భారీ వర్షాల ఎఫెక్ట్- చార్ధామ్ యాత్ర నిలిపివేత
ఉత్తరాఖండ్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు- చార్ధామ్ యాత్రను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన ప్రభుత్వం
Chardham Yatra Suspended (ETV Bharat)
Published : July 20, 2026 at 12:14 PM IST
Chardham Yatra Suspended : ఉత్తరాఖండ్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా చార్ధామ్ యాత్రను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) పలుచోట్ల రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్ట్లు జారీ చేయడం, యాత్ర మార్గాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడుతున్న ఘటనలతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. యాత్రికుల భద్రతే ప్రభుత్వ తొలి ప్రాధాన్యమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చిన తర్వాతే యాత్రను తిరిగి ప్రారంభిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్, గంగోత్రి మార్గాల్లో యాత్రికుల రాకపోకలకు ఈ నిలిపివేత వర్తిస్తుందన్నారు.