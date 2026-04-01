'పౌరసత్వం తనిఖీ EC పని కాదు'- SIRపై ఒవైసీ అభ్యంతరం
ఈసీ చేపడుతున్న సర్ ప్రక్రియపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన ఒవైసీ- సర్ ప్రక్రియకు వ్యతిరేకం అంటూ వెల్లడి
Published : April 1, 2026 at 10:09 AM IST
Owaisi Opposed SIR : భారత ఎన్నికల సంఘం చేపడుతున్న ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ(సర్)పై ఎంఐఎం అధినేత, ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పౌరసత్వాన్ని తనిఖీ చేయడం ఎన్నికల సంఘం పరిధిలో లేదని, అది హోం మంత్రిత్వ శాఖ బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశంపై ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు ఒవైసీ తెలిపారు. బంగాల్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'సర్ ప్రక్రియకు మేం వ్యతిరేకం. సుప్రీంకోర్టులో మా రిట్ పిటిషన్ ప్రస్తుతం పెండింగ్లో ఉంది. పౌరసత్వాన్ని తనిఖీ చేసే అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి లేదు. ఇది హోం మంత్రిత్వ శాఖ బాద్యత. మేం చెప్పేది ఇంతే. బంగాల్లో ఓటర్ల జాబితా తుది ప్రకటన ఆలస్యమవుతోంది. వివాదాస్పద జాబితాలో ఉన్న పేర్లను వెంటనే ఖరారు చేయాలి. ఇప్పటికే ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇలాంటి ఆలస్యం తగదు. దీనిని సరిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది' అని ఒవైసీ అన్నారు.
Kolkata, West Bengal: AIMIM President Asaduddin Owaisi says, " we oppose the sir. our petition on this matter is still pending before the supreme court. citizenship is not within the purview of the election commission, rather, it falls under the jurisdiction of the union ministry… pic.twitter.com/l46wA2Sa9q— IANS (@ians_india) April 1, 2026
ముర్షిదాబాద్లో ప్రచారం
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హుమాయన్ కబీన్ నేతృత్వంలోని జన ఉన్నయన్ పార్టీతో కలిసి ఎంఐఎం పోటీ చేస్తోంది. ఈ కూటమి ద్వారా రాష్ట్రంలో రాజకీయ ప్రాధాన్యత పెంచుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బుధవారం ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఒవైసీ కోల్కతాకు చేరుకున్నారు. ముర్షిదాబాద్లో ఏర్పాటు చేయనున్న బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్నారు. ఈ ర్యాలీ ద్వారా స్థానిక సమస్యలు, ఉద్యోగాలు, విద్య, మౌలిక సదుపాయాలుపై దృష్టి సారించడంతో పాటు, జాతీయ స్థాయి అంశాలతో వాటిని అనుసంధానించేందుకు పార్టీ ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఈ ఎన్నికల ర్యాలీ కేవలం ఒక ప్రచార కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని, బంగాల్లో తమ స్థానాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి ఎంఐఎం చేస్తున్న ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా భావిస్తున్నారు.
ఓటింగ్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం
బంగాల్ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం ప్రవేశం ఓటింగ్ సరళిని ప్రభావితం చేయగలదని రాజీకయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఈ పార్టీ ప్రభావం ఉంటుందని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఎంఐఎంకి విస్తృతమైన సంస్థాగత నెట్వర్క్ లేనప్పటికీ, ఒవైసీ వంటి ప్రముఖ నాయకుల సభల ద్వారా పార్టీకి గుర్తింపు పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
ఈసీపై మమతా ఫైర్
ఎన్నికల సంఘంపై అటు బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కూడా తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పేరుతో నిజమైన ఓటర్లను జాబితా నుంచి తొలగించే ప్రమాదం ఉందని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు మంగళవారం మూడు పేజీల లేఖను రాశారు. ఈసీ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ప్రజల ప్రజాస్వామ్య, రాజ్యాంగ హక్కులను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని తెలిపారు. బీజేపీపై కూడా మమత ఘాటు విమర్శలు చేశారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అక్రమ ఓటర్లను బంగాల్ ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. బిహార్, రాజస్థాన్, హరియాణా, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుంచి ఓటర్లను తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
రెండు దశల్లో పోలింగ్
బంగాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నకలు రెండు దశల్లో జరుగున్నాయి. మొదటి దశ ఏప్రిల్ 23న, రెండో దశ ఏప్రిల్ 29న జరుగుతుంది. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఇక మొదటి దశ నామినేషన్ దాఖలు చేయడానికి గడువు ఐదు రోజులే ఉంది. భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రకారం బంగాల్లో మొత్తం 6,45,61,152 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో 6,44,52,609 మంది సాధారణ ఓటర్లు కాగా, 1,08,543 మంది సేవా ఓటర్లు ఉన్నారు. 18-19 ఏళ్ల వయస్సు గల యువ ఓటర్లు 5,23,229 మంది ఉన్నారు.