చార్ధామ్ యాత్ర 2026- బీకేటీసీ కీలక నిర్ణయం- కేదార్నాథ్ ఆలయంలో మొబైల్ ఫోన్లపై నిషేధం
ఇప్పటికే ప్రారంభమైన చార్ధామ్ యాత్ర- ఏప్రిల్ 22న తెరుచుకోనున్న కేదార్నాథ్ గుడి తలుపులు- ఈ క్రమంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఆలయ కమిటీ- కేదార్నాథ్ ఆలయ ప్రాంగణంలో మొబైల్ ఫోన్ల వాడకంపై బ్యాన్
Published : April 22, 2026 at 5:00 AM IST
Mobile Phones Ban in Kedarnath : చార్ధామ్ యాత్రలో భాగంగా కేథార్నాథ్ ఆలయం ఏప్రిల్ 22న తెరుచుకోనుంది. ఈ క్రమంలో బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ ఆలయ కమిటీ (బీకేటీసీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేదార్నాథ్ ఆలయ ప్రాంగణంలో మొబైల్ ఫోన్ల వినియోగాన్ని పూర్తిగా నిషేధించింది. ఆలయ పవిత్రతను కాపాడటంతో పాటు, భక్తుల దర్శనానికి ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే భక్తుల కోసం కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేసింది.
సీఎం హాజరయ్యే ఛాన్స్!
కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని అధికారికంగా ఏప్రిల్ 22న ఉదయం 8 గంటలకు వేద పూజలు, మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య తెరవనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ హాజరై, సంప్రదాయ, మతపరమైన ఆచారాలలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆలయ తలుపులు బుధవారం తెరవనున్న నేపథ్యంలో బీకేటీసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
కేథార్నాథ్ గుడి ప్రాంగణంలో మొబైల్ ఫోన్ల వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించినట్లు బీకేటీసీ కమిటీ సభ్యుడు వినీత్ పోస్తి తెలిపారు. మొబైల్ ఫోన్ను ఆలయ ప్రాంగణంలోకి అనుమతించమని పేర్కొన్నారు. ఆలయం లోపల ఫొటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ, సోషల్ మీడియా కోసం రీల్స్ వంటివి చేయడాన్ని పూర్తిగా బ్యాన్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ నియమాలను ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ నిబంధనల పాటింపును నిర్ధరించడానికి నిఘా పెడతామని స్పష్టం చేశారు.
చాలా మంది భక్తులు ఫొటోలు, వీడియోల కోసం మొబైల్ ఫోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారని, ఇది దర్శనానికి ఆటంకం కలిగిస్తూ ఆలయ పవిత్రను దెబ్బతీస్తోందని వినీత్ పోస్తి వివరించారు. అయితే భక్తులను ఆలయ ప్రాంగణానికి 80 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక నిర్దేశిత ప్రదేశంలో మాత్రమే ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తామని వెల్లడించారు. "భక్తులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించే ముందు తమ మొబైల్ ఫోన్లు, పర్సులు, ఇతర విలువైన వస్తువులను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి వీలుగా దేవాలయం సమీపంలో ఒక ప్రత్యేక లాకర్ను ఏర్పాటు చేశాం. భక్తులు మతపరమైన గౌరవాన్ని పాటించాలి. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం పవిత్రతను కాపాడాలి. " అని వినీత్ పోస్తి పిలుపునిచ్చారు.
51 క్వింటాళ్ల బంతిపూలతో అలంకరణ
మంచు కొండల నడుమ నెలకొన్న మహాశివుని పుణ్యక్షేత్రం కేదార్నాథ్లో అపూర్వ ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలకొంది. బుధవారం గుడి తలుపులు తెరవనున్న నేపథ్యంలో ఆలయాన్ని 51 క్వింటాళ్ల బంతిపూలతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. బాబా కేదార్నాథ్ పంచముఖి డోలీ రాక ఆ ప్రాంతంలో భక్తి వాతావరణాన్ని మరింత పెంచింది. దీంతో శివయ్య ఆశీర్వాదం పొందాలని యాత్రికులు ఇప్పటికే పెద్ద సంఖ్యలో కేదార్నాథ్కు రావడం ప్రారంభించారు. ఆలయాన్ని తెరిచే సమయం సమీపిస్తుండటంతో కేదార్నాథ్ లోయ మొత్తం భక్తి, విశ్వాసం, ఆధ్యాత్మిక శక్తితో నిండిపోయింది. ఈ క్రమంలో భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన, మెరుగైన యాత్ర అనుభవాన్ని అందించేందుకు రుద్ర ప్రయాగ్ జిల్లా యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేసింది. తాగునీరు, ఆహారం, వసతి, ప్రతి 2 కిలోమీటర్లకు వైద్య సహాయ కేంద్రాలు, లైట్లు, ఆధునిక మరుగుదొడ్లు, అధునాతన ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణను ఏర్పాటు చేసింది.
ట్రాఫిక్ రద్దీ, కొండచరియలు విరిగిపడటం వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి రుద్ర ప్రయాగ్ జిల్లా యంత్రాంగం సిద్ధమైంది. "ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలు, కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్న ప్రదేశాలను గూగుల్లో గుర్తించాం. గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉపయోగించి యాత్రికులకు కొండచరియలు విరిగిపడటం, ట్రాఫిక్ జామ్ల గురించి అలర్ట్స్ ఇస్తాం. ఇది వారు తమ ప్రయాణాన్ని తదనుగుణంగా నిలిపివేయడానికి లేదా సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. " అని ట్రాఫిక్ ఎస్పీ షాజహాన్ జావేద్ ఖాన్ తెలిపారు.
బద్రీనాథ్ ఆలయంలో ఏర్పాట్లు
మరోవైపు, బద్రీనాథ్ ఆలయాన్ని తెరిచేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు చకాచకా జరుగుతున్నాయి. పవిత్రమైన డోలీ, గరుడ విగ్రహం బద్రీనాథ్కు బయలుదేరాయని బీకేటీసీ మీడియా ఇన్చార్జ్ హరీశ్ గౌర్ తెలిపారు. ఏప్రిల్ 23న ఉదయం 6.15 గంటలకు భక్తుల కోసం బద్రీనాథ్ ధామ్ ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయని పేర్కొన్నారు.
కాగా, ఉత్తరాఖండ్లోని హిమాలయ పర్వతాల్లో ఏప్రిల్ 19న చార్ధామ్ యాత్ర ప్రారంభమైంది. అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా ఉత్తర కాశీ జిల్లాలోని గంగోత్రి, యమునోత్రి ఆలయాలను ఆ రోజు తెరిచారు. ఏప్రిల్ 22న రుద్రప్రయాగ్లోని కేదార్నాథ్, ఏప్రిల్ 23న చమోలీలోని బద్రీనాథ్ ఆలయాలను తెరుస్తారు. అందుకోసం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.