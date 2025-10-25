అర్చకులు లేకుండానే ఆరాధన- 36 గంటలపాటు నో వాటర్- ఛఠ్ పూజ ప్రత్యేకతలు ఇవే!
ప్రారంభమైన చఠ్ పూజ- నాలుగు రోజులపాటు పండగ- ఈ పర్వదినం ప్రత్యేకతలివే!
Published : October 25, 2025 at 12:10 PM IST
Chhath Mahaparva Rituals : పండుగలకు పెట్టింది పేరు మన దేశం. మనం జరుపుకొనే ప్రతి పండుగ వెనుక పురాణాలకు సంబంధించిన ఒక కథ లేదా ఓ సందర్భం ఉండడం పక్కా. ఆ కోవకు చెందినదే పండగే ఉత్తర భారతంలో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే ఛఠ్ పూజ. ప్రకృతితో మమేకమై ఈ చఠ్ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ మహాపర్వ్ సమయంలో 36 గంటలపాటు మహిళలు ఉపవాసం ఉంటారు. ఆ సమయంలో మంచి నీరు కూడా ముట్టుకోరు. శనివారం ప్రారంభమైన ఈ చఠ్ పూజ నాలుగు రోజులపాటు జరిగి మంగళవారం ముగుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా అసలేమిటీ పండుగ? ఎందుకు జరుపుకొంటారు? దీని ప్రాముఖ్యం ఏంటి? తదితర విషయాలపై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నాలుగు రోజులపాటు చఠ్ పూజ
జానపద విశ్వాసాల గొప్ప పండుగ అయిన ఛఠ్ పూజ అక్టోబర్ 25న (శనివారం) నహయ్- ఖయ్ (స్నానం, భోజనం)తో ప్రారంభవుతుంది. ఈ నాలుగు రోజుల పండుగ అక్టోబర్ 28న (మంగళవారం) ఉష అర్ఘ్య (నైవేద్యం)తో ముగుస్తుంది. ఛఠ్ పూజ మత విశ్వాసానికి చిహ్నం మాత్రమే కాదు. సూర్య భగవానుడి ఆరాధన, ప్రకృతి పట్ల కృతజ్ఞత, మానవ స్వీయ నియంత్రణకు అద్భుతమైన ఉదాహరణ కూడా. బిహార్, ఝార్ఖండ్, తూర్పు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ సహా ఉత్తర భారతంలో చఠ్ పూజను నిష్టతో చేస్తారు. అలాగే ప్రపంచదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయులు కూడా చఠ్ మహాపర్వ్ ను చేసుకుంటారు. అమెరికా, దుబాయ్, లండన్, సింగపూర్ లలో కూడా చఠ్ పూజను ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
#WATCH | Aurangabad, Bihar: The four-day #ChhathPuja begins. Devotees perform the rituals of 'Nahay Khay' on the first day today. pic.twitter.com/guKHT5mSyk— ANI (@ANI) October 25, 2025
మొదటి రోజు నదీ స్నానం, భోజనం
ఛఠ్ పూజను నాలుగు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. అయితే ప్రతి రోజు ఒక మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. మొదటి రోజు నహయ్- ఖయ్తో చఠ్ పూజ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సమయంలో భక్తులు గంగానది లేదా ఏదైనా నదిలో స్నానం చేసి స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని తింటారు. మట్టి పొయ్యిపై సోరకాయ కూర, అన్నాన్ని వంటి తింటారు. వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు లేకుండా వంట వండుతారు. రెండో రోజు (అక్టోబర్ 26)న నిర్జల ఉపవాసం పాటిస్తారు. సూర్యాస్తమయం తర్వాత బెల్లం, పాలతో తయారు చేసిన ఖీర్ ను తిన్న తర్వాత ఉపవాసం ప్రారంభమవుతుంది. మూడో రోజు సంధ్య అర్ఘ్య సమయంలో భక్తులు గంగా నది నీటిలో లేదా చెరువు నీటిలో నిల్చొని అస్తమించే సూర్యుడికి అర్ఘ్యాన్ని అర్పిస్తారు. నాలుగో రోజు ఉదయించే సూర్యుడికి అర్ఘ్యాన్ని అర్పించే ఉష అర్ఘ్యంతో ఉపవాసం ముగుస్తుంది. ఈ సమయంలో 36 గంటలపాటు మహిళలు మంచి నీళ్లు కూడా తాగుకుండా ఉపవాసం ఉంటారు.
అర్చకులు అవసరం లేదు
ఏటా కార్తిక మాసం శుక్లపక్షంలోని షష్ఠి సందర్భంగా నాలుగు రోజుల పాటు ఈ ఛఠ్ పూజను చేసుకుంటారు. ఈ పూజకు అర్చకుడు అవసరం లేదు. అలాగే శుభ సమయం కూడా పట్టింపు లేదు. మొదటి అర్ఘ్యం రోజున సూర్యాస్తమయ సమయం, రెండో అర్ఘ్యం రోజున సూర్యోదయ సమయాన్ని శుభ సమయమని భావిస్తారు. ఆ సమయంలో భక్తులు సూర్యునికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఈ ఏడాది షష్టి తిథి అక్టోబర్ 27న అంటే సోమవారం ఉదయం 6:04 గంటలకు ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 28 అంటే మంగళవారం ఉదయం 7:59 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. అక్టోబర్ 27వ తేదీ సాయంత్రం సూర్యాస్తమయ సమయంలో సంధ్యా అర్ఘ్యాన్ని, అక్టోబర్ 28వ తేదీ ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో ఉషా అర్ఘ్యాన్ని సమర్పిస్తారు. ఈ సమయంలో నదీ ఘాట్ లను ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తారు, దీపాలను వెలిగిస్తారు. అలాగే గంగామాతకు హారతి ఇస్తారు.
'రుగ్వేదంలో ఛఠ్ పూజ ప్రస్తావన'
"ఛఠ్ పూజ అనేది సూర్య భగవానుడికి అంకితం చేసిన పురాతన పండుగ. సూర్యుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితానికి శక్తి, ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు లభిస్తుందని నమ్ముతారు. రుగ్వేదంలో సూర్య ఆరాధన గురించి ప్రస్తావన ఉంది. ఛఠ్ పండుగ ఆ సంప్రదాయానికి సజీవ ఉదాహరణ. ఛఠ్ మాతను పిల్లలు, ఆరోగ్యం, కుటుంబాన్ని రక్షించే సూర్య భగవానుడి సోదరిగా భావిస్తారు." అని పండిట్ ప్రేమ్ సాగర్ పాండే తెలిపారు.
#WATCH | The ritual of 'Nahay-Khay' marks the beginning of the four-day Chhath festival to worship Lord Surya and Chhathi Maiya— ANI (@ANI) October 25, 2025
Visuals from Uttar Pradesh's Varanasi pic.twitter.com/mk37o8WVmW
'ఈ పండగ సమయంలో పరిశుభ్రంగా, క్రమశిక్షణగా ఉంటారు'
మరోవైపు, ఛఠ్ పూజ కేవలం మతపరమైన ఆచారం మాత్రమే కాదని, శాస్త్రీయ దృక్కోణం నుంచి కూడా చాలా ముఖ్యమైనదని జానపద
సాహిత్య పండితుడు హృదయ్ నారాయణ్ ఝా తెలిపారు. సనాతన సంప్రదాయంలో సూర్యుడిని జీవితం, శక్తికి మూలంగా పరిగణిస్తారని చెప్పారు. సూర్య ఆరాధన శరీరంలో విటమిన్ డిని సమతుల్యం చేస్తుందన్నారు. ఇది మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. చఠ్ పండుగ పర్యావరణ, జీవ సమతుల్యతను కూడా తెలియజేస్తుందన్నారు. ఛఠ్ పూజలు జరిగే నాలుగు రోజులూ మానవులు స్వీయ నియంత్రణ, పరిశుభ్రత, క్రమశిక్షణ పాటిస్తారని స్పష్టం చేశారు.
"ఛఠ్ పండుగకు లోతైన శాస్త్రీయ ఆధారం ఉంది. ఈ మహాపర్వ్ సమయంలో సొరకాయ, అన్నం వండుకుంటారు. సొరకాయలో దాదాపు 95 శాతం నీరు ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో ద్రవ స్థాయిలను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది. అన్నం శరీరానికి తక్షణ శక్తిని, చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. ఛఠ్ పండుగ సమయంలో 36 గంటలు నీరు కూడా తాగకుండా ఉపవాసం ఉంటారు. అందుకే మొదటి రోజు స్నానం చేసిన తర్వాత తిన్న సొరకాయ కూర, అన్నం డీహైడ్రేషన్ను తగ్గిస్తాయి. ఈ ఆహారం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. శరీరానికి సమతుల్య పోషణను అందిస్తుంది. రాబోయే ఉపవాసానికి అవసరమైన శక్తిని నిల్వ చేస్తుంది. సొరకాయలో ఫైబర్, మినరల్స్ ఉంటాయి. మసాలాలు లేకుండా వంటలు చేస్తారు. ఛఠ్ పూజ అనేది కేవలం ఒక మతపరమైన పండుగే కాదు. ఇది మానవులను ప్రకృతితో ఏకం చేసే తపస్సు. ఛఠ్ పూజ ప్రతి ఆచారం పర్యావరణం పట్ల గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది" అని హృదయ్ నారాయణ్ ఝా పేర్కొన్నారు.