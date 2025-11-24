కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తి కుమార్తె డిప్యూటీ కలెక్టర్- చదువు కోసం భూమిని అమ్మిన తండ్రి
మొదటిసారి రాసిన పరీక్ష ఫెయిల్- ఎలాగైన ఉద్యోగం సాధించాలన్న కసితో డిప్యూటీ కలెక్టర్గా నియామకం
Published : November 24, 2025 at 1:07 PM IST
Seller Daughter Deputy Collector : ఉద్యోగం సాధించాలంటే కోచింగ్లు తీసుకోవాలి. పట్టణాల్లో నివాసం ఉంటూ చదువుకోవాలి. అందుకు ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది. అది డబ్బు ఉన్న వ్యక్తుల పిల్లలకే సాధ్యం అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ అది అంతా తూచ్ అని టాలెంట్ ఉంటే అవేమీ అక్కర్లేదమి నిరూపించింది కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తి కుమార్తె. తాజాగా ప్రకటించిన ఛత్తీస్గఢ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (సీబీపీఎస్సీ) ఫలితాల్లో ఏకంగా డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఉద్యోగాన్ని సాధించింది.
సీతాపుర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని కర్బెల్ గ్రామానికి చెందిన రఘువీర్ పైక్రా రోడ్డు పక్కన కూరాగాయలు విక్రయిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. అయనకు చంచల్ పైక్రా అనే కుమార్తె ఉన్నారు. ఆమె సీజీపీఎస్సీ ఫలితాల్లో 204 ర్యాంక్తో ఎస్టీ విభాగంలో మొదటిస్థానంలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. మొదటిసారిగా పీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రాసి అందులో విఫలమైయ్యారు. కానీ ఓటమిని ఆమె అంగీకరించలేదు. ఎలాగైన ఉద్యోగం సాధించాలన్నదే ఆమె కోరిక. దాని పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ఆహర్నిశలు శ్రమించారు. చివరకు సీజీపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్, మేయిన్స్ రెండింటిలోనూ ఉత్తీర్ణత సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఎంపికయ్యారు. దీంతో తమ కుటుంబం ఆనందోత్సవాల్లో మునిగిపోయింది.
'చదువు కోసం భూమిని అమ్మాను'
తన కుమార్తె చిన్నప్పటి నుంచే చాలా తెలివైనది చంచల్ పైక్రా తండ్రి రఘవీర్ సింగ్ తెలిపారు. " వ్యవసాయం చేసుకుంటూ రోడ్డు పక్కన కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నా. నా భార్య ఇంటి పనులు చూసుకుంటుంది. చంచల్ చదువు కోసం మాకు ఉన్న భూమిలో కొంత భాగాన్ని అమ్మాల్సి వచ్చింది. ఇక చంచల్ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా తెలివైన విద్యార్థి. కరాబెల్లోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రాథమిక విద్యను పూర్తిచేసింది. ఆ తర్వాత ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్కు ఎంపికైంది. అంతేకాదు 10, 12వ తరగతి పరీక్షల్లో ఫస్ట్క్లాస్లో పాసైంది. ఆ తర్వాత 2021-22లో జగదల్పుర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నుంచి బీఈ సివిల్ పరీక్షలో ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉత్తీర్ణత సాధించింది. ఆ తర్వాత బిలాస్పుర్లో సీజీపీఎస్సీ కోసం మూడు సంవత్సరాలు కఠోరంగా శ్రమించింది. చివరికి మంచి ర్యాంకు సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఎంపికైంది" అని ఆమె తండ్రి రఘువీర్ సింగ్ తెలిపారు. చంచల్ చెల్లెలు ప్రస్తుతం అంబికాపుర్ కళాశాలలో బీఎస్సీ చదువుతోంది. తమ్ముడు ఏకలవ్య విద్యాలయ ఘంఘారిలో 11వ తరగతి చదువుతున్నాడు.
మరో ఇద్దరు కూడా
చంచల్ పైక్రాతో పాటు అదే జిల్లాకు చెందిన మరో ఇద్దరు కూడా ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఒకరు డీఎస్పీ కాగా, మరొకరు డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఎంపికయ్యారు. కట్నైపారా గ్రామానికి చెందిన మాయాంక్ మాండావి 210 ర్యాంక్తో ఎస్టీ కేటగిరీలో రెండో స్థానం సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఎంపికయ్యారు. అంతేకాదు మాయాంక్ ప్రస్తుతం జీఎస్టీ ఇన్స్పెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఓ వైపు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే మరోవైపు సీజీపీఎస్సీ పరీక్షలో విజయం సాధించారు. ఆయన తండ్రి రమేశ్ మాండావి అటవీ శాఖలో డిప్యూటీ రేంజర్గా పనిచేస్తుండగా, తల్లి దేవమతి సింగ్ గృహిణి.
సుర్గుజాలోని సీతాపుర్కు చెందిన ప్రసూన్ గుప్తా సీజీపీఎస్సీలో ఫలితాల్లో 36వ ర్యాంక్ సాధించారు. గతంలో కూడా ఆయన సీజీపీఎస్సీ పరీక్ష రాసి 60వ ర్యాంక్ సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆయన జష్పూర్ జిల్లా జైలు సూపరింటెండెంట్గా పనిచేస్తూనే, డీఎస్పీ పోస్ట్కు అర్హత సాధించారు. ఆయన తండ్రి సుఖ్ సాగర్ గుప్తా రిటైర్డ్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు కాగా తల్లి మంజులత గుప్తా ఉపాధ్యాయురాలు. ప్రసూన్ అన్నయ్య నీరజ్ గుప్తా కూడా ఉపాధ్యాయుడే.
