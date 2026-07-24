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3 ఏళ్లలో 18,500 కి.మీల నడక- 23ఏళ్ల కుర్రాడి అఖిల భారత పాదయాత్ర- కాలినడకనే చార్‌ధామ్, 12 జ్యోతిర్లింగాల సందర్శన

18,554 కిలోమీటర్ల మేర నడిచిన యువకుడు- అఖిల భారత యాత్రలో భాగంలో పలు గుళ్లు, చారిత్రక కట్టడాల సందర్శన- సుదీర్ఘ నడక ప్రయాణంలో అనేక సవాళ్లు

Uttarakhand Young Man Padayatra
Uttarakhand Young Man Padayatra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 6:02 PM IST

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Uttarakhand Young Man Padayatra : దేశ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వం, ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాలనే లక్ష్యంతో 23 ఏళ్ల కుర్రాడు అఖిల భారత పాదయాత్ర చేపట్టాడు. 806 రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 18,554 కిలోమీటర్ల మేర నడిచి రికార్డు సృష్టించాడు. కాలినడకనే చార్‌ధామ్, 12 జ్యోతిర్లింగాల సందర్శన, హరిద్వార్, మహాకాలేశ్వర్, కావడి యాత్ర వంటి ఎన్నో కఠినమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్రలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు. అందుకే ఈ స్టోరీలో ఉత్తరాఖండ్‌లోని పిథోర్‌గఢ్‌కు చెందిన యువ యాత్రికుడు చందు కార్కీ గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.

దేశంలోని ప్రధాన రాష్ట్రాలు, యూటీల్లో యాత్ర కవర్
ఈ యాత్రలో భాగంగా చందు 806 రోజుల్లో 18,554 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కాలినడకన ప్రయాణించాడు. దేశంలోని దాదాపు అన్ని ప్రధాన రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల గుండా ఈ కుర్రాడి పాదయాత్ర సాగింది. ఈ క్రమంలో ప్రయాణ మార్గంలో దేశంలోని విభిన్న ప్రజలు, వారి సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలు, జీవనశైలి గురించి మంచి అవగాహన పొందాడు. అలాగే దేశంలోని 12 జ్యోతిర్లింగాలను సందర్శించాడు. వీటితో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు, చారిత్రక కట్టడాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలను కూడా సందర్శించాడు.

Uttarakhand Young Man Padayatra
దేశ పర్యటనలో చందు కార్కి (ETV Bharat)

రెండు ఘట్టాలుగా పాదయాత్ర
చందు అఖిల భారత పాదయాత్ర రెండు ముఖ్యమైన ఘట్టాలుగా జరిగింది. మొదటిది హరిద్వార్ నుంచి ఉజ్జయిన్‌లోని మహాకాలేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగం వరకు, రెండోది హరిద్వార్ నుంచి నేపాల్‌లోని పశుపతినాథ్ ఆలయం వరకు సాగింది. నేపాల్ యాత్రలో భాగంగా చందు భారత-నేపాల్ సరిహద్దును దాటి మహేంద్రనగర్, అట్టారియా, ధన్‌గఢీ ప్రాంతం, బుట్వాల్, నారాయణ్‌గఢ్ (చిత్వాన్), హెటౌడా, కాఠ్‌మాండూ మీదుగా ప్రయాణించి పశుపతినాథ్ ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించాడు.

Uttarakhand Young Man Padayatra
దేశ పర్యటనలో చందు కార్కి (ETV Bharat)

యాత్రలో అనేక సవాళ్లు
18,554 కిలోమీటర్ల ఈ సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో చందు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాడు. కొన్నిసార్లు జనావాసం లేని నిర్మానుష్య మార్గాల గుండా ప్రయాణించేవాడు. రెండు- మూడు రోజుల పాటు నడిచినా ఒక్క ఊరు కూడా కనిపించేది కాదు. అటువంటి సమయంలో తన వద్ద ఉన్న పరిమితమైన ఆహార సామగ్రిపైనే ఆధారపడి ప్రయాణాన్ని చందు కొనసాగించేవాడు. కేవలం బిస్కెట్లు తిని నీళ్లు తాగి రోజంతా గడపాల్సిన పరిస్థితులను కూడా ఎదుర్కొన్నాడు. అయినప్పటికీ ఈ కుర్రాడు ఎప్పుడూ తన ప్రయాణాన్ని విరమించుకోవాలని అనుకోలేదు. తన లక్ష్యం కోసం ముందుకు సాగి విజయవంతమయ్యాడు.

Uttarakhand Young Man Padayatra
దేశ పర్యటనలో చందు కార్కి (ETV Bharat)

'భవిష్యత్తులో మరిన్ని సాహస, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు'
తాను అల్మోడాలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (డిగ్రీ) విద్యను పూర్తి చేసినట్లు చందు కార్కీ తెలిపాడు. దేశాన్ని దగ్గరగా అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వం, ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాలనే లక్ష్యంతో 2023 సెప్టెంబర్ 19న తన స్వగ్రామమైన మణిఖేత్ నుంచి అఖిల భారత పాదయాత్రను ప్రారంభించినట్లు పేర్కొన్నాడు. సోషల్ మీడియా ద్వారా తన ప్రయాణ అనుభవాలను లక్షలాది మందితో పంచుకుంటున్నట్లు చెప్పాడు. భవిష్యత్తులో భారత్ సహా ఇతర దేశాల్లో మరిన్ని సాహసయాత్రలు, అడ్వెంచర్స్, స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రయాణాలు చేపట్టాలనేదే తన లక్ష్యమని వివరించాడు. ఇటువంటి సాహసోపేతమైన ప్రయత్నాలకు ప్రభుత్వం, పర్యాటక శాఖ మద్దతు, ప్రోత్సాహం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు.

Uttarakhand Young Man Padayatra
దేశ పర్యటనలో చందు కార్కి (ETV Bharat)

"ఈ యాత్ర కేవలం నడక కోసం మాత్రమే కాదు. భారత్, నేపాల్‌లోని సంస్కృతులు, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వం, ప్రకృతి సౌందర్యం, సామాన్య ప్రజల జీవనశైలిని దగ్గరగా అర్థం చేసుకోవడానికి. ఆ అనుభవాలను ఇతరులతో పంచుకోవడమే ఈ అఖిల భారత పాదయాత్ర ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ ప్రయాణంలో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల ప్రజల నుంచి విశేషమైన ప్రేమ, ఆప్యాయతను పొందాను. ఈ యాత్రలో ఒక రాష్ట్రాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సి వస్తే అది గుజరాత్ గురించే. ఈ పాదయాత్ర సమయంలో ఆ రాష్ట్రం తనకు అత్యంత చిరస్మరణీయమైన జ్ఞాపకాలను ఇచ్చింది. అలాగే హరిద్వార్ నుంచి నేపాల్‌లోని పశుపతినాథ్ ఆలయం వరకు సాగిన కావడి యాత్ర సమయంలో నేను క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాను. 18,554 కిలోమీటర్ల ఈ సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు." అని చందు స్పష్టం చేశాడు.

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