వరదల వల్ల ఇక ప్రాణాలు పోవు!- విపత్తుల సమయంలో ప్రజలను రక్షించడానికి 'వాటర్ డ్రోన్' రెడీ
వాటర్ డ్రోన్ను తయారుచేసిన స్క్రాపిఫై ఎకోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్- ఈ డ్రోన్తో విపత్తుల సమయంలో ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించవచ్చు- అలాగే జలశాయల్లోని వ్యర్థాలను తొలగించవచ్చు
Published : July 11, 2026 at 5:57 PM IST
Scrapify Ecotech Water Drone : దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చాలా మంది వరదల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జలాశయాల్లో, వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా బయటకు తెచ్చేందుకు తమిళనాడులోని చెన్నైకి చెందిన స్క్రాపిఫై ఎకోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వాటర్ డ్రోన్ను తయారుచేసింది. ఈ డ్రోన్కు 'ఎకోఫ్లోటర్' అని పేరు పెట్టింది. ఇంతకీ వాటర్ డ్రోన్ ఎలా పనిచేస్తుంది? దీని నిర్వహణ ఎలా? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
విపత్తు సమయాల్లో బాగా డ్రోన్ యూజ్
భారీ వర్షాల కారణంగా సంభవించే విపత్తుల (వరదల్లో, జలాశయాల్లో చిక్కుకోవడం) సమయంలో ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడానికి స్క్రాపిఫై ఎకోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ తయారుచేసిన వాటర్ డ్రోన్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఈ డ్రోన్తో జలాశయాల్లోని వ్యర్థాలను, చెట్లను కూడా తొలగించవచ్చు. దీంతో భారీ వర్షాలు, వరదల సమయంలో సహాయక చర్యలకు ఈ డ్రోన్ బాగా ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
త్వరలో తమిళనాడులో వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్!
ప్రస్తుతం దేశంలో ఎల్నినో కారణంగా వర్షాలు తక్కువ పడతాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. అయినప్పటికీ కేరళ, మహారాష్ట్ర సహా ఇంకొన్ని రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. దీంతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో వరదలు ముంచెత్తాయి. కొన్ని చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. అయితే తమిళనాడులో ప్రస్తుతం భానుడు భగభగమంటున్నాడు. అయితే ఈశాన్య రుతుపవనాలు త్వరలో రాష్ట్రంలో ప్రవేశించనున్నాయని, దీంతో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఫలితంగా చెన్నై నివాసితుల్లో ఇప్పటికే ఆందోళన మొదలైంది. 2015 నాటి కుండపోత వర్షాలు, అవి తెచ్చిపెట్టిన విధ్వంసాలను మళ్లీ పునరావృతం అవుతాయని భయాందోళన చెందుతున్నారు.
చెన్నైలో వర్షాకాలంలో విధ్వంసానికి మురుగు నీటి కాలువల్లో పేరుకుపోయే భారీ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఒక కారణం. ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు కాలువలు మూసుకుపోవడానికి కారణమవుతున్నాయి. దీంతో భారీ వర్షాల సమయంలో నీరు సరిగ్గా ప్రవహించక వరదలు ముంచుకొస్తున్నాయి. వర్షాకాలానికి ముందే కాలువల్లో పూడిక తీస్తున్నప్పటికీ చెన్నై నగరం ఏటా తీవ్రమైన వరద ముప్పును ఎదుర్కొంటోంది. అడయార్ నది, బకింగ్హామ్ కెనాల్, ఒట్టేరి నల్లా వంటి జలాశయాల్లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పేరుకుపోయి నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకం కలిగించడమే ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణం. ముఖ్యంగా ఒక్కియం-తురైపాక్కం సమీపంలోని జలమార్గాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడటంతో వేలచ్చేరితో సహా పలు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి.
ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికే చెన్నైకు చెందిన కంపెనీ స్క్రాపిఫై ఎకోటెక్ ఒక వాటర్ డ్రోన్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ డ్రోన్తో జలాశయాల్లోని ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, హానికరమైన జల మొక్కలను తొలగించవచ్చు. అలాగే వరదల్లో, జలాశయాలలో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించవచ్చు. ఈ వాటర్ డ్రోన్లో కెమెరా ఉండడంతో దానిని రెస్క్యూ బోట్కు అనుసంధానించడం ద్వారా నీటిలో చిక్కుకున్న వ్యక్తిని గుర్తించి సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తీసుకురావొచ్చు. ఈ డ్రోన్లోని బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 10 గంటలు పనిచేస్తుంది. దీనిని ఆపరేట్ చేయడానికి డ్రోన్లో మనిషి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దీనిని రిమోట్తో నియంత్రించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ డ్రోన్కు ఒక కెమెరా అమర్చి ఉంటుంది. దీంతో మనిషి కంటికి వెంటనే కనిపించని ప్రదేశాలలో చిక్కుకున్న వ్యక్తులను కూడా గుర్తించి సురక్షితంగా కాపాడవచ్చు.
ఎకోఫ్లోటర్ అనేది జలాశయాలను శుభ్రపరచడానికి, నిర్వహించడానికి రూపొందించిన డ్రోన్ అని స్క్రాపిఫై ఎకోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు అళుగ్ పాండ్య రాజ్ తెలిపారు. ఇది నీటి నాణ్యత స్థాయిలను పర్యవేక్షిస్తూనే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల వంటి తేలియాడుతున్న చెత్తను ఏకకాలంలో సేకరించి తొలగిస్తుందన్నారు. ఈ డ్రోన్లో 10 గంటల పాటు పనిచేయడానికి వీలు కల్పించే బ్యాటరీ అమర్చి ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ డ్రోన్ పనిచేయడానికి అరడుగు కంటే కొంచెం ఎక్కువ నీటి లోతు అవసరమని అన్నారు. డ్రోన్ వెనుక భాగంలో వలను జతచేసినప్పుడు ప్లాస్టిక్ సీసాల వంటి తేలియాడుతున్న వ్యర్థాలు అందులోకి వచ్చేస్తాయని వివరించారు. ఈ డ్రోన్లో సెన్సార్లు అమర్చి ఉన్నాయని, దీనిని ఏఐ సాంకేతికతతో కూడా నడపవచ్చని వెల్లడించారు.