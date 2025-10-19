అమరావతిలో చెఫ్ విష్ణు మనోహర్ కొత్త రికార్డు- 25 గంటలపాటు నాన్ స్టాప్ దోసెలు!
ఈటీవీ ఆడియన్స్కు ఆయన సుపరిచితులే!
Published : October 19, 2025 at 8:22 AM IST
Chef Dosa Making Record : అమరావతిలో వారాంతం దోసె పండుగగా మారింది! మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రఖ్యాత చెఫ్ విష్ణు మనోహర్ శనివారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభించిన 25 గంటల నిరవధిక దోసె తయారీ రికార్డు ప్రయత్నం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. నగరంలోని గుణవంత్ లాన్స్ వద్ద ఆయన చేసి ప్రయత్నాన్ని చూసేందుకు ప్రజల తాకిడి పెరిగిపోయింది. వేడివేడిగా వాసనలతో దోసెలు తయారవుతుండగా, ప్రజలు క్యూలో నిలబడి ఉచితంగా వాటి రుచి ఆస్వాదించారు
తనకే చెందిన పాత రికార్డు బద్దలుకొట్టే ప్రయత్నం
విష్ణు మనోహర్ గతేడాది దీపావళి సందర్భంగా నాగ్పుర్లో 24 గంటలు నిరవధికంగా దోసెలు తయారు చేసి రికార్డు సృష్టించారు. ఇప్పుడు అదే రికార్డును అధిగమించేందుకు ఆయన అమరావతిలో 25 గంటల దోసె మారథాన్ చేపట్టారు. ఇప్పటికే వంట కళా రంగంలో ఆయన పేరుతో 30 రికార్డులు నమోదయ్యాయి. తాజా ప్రయత్నం ఆయన 31వ రికార్డుగా నిలవనుంది.
చెఫ్ విష్ణు మనోహర్ ఏమన్నారు?
"నాగ్పుర్లో 24 గంటలు, ఇప్పుడు అమరావతిలో 25 గంటలు దోసెలు చేశాను. వచ్చేసారి పుణెలో 26 గంటల రికార్డు ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్, కాన్పుర్, సంభాజీనగర్లో ప్రతిసారీ ఒక గంట చొప్పున పెంచుతూ కొత్త రికార్డులు సృష్టించబోతున్నాను" అని చెఫ్ విష్ణు మనోహర్ ఉత్సాహంగా తెలిపారు. అంతేకాక, ఆయన తన వృత్తి ప్రయాణాన్ని స్మరించుకున్నారు. "2003లో ఈటీవీతో నా ప్రయాణం మొదలైంది. 14 సంవత్సరాలు మేజవాని వంటి వంట ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్నాను. నిజంగా ఈటీవీ వల్లే నాకు అసలు గుర్తింపు వచ్చింది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ రికార్డు సమయంలో 15,000 దోసెలు తయారయ్యాయని అంచనా" అని తెలిపారు.
ప్రజల్లో ఉత్సాహం – ఉచితంగా రుచి చూసే అవకాశం
ఈ రికార్డు ప్రయత్నాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడటానికి అమరావతి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. అక్కడ తయారైన ప్రతి దోసెను ఉచితంగా పంచిపెడుతుండటంతో ఆనందం రెట్టింపు అయింది. పెద్దలు, యువత, పిల్లలు అందరూ క్యూల్లో నిలబడి వేడివేడిగా దోసెలను రుచి చూస్తూ ముచ్చటించారు. కొందరు సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తూ #VishnuManoharDosaMarathon అనే హ్యాష్ట్యాగ్తో వేడుకలా మార్చేశారు.
అనేక రకాల దోసెలతో పండుగ వాతావరణం
ఏదమైనా ప్రాంగణమంతా ఒక దోసెల పండుగ స్థలంగా మారింది. సాంప్రదాయ మసాలా దోసెలు, పేపర్ దోసెలు, చీజ్, చాక్లెట్, పనీర్ దోసెలు వరకు ఎన్నో రకాల దోసెలను విష్ణు మనోహర్ తయారు చేశారు. సంగీతం, లైవ్ కామెంటరీ, ప్రేక్షకుల చప్పట్ల మధ్య ఆయన దోసెలను తిప్పుతూ ఉత్సాహంగా కొనసాగించారు. విష్ణు మనోహర్ ఇప్పటికే భారతదేశంలో వంటకాలకు సంబంధించిన అనేక ప్రపంచ రికార్డులు సాధించారు. దేశీయ వంటకాలను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లాలన్నదే ఆయన లక్ష్యం.
"దోసె దక్షిణ భారతానికి మాత్రమే కాక, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్త ఆహార సంస్కృతిగా మారింది. ఆ చవిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడమే నా మిషన్" అని ఆయన అన్నారు. అమరావతిలో జరిగిన 25 గంటల దోసె మైరథాన్ కేవలం రికార్డు మాత్రమే కాదు, ఒక భారతీయ వంట కళా ఉత్సవంగా మారింది. చెఫ్ విష్ణు మనోహర్ ఉత్సాహం, ప్రజల మద్దతు, దోసె వాసనతో నిండిన ఆ ప్రాంగణం నిజంగా రుచుల పండుగను తలపిస్తోంది.