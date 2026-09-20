ఏఐ టెక్నాలజీతో 19 ఏళ్ల కిందటి హత్య కేసు నిందితుడి అరెస్ట్- చెన్నై పోలీసుల ఘనత!
19 ఏళ్లుగా తప్పించుకొని తిరుగుతున్న నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన చెన్నై పోలీసులు- ఏఐ టెక్నాలజీ సాయంతో దొరికిన షేక్ అబ్దుల్లా- ప్రస్తుత రూపాన్ని అంచనా వేసి రూపొందించిన చిత్రాల ఆధారంగా గాలింపు
Published : September 20, 2026 at 10:01 PM IST
Chennai Police AI Arrest : సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సరైన రీతిలో ఉపయోగిస్తే నేరస్థులు ఎంతకాలం దాక్కున్నా చట్టం చేతికి చిక్కక తప్పదని చెన్నై పోలీసులు నిరూపించారు. దాదాపు 19 ఏళ్లుగా పోలీసుల కళ్లుగప్పి పరారీలో ఉన్న ఒక దారుణ హత్య కేసు నిందితుడిని ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టెక్నాలజీ సహాయంతో చెన్నై నార్త్ జోన్ సీరియస్ క్రైమ్స్ యూనిట్ పోలీసులు శనివారం అరెస్ట్ చేశారు. సాధారణంగా నిందితుడి పాత ఫొటోతో చాలా ఏళ్ల తర్వాత అతడి ఆచూకీ గుర్తించడం పోలీసులకు పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. కానీ ఆ పాత ఫొటో ఆధారంగానే ఏఐ సాంకేతికతతో ప్రస్తుత రూపాన్ని అంచనా వేసి దర్యాప్తు చేపట్టడం ఈ కేసులో కీలకంగా మారింది.
చెన్నై తిరువొత్తియూర్ ప్రాంతంలో 2007లో పండియామణి అనే వ్యక్తి దారుణంగా హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ కేసులో తిరువొత్తియూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి షేక్ అబ్దుల్లా సహా ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. అప్పటికి షేక్ అబ్దుల్లా వయసు సుమారు 20 ఏళ్లు. ఆ తర్వాత బెయిల్పై బయటకు వచ్చిన షేక్ అబ్దుల్లా తిరువళ్లూర్ జిల్లా పొన్నేరిలోని 4వ అడిషనల్ కోర్టులో విచారణకు హాజరుకాకుండా పరారయ్యాడు. కోర్టుకు పదే పదే హాజరుకాకపోవడంతో దీంతో 2010లో షేక్ అబ్దుల్లాను అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరచాలని న్యాయస్థానం నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. అయితే నిందితుడు తన నివాసాన్ని, గుర్తింపును మారుస్తూ వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో తలదాచుకుంటూ పోలీసులకు దొరక్కుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు.
ఏఐ టెక్నాలజీతో ఏజ్ ప్రోగ్రెస్ ప్రిడిక్షన్
ఇటీవల చెన్నై పోలీస్ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఏళ్ల తరబడి కోర్టు వారెంట్లు పెండింగ్లో ఉన్న నేరస్థుల ఏరివేత ప్రక్రియ వేగవంతమైంది. నార్త్ జోన్ సీరియస్ క్రైమ్ యూనిట్కు చెందిన ప్రత్యేక పోలీసు బృందం షేక్ అబ్దుల్లా కోసం గాలింపు చేపట్టింది. అయితే పోలీసుల దగ్గర 19 ఏళ్ల కిందటి అబ్దుల్లా ఫొటోనే ఉంది. దీంతో అతడి రూపురేఖలు మారిపోయే అవకాశం ఉండటంతో- 2007లో అరెస్ట్ అయినప్పుడు తీసిన పాత ఫొటోను (20 ఏళ్ల వయసు నాటిది) ఉపయోగించే కేసులో పురోగతి సాధించారు. అత్యాధునిక ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి 19 ఏళ్ల తర్వాత అతని వయసు పెరిగితే (ప్రస్తుతం 39 ఏళ్లు) ముఖంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? అతని ప్రస్తుత రూపం ఎలా ఉండొచ్చో ఊహిస్తూ వివిధ రకాల ఏజ్ ప్రోగ్రెసివ్ చిత్రాల్ని రూపొందించారు. ఇక ఈ ఏఐ చిత్రాలను ఆధారంగా చేసుకొని పోలీసులు సోషల్ మీడియాలో ఇంకా అతడు గతంలో నివసించిన ప్రాంతాల్లో నిఘా పెట్టారు.
పోలీసుల నిరంతర నిఘా ఫలితంగా షేక్ అబ్దుల్లా ప్రస్తుతం తిరుముల్లైవాయల్లోని చోళంపేడు మెయిన్ రోడ్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నట్లు ఆధారాలు లభించాయి. అక్కడే పోలీసులు మకాం వేసి అతడి కదలికలను నిశితంగా గమనించారు. దర్యాప్తులో షేక్ అబ్దుల్లాకు గతంలోనూ నేర చరిత్ర ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇక నిందితుడు బెయిల్పై వచ్చిన తర్వాత వివిధ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ, ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తూ పెళ్లి కూడా చేసుకొని సాధారణ జీవితం గడుపుతున్నట్లు విచారణలో తేలింది. దీంతో రెడ్హ్యాండెడ్గా నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు విచారణ అనంతరం జార్జ్టౌన్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు అతడిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న కేసును ఏఐ సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించి ఛేదించిన నార్త్ జోన్ సీరియస్ క్రైమ్స్ యూనిట్ పోలీసులను చెన్నై మెట్రోపాలిటన్ పోలీస్ కమిషనర్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. నేరాల్ని తగ్గించడంలో, నేరస్థుల్ని పట్టుకోవడంలో ఏఐ సాంకేతికత కీలక మార్పులు తీసుకొస్తోందని ఈ సంఘటన రుజువు చేసినట్లుగా చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే ఇలా ఒకవైపు నేరస్థుల్ని పట్టుకోవడంలో ఏఐ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడినప్పటికీ, మరోవైపు ఏఐ టెక్నాలజీ వినియోగంపై దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తలు, టెక్ కంపెనీల సీఈఓలు ఇటీవల ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మానవ మేధస్సును మించి ఏఐ అభివృద్ధి చెందుతుందని, రాబోయే రోజుల్లోనూ ఇదే కొనసాగితే ఏడాదిలోపు ఇంటర్నెట్ మొత్తం ఏఐ అధీనంలోకి వెళ్తుందని ఇటీవల ఆంథ్రోపిక్ సీఈఓ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇతర టెక్ రంగ నిపుణులు కూడా దీనిని సమర్థించడం గమనార్హం.
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