Published : February 24, 2026 at 6:19 PM IST
40 Km Mileage Engine : పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతుండటంతో వాహనాల మైలేజ్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచిస్తున్న సమయం ఇది. ఎలక్ట్రిక్ కార్లు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ వాటి ఖర్చు, ఛార్జింగ్ సదుపాయాల కొరత కారణంగా చాలా మంది వెనుకడుగు వేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణ పెట్రోల్ ఇంజిన్కే భారీ మైలేజ్ తెచ్చే కొత్త టెక్నాలజీని ఒక స్టార్టప్ అభివృద్ధి చేశామని ప్రకటించింది.
బెంగళూరుకు చెందిన అహీరావత్ అనే స్టార్టప్ సంస్థ, ఛండీగఢ్ యూనివర్సిటీలో నిర్వహించిన ‘ఏఐ ఫెస్ట్ 2026’ కార్యక్రమంలో తమ వినూత్న ఇంజిన్ నమూనాను ప్రదర్శించింది. కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, సంప్రదాయ ఇంజిన్లలో ఉండే క్రాంక్ షాఫ్ట్ను పూర్తిగా తొలగించి, నేరుగా శక్తి ఉత్పత్తి అయ్యే విధంగా కొత్త డిజైన్ను రూపొందించారట.
క్రాంక్ షాఫ్ట్ లేకుండా ఇంజిన్?
సాధారణంగా పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ఇంజిన్లో ఇంధనం ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే శక్తి క్రాంక్ షాఫ్ట్ ద్వారా మెకానికల్ శక్తిగా మారుతుంది. అయితే ఈ స్టార్టప్ రూపొందించిన ఇంజిన్లో ఆ మధ్య దశ అవసరం లేకుండా, దహన ప్రక్రియ మొదలైన వెంటనే శక్తి నేరుగా ఉత్పత్తి అవుతుందని సంస్థ పేర్కొంది. దీంతో ఇంజిన్ సామర్థ్యం రెట్టింపు అవుతుందని చెప్పింది.
180 కంటే దిగువకు తీసుకొచ్చామన్న ప్రతినిధి
కంపెనీ ప్రతినిధి అయిన అనుపమ్ విపుల్ మాట్లాడుతూ, "ఏ ఇంజిన్ పనితీరునైనా కొలవడానికి BSFC (Break Specific Fuel Consumption) అనే ప్రమాణాన్ని ఉపయోగిస్తారు. సాధారణంగా ఇది 220-250 గ్రాముల మధ్య ఉంటుంది. మా టెక్నాలజీతో దాన్ని 180 కంటే దిగువకు తీసుకొచ్చాం" అని తెలిపారు.
మైలేజ్ డబుల్?
మైలేజ్ విషయానికి వస్తే, సాధారణంగా కార్లు 20-22 కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే ఇస్తాయి. కానీ తమ ఇంజిన్తో లీటరుకు 40 కిలోమీటర్ల వరకు సులభంగా సాధ్యమని సంస్థ ధైర్యంగా చెబుతోంది. ఇది వాస్తవంగా సాధ్యమైతే వాహన రంగంలో పెద్ద మార్పు తెచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
7 దేశాల్లో పేటెంట్
ఈ కొత్త టెక్నాలజీపై ఇప్పటికే ఏడు దేశాల్లో పేటెంట్ పొందామని కంపెనీ వెల్లడించింది. ప్రోటోటైప్ కూడా సిద్ధమైందని, తొలిదశలో డ్రోన్లు, త్రీ వీలర్లలో అమర్చే యోచనలో ఉన్నామని తెలిపింది. భవిష్యత్తులో నిధులు సమకూరితే ట్రక్కులు, భారీ వాహనాల్లో కూడా వినియోగించాలన్న లక్ష్యంతో ఉన్నారు.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే భవిష్యత్తా?
ప్రపంచం మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు అడుగులు వేస్తున్న సమయంలో ఇంజిన్లపై పని చేయడం ఎందుకని ప్రశ్నించగా, కంపెనీ ప్రతినిధులు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. “ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ఇంకా ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు సరిపోవడం లేదు. పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంది. కనీసం వచ్చే 50-100 సంవత్సరాల వరకు సంప్రదాయ ఇంజిన్లకు ప్రమాదం లేదని భావిస్తున్నాం” అని తెలిపారు.
క్యాంపస్ ట్యాంక్ ద్వారా ఫండింగ్
ఈ ప్రాజెక్ట్కు పెట్టుబడులు సమకూర్చుకునేందుకు స్టార్టప్ ప్రతినిధులు ఛండీగఢ్ యూనివర్సటీ నిర్వహించిన ‘క్యాంపస్ ట్యాంక్’ స్టార్టప్ లాంచ్ప్యాడ్లో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టాప్ 10 టీమ్లు తమ ఐడియాలను ప్రదర్శించగా, సుమారు 6 మిలియన్ డాలర్ల ఫండింగ్ పూల్కు యాక్సెస్ లభించినట్టు యూనివర్సిటీ వర్గాలు తెలిపాయి.
అసలు లక్ష్యం ఏంటంటే?
యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం, స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ను బలోపేతం చేయడం, దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి తోడ్పడడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యమని నిర్వాహకులు చెప్పారు. ఇంజిన్ రంగంలో నిజంగానే ఈ స్టార్టప్ చెప్పినట్లుగా విప్లవాత్మక మార్పు వస్తుందా లేదా అనేది భవిష్యత్తులో తేలనుంది. అయితే పెరుగుతున్న ఇంధన ఖర్చుల మధ్య వినియోగదారులకు ఇది ఆశాకిరణంగా మారిందనడంలో సందేహం లేదు.