్​ మీడియా విభాగం స్టేట్ ప్రెసిడెంట్​ సుశీల్ ఆనంద్ శుక్లా ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో నేరగాళ్లు అదుపుతప్పి ప్రవరిస్తున్నారని, మహిళలకు భద్రత లేకుండా పోయిందని ఆరోపించారు. అంతేకాదు మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా బహిరంగంగా జరుగుతోందని, కత్తిపోట్ల ఘటనలు నిరంతరం జరుగుతున్నాయని అన్నారు. అయినప్పటికీ ఈ నేరాలను అరికట్టడంలో బీజేపీ సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమవుతోందని విమర్శించారు.

ఎవరీ ధర్మలాల్​?
ధర్మలాల్​ కౌశిక్ ఛత్తీస్​గఢ్​ బీజేపీ సీనియర్ నేతల్లో ఒకరు. ఆయన బిలాస్​పూర్​ జిల్లాలోని బిల్హా నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. గతంలో ఆయన ఛత్తీస్​గఢ్​ అసెంబ్లీ స్పీకర్​గా, ప్రతిపక్ష నేతగా, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన నాలుగోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. అందుకే ఆయన మొబైల్ చోరీ ఘటన ఇప్పుడు రాజకీయ దుమారానికి దారితీసింది.

కాగా, ప్రస్తుతం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా ఛత్తీస్​గఢ్​లో మూడు రోజుల పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆయన పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం సహా, బస్తర్​లో జరగనున్న సెంట్రల్ జోనల్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి ఆయన అధ్యక్షత వహించనున్నారు.

