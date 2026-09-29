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అనాథ శవాలకు ఆత్మశాంతి- 12 ఏళ్లులో 10వేల మందికి పిండప్రదానం చేసిన చందన్ కుమార్!

బిహార్‌లో ప్రారంభమైన పితృ పక్ష జాతర- కుటుంబ సభ్యులకే కాదు అనాథల కోసం కూడా పిండదానం- తండ్రి ప్రారంభించిన సేవను కొనసాగిస్తున్న కుమారుడు- ఈ ఏడాది నేపాల్ వరద బాధితుల కోసం కూడా తర్పణం

Man Pind Daan For Unknown Souls
అనాథల ఆత్మశాంతి కోసం పిండదానం చేస్తున్న చందన్ కుమార్ సింగ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 3:02 PM IST

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Man Pind Daan For Unknown Souls : హిందూ సంప్రదాయంలో పూర్వీకులను స్మరించుకునే పవిత్ర సమయమే పితృపక్షం. ఈ సమయంలో దేశ, విదేశాల నుంచి వేలాది మంది బిహార్‌లోని గయాకు చేరుకుంటారు. నది తీరంలోని పవిత్ర ఘాట్ల వద్ద పిండప్రదానం, తర్పణం, శ్రాద్ధకర్మలు నిర్వహించి తమ పూర్వీకులకు మోక్షం కలగాలని ప్రార్థిస్తారు. సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల కోసం ఈ క్రతువులు నిర్వహిస్తారు. కానీ గయాలో ఓ వ్యక్తి మాత్రం తనకు ఎలాంటి పరిచయం లేని, కుటుంబ సభ్యులు లేని అనాథల కోసం ఏళ్లుగా ఈ సేవను కొనసాగిస్తున్నారు. గత 12 సంవత్సరాల్లో 10 వేల మందికి పైగా మృతుల కోసం ఆయన తర్పణం, శ్రాద్ధకర్మలు నిర్వహించారు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరు? ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరూ లేని వారికి పిండప్రదానం చేస్తున్న వ్యక్తే గయాకు చెందిన చందన్ కుమార్ సింగ్. గయాలోని విష్ణుపాద దేవ్ ఘాట్‌కు పైన ఉన్న ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. ఈ సేవ వెనుక ఆయన తండ్రి సురేశ్ నారాయణ్ సింగ్ ఆలోచన ఉంది. 2001లో గుజరాత్‌లో సంభవించిన భారీ భూకంపం తర్వాత అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారిలో కొందరికి అంత్యక్రియలు, తదనంతర కర్మకాండలు నిర్వహించే కుటుంబ సభ్యులు కూడా లేకపోయారు. ఈ ఘటన సురేశ్ నారాయణ్ సింగ్‌ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. కుటుంబం లేని మృతుల ఆత్మశాంతి కోసం గయాజీలో తర్పణం, పిండప్రదానం చేయడం అప్పటి నుంచి ప్రారంభించారు. అనంతరం తన కుమారుడు చందన్‌కు కూడా ఈ బాధ్యతను అప్పగించారు. 2013లో తండ్రి మరణించే సమయంలో చందన్ నుంచి ఓ మాట తీసుకున్నారని ఆయన చెబుతున్నారు. తాను లేకపోయినా ఈ సేవను కొనసాగించాలని తండ్రి కోరారని, ఆ మాటకు కట్టుబడి 2014 నుంచి తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నానని చందన్ తెలిపారు.

Man Pind Daan For Unknown Souls
ఫల్గు నదిపై ఉన్న దేవఘాట్ వద్ద చందన్ కుమార్ సింగ్ (ETV Bharat)

ఏటా కొనసాగుతున్న శ్రాద్ధ కర్మ
చందన్ అనుసరిస్తున్న విధానంలో ప్రత్యేకత ఉంది. ఇటీవల మరణించిన వారి కోసం ముందుగా తర్పణం నిర్వహిస్తారు. మరణించి ఏడాది పూర్తయిన తర్వాతే శ్రాద్ధకర్మ, పిండప్రదానం నిర్వహిస్తామని ఆయన చెబుతున్నారు. అందుకే 2025 పితృపక్షంలో తర్పణం చేసిన వారికి ఈ ఏడాది శ్రాద్ధం నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఏడాది కొత్తగా మరణించిన వారి కోసం తర్పణం చేసి, వచ్చే పితృపక్షంలో వారికి శ్రాద్ధకర్మలు చేస్తానని చందన్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

Man Pind Daan For Unknown Souls
చందన్ కుమార్ సింగ్ (ETV Bharat)

"ఈ సేవ వెనుక ఎలాంటి స్వార్థం లేదు. నేను ఈ కర్మకాండలకు ప్రతిఫలంగా ఏమీ ఆశించడం లేదు. ఎవరూ లేని వారి ఆత్మలు శాంతించి మోక్షం పొందాలని దేవుడిని ప్రార్థించడమే నా ఉద్దేశం. శ్రాద్ధం అంటే శ్రద్ధతో చేసే ప్రార్థన. మరణించిన ఆత్మకు శాంతి, మోక్షం కలగాలని భగవంతుడిని కోరడమే. ప్రార్థించే విధానం వేర్వేరుగా ఉండొచ్చు కానీ మరణించిన వారి కోసం ప్రార్థించాలనే భావన అనేక మతాల్లో కనిపిస్తుంది. ఇక నేపాల్‌లో వరదల కారణంగా మరణించిన వారి కోసం కూడా ఈ ఏడాది తర్పణం చేస్తున్నా. వారికి వచ్చే ఏడాది శ్రాద్ధకర్మ నిర్వహిస్తా. ఇది నాకు తెలిసిన ధార్మిక విధానాలకు అనుగుణంగానే జరుగుతుంది."
-- చందన్ కుమార్ సింగ్

గోత్రం తెలియకపోతే ఇలా
ఎవరైనా వ్యక్తి గోత్రం తెలియకపోతే పురుషులకు బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల పేర్లతో, మహిళలకు గంగా, యమునా, సరస్వతి పేర్లతో పిండ ప్రదానం చేస్తామని పాండా మణిలాల్ బారిక్ తెలిపారు. తర్పణాల్లో మూడు రకాలు ఉంటాయని వివరించారు. దేవ తర్పణం అంటే పూజ కానుక, ఋషి తర్పణం అంటే మునికి సమర్పించే కానుక, పితృ తర్పణం అంటే తండ్రికి సమర్పించే కానుక అని తెలిపారు. ఇది రోజువారీ ఆచారమని, బ్రాహ్మణులకు ఈ మూడు తర్పణాలు తప్పనిసరిగా చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.

ఇతర మతాలకు చెందిన వారి పేర్లపైనా
తన తండ్రి ఈ సేవను కేవలం ఒక వర్గానికే పరిమితం చేయలేదని చందన్ కుమార్ సింగ్ చెబుతున్నారు. వివిధ మతాలకు చెందిన ప్రముఖులు, ఇతర ప్రాంతాల్లో మరణించిన వ్యక్తుల ఆత్మశాంతి కోసం కూడా పిండప్రదానం చేసినట్లు తెలిపారు. సమాజంలోని పేదలు, కుటుంబ సభ్యులు లేని వారు, ఇతర ప్రాంతాల్లో మరణించిన వారు ఇలా తమకు తెలిసిన లేదా తెలియని అనేక మంది కోసం ఆయన తండ్రి తర్పణం నిర్వహించారని చందన్ గుర్తుచేసుకున్నారు. మతాలు వేరైనా మృతుల పట్ల గౌరవం, మానవత్వం ఒకటేనన్న సందేశాన్ని తండ్రి తనకు ఇచ్చారని చెప్పారు.

Man Pind Daan For Unknown Souls
ఆత్మీయుల కోసం పిండ దానం చేస్తున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

ఏడాది ముందు నుంచే ఏర్పాట్లు
చందన్ దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా పితృపక్ష సమయానికి గయాకు చేరుకుంటారు. ఈ సేవ కోసం చందన్ ముందుగానే సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. తనకు తెలిసిన పరిచయం లేని వ్యక్తులు మరణించినట్లు తెలిసినా, వారి వివరాలను గుర్తుగా డైరీలో నమోదు చేసుకుంటారు. అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించే వ్యక్తుల నుంచి కూడా వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. మరణించి ఏడాది పూర్తయిన తర్వాత వారి కోసం శ్రాద్ధకర్మ నిర్వహించేలా ఈ వివరాలను భద్రపరుచుకుంటారు. అందుకే పితృపక్షం ప్రారంభమయ్యే సమయానికి ఆయన వద్ద పెద్ద జాబితా సిద్ధంగా ఉంటుంది.

Man Pind Daan For Unknown Souls
ఆత్మీయుల కోసం పిండ దానం చేస్తున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

'ఆ అనుభూతి ఆధ్యాత్మికమైనది'
తాను భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి విభిన్నమైన అనుభూతిని పొందుతున్నానని చందన్ కుమార్ తెలిపారు. శ్రాద్ధ తర్పణం చేసే సమయంలో కలిగే అనుభూతి ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో ఈ లోకంలో లేని వ్యక్తులు తనకు అకస్మాత్తుగా గుర్తుకు వస్తారని, వారు తమ గురించి తనకు చెబుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుందని వివరించారు. వారి గురించి ఆలోచించినప్పుడు ముందుగా వారికోసమే శ్రాద్ధం చేస్తానని చందన్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

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TAGGED:

CHANDAN SINGH FROM GAYAJI
PIND DAAN RITUAL FOR UNKNOWNS
MAN PIND DAAN FOR NEPAL DEATHS
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MAN PIND DAAN FOR UNKNOWN SOULS

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