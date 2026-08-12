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పాక్ నుంచి డ్రోన్లతో ఆయుధాల సరఫరా చేస్తున్న ముఠా గుట్టురట్టు - నలుగురు అరెస్ట్​

మూడు విదేశీ పిస్టళ్లు, 19 తూటాలు స్వాధీనం- దీపక్ నందల్ గ్యాంగ్‌తో సంబంధాలున్న నలుగురు అరెస్టు- గురుగ్రామ్‌లో ఓ లక్ష్యంపై రెక్కీ నిర్వహించినట్లు వెల్లడి

Police Busted Weapon Supply Racket
పాక్ నుంచి డ్రోన్లతో ఆయుధాల సరఫరా (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 11:58 AM IST

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Police Busted Weapon Supply Racket : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల వేళ షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పాకిస్థాన్ నుంచి డ్రోన్ల ద్వారా ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తున్న నెట్‌వర్క్‌ను పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ ఘటనలో నలుగురు యువకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరి వద్ద నుంచి అత్యాధునిక విదేశీ తయారీ ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్టైన ముగ్గురు యువకుల వయసు కేవలం 18 నుంచి 19 సంవత్సరాల మధ్యే ఉండటం గమనార్హం.

అరెస్టైన నిందితుల్లో పంజాబ్‌కు చెందిన ఒకరు, హరియాణాకు చెందిన ముగ్గురు యువకులు ఉన్నారు. నిశాన్ సింగ్ పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్ సరిహద్దు ప్రాంతమైన కక్కర్ గ్రామానికి చెందినవాడు. ఇతను తన గ్రామంలో డైరీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నాడు. ఇక మిగిలిన ముగ్గురు రోహిత్, అజయ్, దేవ్ హరియాణా రాష్ట్రానికి చెందినవారగా గుర్తించారు. వీరంతా పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఆయుధ రాకెట్ కోసం పనిచేస్తూ, దేశంలో శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

ఈ రాకెట్ వెనుక భారీ నెట్‌వర్క్ ఉన్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. పాకిస్థాన్‌లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలున్న గ్యాంగ్‌స్టర్ దీపక్ నందాల్ ఈ ఆయుధ అక్రమ రవాణాకు సూత్రధారిగా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సరిహద్దు అవతలి నుంచి డ్రోన్ల సహాయంతో అక్రమంగా ఆయుధాలను దేశంలోకి పంపిస్తున్నారు. ప్రధాన నిందితుడు నిశాన్ సింగ్ పాకిస్థాన్ నుంచి డ్రోన్ల ద్వారా తన వ్యవసాయ పొలంలోకి చేరే ఆయుధాలను రిసీవ్ చేసుకునేవాడు. ఆ తర్వాత వాటిని స్థానికంగా ఉన్న గ్యాంగ్‌స్టర్ దీపక్ నందాల్ ముఠా సభ్యులకు సురక్షితంగా చేరవేసేవాడని చండీగఢ్ ఎస్పీ (ఆపరేషన్స్) గీతాంజలి ఖండేల్‌వాల్ మీడియాకు వెల్లడించారు. పోలీసులు ఈ సోదాల్లో మూడు విదేశీ తయారీ పిస్టల్స్‌, రెండు మ్యాగజైన్లు, 19 లైవ్ కార్ట్రిడ్జెస్‌ను (తూటాలు) స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

హరియాణాలో టార్గెట్​పై రెక్కీ
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు వెలుగు చూశాయి. అరెస్టైన నిందితులు హరియాణాలోని గురుగ్రామ్‌లో ఓ టార్గెట్​ను లక్ష్యంగా చేసుకొని రెక్కీ కూడా నిర్వహించినట్లు తేలింది. నగరంలో పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారులు, ధనికులను లక్ష్యంగా చేసుకుని బలవంతపు వసూళ్లు, ఇతర తీవ్ర నేరాలకు పాల్పడాలనే పక్కా వ్యూహంతో ఈ ముఠా రంగంలోకి దిగినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

సోషల్ మీడియాలో పరిచయం
హరియాణాలోని జింద్ ప్రాంతానికి చెందిన అజయ్ అనే యువకుడు మారుతి పరిశ్రమలో హెల్పర్​గా పని చేస్తుండేవాడు. సోషల్ మీడియా ద్వారా అతడికి గ్యాంగ్‌స్టర్ దీపక్ నందాల్‌తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత అజయ్ తన స్నేహితులైన రోహిత్, దేవ్‌లను కూడా ఈ చీకటి ప్రపంచంలోకి లాగాడు. రోహిత్, దేవ్ కూడా జింద్ ప్రాంతంవారే కాగా, చిన్నచిన్న దుకాణాల్లో పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తుండేవారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఏర్పడిన ఈ పరిచయాలు వారిని నేరాల వైపు నడిపించినట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు.

మరింత లోతుగా దర్యాప్తు
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల వేళ ఈ ఆయుధాల నెట్‌వర్క్‌ బయటపడటంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆయుధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? వాటిని ఎవరికి అందించాల్సి ఉంది? ఇప్పటికే మరెక్కడైనా ఆయుధాలను సరఫరా చేశారా? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు సాగుతోంది. పాకిస్థాన్‌ నుంచి డ్రోన్ల ద్వారా ఆయుధాలను పంపిన వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు కూడా ప్రత్యేక బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి. మరోవైపు, అరెస్టయిన నలుగురి ఫోన్‌ కాల్స్‌, సోషల్‌ మీడియా పరిచయాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. వీరికి మరెవరెవరితో సంబంధాలున్నాయనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. నెట్‌వర్క్‌లోని మిగిలిన సభ్యులను గుర్తించి అరెస్టు చేయడమే తమ తదుపరి లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు.

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