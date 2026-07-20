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భారీ వర్షాల ఎఫెక్ట్‌- చార్‌ధామ్ యాత్ర నిలిపివేత

ఉత్తరాఖండ్​లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు- చార్​ధామ్​ యాత్రను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన ప్రభుత్వం

Chardham Yatra Suspended
Chardham Yatra Suspended (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 12:14 PM IST

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Chardham Yatra Suspended : ఉత్తరాఖండ్‌లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా చార్‌ధామ్ యాత్రను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) పలుచోట్ల రెడ్‌, ఆరెంజ్ అలర్ట్‌లు జారీ చేయడం, యాత్ర మార్గాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడుతున్న ఘటనలతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. యాత్రికుల భద్రతే ప్రభుత్వ తొలి ప్రాధాన్యమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చిన తర్వాతే యాత్రను తిరిగి ప్రారంభిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. కేదార్‌నాథ్, బద్రీనాథ్, గంగోత్రి మార్గాల్లో యాత్రికుల రాకపోకలకు ఈ నిలిపివేత వర్తిస్తుందన్నారు.

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CHARDHAM YATRA SUSPENDED
HEAVY RAINS IN UTTARAKHAND
CHARDHAM YATRA SUSPENDED

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