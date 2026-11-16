'రూ.500 ఫైన్ బదులు రూ.100 చెల్లిస్తే చాలు'- పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్ల 'క్లియరెన్స్' ఆఫర్ !
Pending Traffic Challans Offer : పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్లను కేవలం రూ.100 చెల్లించి పరిష్కరించుకునే ప్రత్యేక డ్రైవ్ను ప్రారంభించింది ఓ రాష్ట్రంలోని జిల్లా కోర్టు.
Published : November 16, 2026 at 11:04 AM IST
ప్రస్తుత కాలంలో బిజీ కారణంగానో, నిర్లక్ష్యంతోనో చాలా మంది ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తున్నారు. కొందరు ఫోన్ మాట్లాడుతూ వాహనాన్ని నడపడం, బైక్పై త్రిపుల్ రైడింగ్, హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా ద్విచక్రవాహనాన్ని నడపడం వంటి ట్రాఫిక్ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు అలాంటి వారికి భారీ జరిమానాలు వేస్తున్నారు. వాటిని కొందరు చాలా కాలం పాటు కట్టట్లేదు. అవి పెండింగ్ చలాన్లుగానే ఉండిపోతున్నాయి. అలాంటి వారి కోసం ఓ జిల్లా కోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది. చోదకులకు బంపరాఫర్ ఇచ్చింది. రూ.500 ఫైన్ బదులు రూ.100 చెల్లిస్తే చాలని ప్రకటించింది.
వాహనదారులకు రూ.400 సేవ్
చండీగఢ్ జిల్లా కోర్టు నేటి నుంచి (సోమవారం) పాత పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్లను కేవలం రూ.100 చెల్లించి పరిష్కరించుకునే ప్రత్యేక డ్రైవ్ను మొదలుపెట్టింది. ఈ డ్రైవ్ ద్వారా వాహనదారులు పెండింగ్లో ఉన్న తమ ట్రాఫిక్ చలాన్లను సాధారణ జరిమానా రూ.500కు బదులుగా కేవలం రూ.100 చెల్లించి క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. కోర్టుల్లో చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న వేలాది చలాన్ల విషయంలో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నగరంలోని వాహనదారులకు ఒక గొప్ప ఉపశమనంగా మారింది. ఈ ఆఫర్ను వాహనదారులు ఏ మేర సద్వినియోగం చేసుకుంటారనే విషయంలో ఆసక్తి నెలకొంది.
ప్రత్యేక పరిష్కార డ్రైవ్ మొదటి దశలో 2023 సెప్టెంబర్ నుంచి 2024 మార్చి మధ్య జారీ అయిన మొత్తం 8,500 పెండింగ్ చలాన్లను చేర్చారు. ఈ రాయితీ మోటారు వాహనాల చట్టంలోని సెక్షన్ 177 కింద జారీ చేసిన చలాన్లకు వర్తిస్తుంది. వీటిలో ప్రధానంగా రాంగ్ పార్కింగ్, జీబ్రా క్రాసింగ్ వంటి ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసులు ఉన్నాయి. ఈ 8,500 చలాన్ల పూర్తి జాబితాను 17 వేర్వేరు కోర్టుల మధ్య విభజించారు. వాహనదారులు చండీగఢ్ జిల్లా కోర్టు అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న పబ్లిక్ నోటీసును చూసి తమ వాహనం ట్రాఫిక్ చలాన్ స్టేటస్ను సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా చలాన్లు పడ్డ వాహనదారుల రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్లకు సందేశాలను కూడా కోర్టు పంపుతోంది.
ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ చెల్లింపు ప్రక్రియ
వాహనదారులు చండీగఢ్ జిల్లా కోర్టు అధికారిక వెబ్సైట్లోని లింక్ల ద్వారా యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఇంట్లోనే ఉండి జరిమానాలను చెల్లించవచ్చు. ఆన్లైన్లో చెల్లించలేని వారు సెక్టార్ 43లోని జిల్లా కోర్టు కాంప్లెక్స్కు నేరుగా వెళ్లి అక్కడ ఫైన్లను కట్టొచ్చు. వాహనదారులు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లోనూ ట్రాఫిక్ చలాన్లను చెల్లించవచ్చన్నమాట. రెండు విధాల పేమెంట్ సౌకర్యాన్ని వినియోగదారులకు కోర్టు కల్పించింది.
సైబర్ మోసాలపై అధికారులు కీలక సూచన
న్యాయస్థానం పంపే అధికారిక సందేశాలలో చెల్లింపుల కోసం ఎటువంటి డైరెక్ట్ లింక్ ఉండదని చండీగఢ్ జిల్లా యంత్రాంగం, కోర్టు ప్రజలకు సూచనలు జారీ చేశాయి. అందుకే వాహనదారులు ఎటువంటి తెలియని లేదా అనుమానాస్పద లింక్లపై క్లిక్ చేయవద్దని సూచించాయి. సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు కేవలం అధికారిక కోర్టు వెబ్సైట్ను మాత్రమే ఉపయోగించాలని కోరాయి. ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్లో పరిష్కారం కాని చలాన్ల కోసం తదుపరి జాతీయ లోక్ అదాలత్ ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 12న నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నాయి.
ఇప్పటికే తెలంగాణ సహా దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ చలాన్లకు భారీ రాయితీ ఇచ్చారు. దీంతో వాహనదారులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని తమ చలాన్లను క్లియర్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు చంఢీగడ్ జిల్లా కోర్టు కూడా వాహనదారులకు అలాంటి ఆఫరే ఇచ్చింది. రూ.500 ట్రాఫిక్ చలాన్ పెండింగ్లో ఉన్న వారికి రూ.400 తగ్గించి వంద రూపాయలు కడితే సరిపోతుందని ప్రకటించింది. దీంతో వాహనదారులకు భారీ ఊరట లభించింది. తక్కువ డబ్బులతోనే పెండింగ్లో ఉన్న చలాన్లను కట్టేయొచ్చు.