ఓవైపు క్యాన్సర్తో పోరాటం - మరోవైపు 550కిలోల 'గోపాలకాల' తయారీ- 'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు
గుండె ధైర్యాన్ని చూపించిన మహిళా చెఫ్- ప్రాణాంతక క్యాన్సర్తో పోరాడుతూనే రికార్డు సృష్టించిన నీతా- 550 కిలోల 'గోపాలకాల'ను తయారు చేసి 'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో ప్లేస్
Published : October 5, 2026 at 6:24 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 8:42 PM IST
Cancer Patient Making 550 kgs Gopalkala: క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధితో పోరాడుతున్న ఓ మహిళ అచంచలమైన సంకల్పం, పట్టుదల, సానుకూల దృక్పథం, వంటలపై ఉన్న మక్కువతో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించారు. 550 కిలోల 'గోపాలకాల' (మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ వంటకం)ను తయారుచేసి 'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు సంపాదించారు. అత్యధిక మొత్తంలో గోపాలకాల తయారుచేసినందుకు గానూ ఈ రికార్డును ఆమె సృష్టించారు. ఈ క్రమంలో భారీ మొత్తంలో మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ వంటకం తయారుచేసిన మహిళ ఎవరు? క్యాన్సర్ మహమ్మారితో పోరాడుతూ ఇంతలా ఆమె శ్రమించడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
కృష్ణుడికి ఇష్టమైన నైవేద్యం
'గోపాలకాల' ను శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన నైవేద్యంగా పరిగణిస్తారు. ఇది మహారాష్ట్ర సంప్రదాయం వంటకం. మహారాష్ట్ర మతపరమైన, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలలో దీనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అందుకే ఈ వంటకాన్ని ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు తీసుకురావాలని నాగ్పుర్కు చెందిన చెఫ్ నీతా అంజంకర్ నిర్ణయించుకున్నారు. నగరంలో ఉన్న ధన్వతే నేషనల్ కాలేజీలో ఏకంగా 550 కిలోల గోపాలకాలను తయారు చేసి ప్రపంచ రికార్డును కొల్లగొట్టారు.
వినియోగించిన పదార్థాలు ఏంటంటే?
గోపాలకాల తయారీకి నీతా అనేక రకాల పదార్థాలను ఉపయోగించారు. 100 కిలోల అటుకులను వాడారు. అలాగే 50 కిలోల జొన్న పేలాలు, యాభై కిలోల యాపిల్, 50 కిలోల దోసకాయలు, 60 కిలోల దానిమ్మ గింజలు, 75 కిలోల పెరుగును ఉపయోగించారు. ఈ వంటకానికి ప్రత్యేకమైన రుచిని అందించడానికి చెఫ్ అంజంకర్ ఇంట్లో తయారు చేసిన దాదాపు 100 కిలోల నిమ్మకాయ, గోంగూర పచ్చడిని ఇందులో కలిపారు. ఉప్పు, పంచదార, పచ్చి మిర్చి, కొత్తిమీర వంటి ఇతర పదార్థాలను కూడా తగిన మోతాదులో చేర్చారు. భారీ మొత్తంలో ఉన్న ఈ పదార్థాలన్నింటినీ కలిపి గోపాలకాలను తయారు చేశారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో నీతా అంజంకర్ సహచరులు కూడా పాల్గొన్నారు.
గతంలోనూ ప్రపంచ రికార్డులు దాసోహం
చెఫ్ నీతా అంజంకర్ ప్రపంచ రికార్డులు కొల్లగొట్టడం ఇదే తొలిసారి కాదు. ఆమె ఇంతకు ముందు తన పాకశాస్త్ర నైపుణ్యాలతో అనేక రికార్డులను నెలకొల్పారు. 1,000 కిలోల అంబిల్ (మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ పులియబెట్టిన గంజి) తయారు చేసి 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్', 'ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' రెండింటిలోనూ చోటు దక్కించుకున్నారు. అలాగే 500 కిలోల కచ్చా చివ్డా (పచ్చి అటుకులతో చేసిన స్నాక్) తయారు చేసిన రికార్డు నెలకొల్పారు. ఇప్పుడు ఏకంగా 550 కిలోల గోపాలకాలను తయారు చేసి 'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో స్థానం సంపాదించుకున్నారు. తద్వారా ఆమె తన విజయాల జాబితాలో మరో ఘనతను చేర్చుకున్నారు.
ప్రాణాంతక వ్యాధిని ఎదురొడ్డి!
అయితే నీతా అంజంకర్ ఈ రికార్డు సాధించడం వెనుక ఎంతో కృషి ఉంది. ఆమె కొన్నాళ్ల క్రితం ప్రాణాంతక వ్యాధి క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు. అయినప్పటికీ తన ఇష్టమైన వంటను వదులుకోలేదు. మందులు వాడుతూనే వంటలు చేస్తున్నారు. క్యాన్సర్ తనలో నమ్మకాన్ని, సమయస్ఫూర్తిని దెబ్బతీయకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. భారీ స్థాయిలో గోపాలకాలను తయారుచేసి ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించడం ద్వారా క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్న రోగులకు మానసిక బలాన్ని అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించి అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
క్యాన్సర్ వ్యాధి నిర్ధారణ తర్వాత చికిత్స తీసుకోవడం ఎంత అవసరమో, ఆ చికిత్సతో పాటు సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండటం కూడా అంతే ముఖ్యమని చెఫ్ నీతా అంజంకర్ తెలిపారు. 'క్యాన్సర్ శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఉండొచ్చు. కానీ దానిని మీ మనసులోకి, ఆలోచనలలోకి రానివ్వొద్దు. భయపడకండి. పాజిటివ్గా ఉండి వ్యాధితో బలంగా పోరాడండి. క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్నప్పుడు ప్రతిరోజూ సవాలుగా ఉంటుంది. ఆ పరిస్థితిని కన్నీళ్లతో ఎదుర్కోవాలా? లేకపోతే చిరునవ్వుతో, సానుకూల దృక్పథంతో ఎదుర్కోవాలా? అనే ఎంపిక మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అందువల్ల రోగులు నిరాశ చెందవద్దు. తమ చికిత్సను విశ్వసించి, దృఢ సంకల్పంతో వ్యాధితో పోరాడాలి' అని నీతా అంజంకర్ పేర్కొన్నారు.
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