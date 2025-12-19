ఆ జాతి కుక్కలను పెంచుకుంటే రూ.1లక్ష జరిమానా: కార్పొరేషన్ తీర్మానం
పిట్బుల్, రాట్వీలర్ కుక్క జాతులను కొత్తగా కొనుగోలు చేసి పెంచుకోవడాన్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు చెన్నై మహా నగర పాలక సంస్థ పేర్కొంది. ఈ మేరకు తీర్మానం చేసింది.
Published : December 19, 2025 at 8:46 PM IST
Pitbull Rottweiler Dogs Ban : నగర ప్రజల రక్షణే లక్ష్యంగా చెన్నై మహా నగర పాలక సంస్థ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చెన్నై నగర పరిధిలో ప్రమాదకరమైన పిట్బుల్, రాట్వీలర్ జాతి కుక్కలను పెంచుకోవడంపై పూర్తి నిషేధం విధించింది. మేయర్ ప్రియా నేతృత్వంలోని కౌన్సిల్ ఈ మేరకు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసింది. శనివారం నుంచి చెన్నైలో పిట్బుల్, రాట్వీలర్ కుక్క జాతులను కొత్తగా కొనుగోలు చేసి పెంచడాన్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఒకవేళ ఎవరైనా నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే వారికి రూ.లక్ష జరిమానా విధిస్తామని తీర్మానంలో పేర్కొంది.
ఇటీవల నగరంలో కుక్కల దాడులు, రేబిస్ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే విదేశీ జాతికి చెందిన ఈ కుక్కలు అత్యంత దూకుడు స్వభావం కలిగి ఉండటంతో, ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కార్పొరేషన్ తెలిపింది. నగరంలో మొత్తం 98,523 పెంపుడు జంతువులు ఉన్నట్లు గుర్తించినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు కేవలం 56,378 మంది యజమానులు మాత్రమే లైసెన్స్ పొందారు. మిగిలిన వారు తక్షణమే నిబంధనలు పాటించాలని కార్పొరేషన్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఇంటింటికీ వచ్చి అధికారుల తనిఖీలు
ఇప్పటికే పిట్బుల్, రాట్వీలర్ జాతి కుక్కులను కలిగి ఉన్నవారికి చెన్నై మహా నగర పాలక సంస్థ కీలక సూచనలు చేసింది. అధికారికంగా లైసెన్స్ పొందిన యజమానులు వాటిని బయటకు తీసుకువచ్చేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మెడ పట్టీ, నోటి కవచం ఉండేలా చూసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. లేనిపక్షంలో రూ. 5,000 జరిమానా విధిస్తామని చెప్పింది. చెన్నై నగరంలో పెంపుడు జంతువుల లైసెన్స్ పొందే గడువు శుక్రవారంతో ముగిసింది. శనివారం నుంచి అధికారులు ఇంటింటికీ వచ్చి తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. లైసెన్స్ లేని పెంపుడు జంతువుల యజమానులకు రూ. 5,000 జరిమానా విధిస్తారు. చెన్నై కార్పొరేషన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం లభించింది. మరోవైపు పెంపుడు జంతువుల యజమానులు మాత్రం కాస్త కలవరపాటుకు గురవుతున్నారు.