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వెదురుతో బుల్లి రైల్ ఇంజిన్ తయారీ- అద్భుత కళాఖండాలతో ఎన్నో రికార్డులు- నేపాల్​ మ్యూజియంలోనూ చోటు

వెదురుతో అత్యంత చిన్న WDP-4డీజిల్ రైల్ ఇంజిన్‌ నమూనా తయారు చేసిన గణేష్ భట్టాచార్య- ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌, ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు- నేపాల్ రైల్వే మ్యూజియంలో కళాఖండం ప్రదర్శన!

Bamboo Railway Engine
వెదురుతో అద్భుత కళాఖండాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 10:32 PM IST

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Bamboo Railway Engine : సాధారణ వెదురు పుల్లలతోనే అద్భుత ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు గణేష్ భట్టాచార్య. చేతి వృత్తిపై అమితమైన ఆసక్తితో ఇటీవల వెదురుతోనే రైల్ ఇంజిన్ మోడళ్లు తయారు చేసి జాతీయ స్థాయిలో సత్తాచాటారు. బంగాల్ హుగ్లీ జిల్లా చందన్ నగర్‌కు చెందిన కళాకారుడు ఇప్పటికే ఎన్నో రికార్డులు సాధించారు. వెదురు రైల్వే ఇంజిన్ ఇటీవల దిల్లీలోని నేషనల్ రైల్ మ్యూజియంలో చోటు సంపాదించింది. ఇప్పుడు ఆయన మోడళ్లు విదేశీ మ్యూజియంల దృష్టిని కూడా ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు తన కళను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చాటేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇదివరకే గణేష్ తయారు చేసిన వెదురు WDP-4 డీజిల్ లోకోమోటివ్ మోడల్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో కూడా చోటు సంపాదించింది. ఇప్పుడు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ కోసం కూడా ఆయన దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

22 అంగుళాల వెదురు రైల్ ఇంజిన్
ప్రత్యేకమైన వెదురును ఉపయోగించి గణేష్ భట్టాచార్య రైల్వే ఇంజిన్ మోడళ్లను తయారు చేస్తున్నారు. దీని కోసం ప్రధానంగా అసోంలో లభిస్తున్న ప్రత్యేక రకం వెదురును ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ వెదురును ప్రత్యేకతమైన కత్తులు, ఇతర పరికరాలతో కోసి, అవసరమైన ఆకారాల్లోకి మార్చి, జిగురు సహాయంతో ఒక్కో భాగాన్ని కలుపుతారు. ఇంకా తన కళాఖండాల్లో మెటల్‌ను (లోహాలు) ఉపయోగించకుండా కేవలం వెదురు కర్రలతోనే రైల్ ఇంజిన్ మోడళ్లను తయారు చేయడం గణేష్ ప్రత్యేకత. ఆయన తయారు చేసిన రికార్డులు సృష్టించిన WDP- 4 మోడల్ రైల్ ఇంజిన్ 22 అంగుళాల పొడవు, 4.5 అంగుళాల వెడల్పు, 9 అంగుళాల ఎత్తుతో ఉంది. ఈ మోడల్‌కే ఆయనకు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డుల్లో గుర్తింపు లభించింది. సదరు సంస్థ నుంచి మెడల్, సర్టిఫికెట్ కూడా లభించాయి.

ఆగస్ట్ 10న గణేష్ వెదురుతో తయారు చేసిన ఈ అతి చిన్న WDP-4 డీజిల్ లోకోమోటివ్ మోడల్ కోసం ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోగా, 18 రోజుల్లోనే ఆయనకు ప్రశంసా పత్రం, మెడల్ లభించింది. తర్వాత అదే రైల్ ఇంజిన్ మోడల్ ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డుల్లోనూ నమోదైంది. తన కళకు మరింత అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు గణేష్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ కోసం అప్లై చేశారు. ఈ రికార్డుల్లోనూ తనకు చోటు లభిస్తుందని 80-90 శాతం నమ్మకంతో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.

చిన్న వస్తువులతో మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు రైల్ ఇంజిన్లు!
ఇక గణేష్‌కు ఈ ప్రత్యేకమైన వెదురు కళలో దాదాపు 22 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. మొదట్లో వెదురుతో కేవలం కప్పులు, ట్రేలు, పూల కుండీలు వంటి చిన్న చిన్న వస్తువులు తయారు చేసేవారు. తర్వాత తన కళను మరింత విస్తరించారు. తర్వాత వింటేజ్ కార్లు, బస్సులు, లారీలు, ఇతర భారతీయ ప్రసిద్ధ కట్టడాల నమూనాలు రూపొందించారు. ఆ తర్వాతే రైల్ ఇంజిన్ మోడళ్లపై దృష్టి పెట్టారు. ఇవే ఇప్పుడు ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి. బ్రిటిష్ కాలం నాటి రైళ్ల నుంచి ఇటీవలి హైడ్రోజన్ రైళ్ల వరకు సుమారు 30 నుంచి 35 రకాల రైల్వే మోడళ్లను తయారు చేసినట్లు గణేష్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పటివరకు మొత్తంగా దాదాపు 1500 రైల్వే ఇంజిన్ మోడళ్లను అభివృద్ధి చేసినట్లు వెల్లడించారు.

ఇప్పుడు నేపాల్ మ్యూజియంకు
ఇప్పటివరకు భారతదేశంలో గుర్తింపు పొందిన గణేష్ కళ ఇప్పుడు విదేశాలకు కూడా విస్తరించనుంది. అక్టోబర్ 11న నేపాల్ రైల్వే మ్యూజియంలో స్వయంగా ఆయన చేతితో రూపొందించిన వెదురు రైల్వే ఇంజిన్‌ను ప్రదర్శనకు ఉంచనున్నారు. కెన్యా, నమీబియా వంటి దేశాల రైల్వే మ్యూజియంల నుంచి కూడా గణేష్‌కు పిలుపు వచ్చినట్లు తెలిసింది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే 2027 నాటికి కెన్యా, నమీబియా రైల్వే మ్యూజియాల్లో కూడా ఈయన రైల్ ఇంజిన్ మోడళ్లకు ప్రవేశం దక్కనుందని భావిస్తున్నారు. ఇక కళాకారుడిగా డబ్బు సంపాదించడమే తన లక్ష్యం కాదని, తన కళను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పనిలో నైపుణ్యం ఉండటం, నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తుండటమే విజయాన్ని తీసుకొస్తుందని గణేష్ భట్టాచార్య విశ్వసిస్తున్నారు.


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