ETV Bharat / bharat

కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తి కుమార్తె డిప్యూటీ కలెక్టర్- చదువు కోసం భూమిని అమ్మిన తండ్రి

మొదటిసారి రాసిన పరీక్ష ఫెయిల్- ఎలాగైన ఉద్యోగం సాధించాలన్న కసితో డిప్యూటీ కలెక్టర్​గా నియామకం

vegetable seller Daughter Deputy Collector
vegetable seller Daughter Deputy Collector (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 24, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Seller Daughter Deputy Collector : ఉద్యోగం సాధించాలంటే కోచింగ్​లు తీసుకోవాలి. పట్టణాల్లో నివాసం ఉంటూ చదువుకోవాలి. అందుకు ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది. అది డబ్బు ఉన్న వ్యక్తుల పిల్లలకే సాధ్యం అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ అది అంతా తూచ్ అని టాలెంట్​ ఉంటే అవేమీ అక్కర్లేదమి నిరూపించింది కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తి కుమార్తె. తాజాగా ప్రకటించిన ఛత్తీస్​గఢ్​ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్ (సీబీపీఎస్​సీ) ఫలితాల్లో ఏకంగా డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఉద్యోగాన్ని సాధించింది.

సీతాపుర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని కర్బెల్ గ్రామానికి చెందిన రఘువీర్ పైక్రా రోడ్డు పక్కన కూరాగాయలు విక్రయిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. అయనకు చంచల్ పైక్రా అనే కుమార్తె ఉన్నారు. ఆమె సీజీపీఎస్​సీ ఫలితాల్లో 204 ర్యాంక్​తో ఎస్​టీ విభాగంలో మొదటిస్థానంలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. మొదటిసారిగా పీఎస్​సీ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రాసి అందులో విఫలమైయ్యారు. కానీ ఓటమిని ఆమె అంగీకరించలేదు. ఎలాగైన ఉద్యోగం సాధించాలన్నదే ఆమె కోరిక. దాని పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ఆహర్నిశలు శ్రమించారు. చివరకు సీజీపీఎస్​సీ ప్రిలిమ్స్, మేయిన్స్​ రెండింటిలోనూ ఉత్తీర్ణత సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా ఎంపికయ్యారు. దీంతో తమ కుటుంబం ఆనందోత్సవాల్లో మునిగిపోయింది.

'చదువు కోసం భూమిని అమ్మాను'
తన కుమార్తె చిన్నప్పటి నుంచే చాలా తెలివైనది చంచల్ పైక్రా తండ్రి రఘవీర్ సింగ్ తెలిపారు. " వ్యవసాయం చేసుకుంటూ రోడ్డు పక్కన కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నా. నా భార్య ఇంటి పనులు చూసుకుంటుంది. చంచల్ చదువు కోసం మాకు ఉన్న భూమిలో కొంత భాగాన్ని అమ్మాల్సి వచ్చింది. ఇక చంచల్ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా తెలివైన విద్యార్థి. కరాబెల్‌లోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రాథమిక విద్యను పూర్తిచేసింది. ఆ తర్వాత ఏకలవ్య మోడల్​ స్కూల్​కు ఎంపికైంది. అంతేకాదు 10, 12వ తరగతి పరీక్షల్లో ఫస్ట్​క్లాస్​లో పాసైంది. ఆ తర్వాత 2021-22లో జగదల్‌పుర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నుంచి బీఈ సివిల్ పరీక్షలో ఫస్ట్​ క్లాస్​​లో ఉత్తీర్ణత సాధించింది. ఆ తర్వాత బిలాస్‌పుర్‌లో సీజీపీఎస్​సీ కోసం మూడు సంవత్సరాలు కఠోరంగా శ్రమించింది. చివరికి మంచి ర్యాంకు సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్​గా ఎంపికైంది" అని ఆమె తండ్రి రఘువీర్ సింగ్ తెలిపారు. చంచల్ చెల్లెలు ప్రస్తుతం అంబికాపుర్ కళాశాలలో బీఎస్​సీ చదువుతోంది. తమ్ముడు ఏకలవ్య విద్యాలయ ఘంఘారిలో 11వ తరగతి చదువుతున్నాడు.

మరో ఇద్దరు కూడా
చంచల్ పైక్రాతో పాటు అదే జిల్లాకు చెందిన మరో ఇద్దరు కూడా ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఒకరు డీఎస్​పీ కాగా, మరొకరు డిప్యూటీ కలెక్టర్​గా ఎంపికయ్యారు. కట్నైపారా గ్రామానికి చెందిన మాయాంక్ మాండావి 210 ర్యాంక్‌తో ఎస్​టీ కేటగిరీలో రెండో స్థానం సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్​గా ఎంపికయ్యారు. అంతేకాదు మాయాంక్ ప్రస్తుతం జీఎస్​టీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఓ వైపు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే మరోవైపు సీజీపీఎస్​సీ పరీక్షలో విజయం సాధించారు. ఆయన తండ్రి రమేశ్​ మాండావి అటవీ శాఖలో డిప్యూటీ రేంజర్‌గా పనిచేస్తుండగా, తల్లి దేవమతి సింగ్ గృహిణి.

సుర్గుజాలోని సీతాపుర్‌కు చెందిన ప్రసూన్ గుప్తా సీజీపీఎస్​సీలో ఫలితాల్లో 36వ ర్యాంక్ సాధించారు. గతంలో కూడా ఆయన సీజీపీఎస్​సీ పరీక్ష రాసి 60వ ర్యాంక్ సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆయన జష్పూర్ జిల్లా జైలు సూపరింటెండెంట్‌గా పనిచేస్తూనే, డీఎస్​పీ పోస్ట్​కు అర్హత సాధించారు. ఆయన తండ్రి సుఖ్ సాగర్ గుప్తా రిటైర్డ్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు కాగా తల్లి మంజులత గుప్తా ఉపాధ్యాయురాలు. ప్రసూన్ అన్నయ్య నీరజ్ గుప్తా కూడా ఉపాధ్యాయుడే.

ఔషధ గుణాల 'మాజికల్ మాష్రూమ్' సాగు- నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం- రైతు సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పశువుల మేళా- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఐదు గుర్రాలు- సెల్ఫీలు, ఫొటోలు దిగేందుకు పోటీ

TAGGED:

VEGETABLESELLER DAUGHTER COLLECTOR
CGPSC RESULT OUT
SELLER DAUGHTER DEPUTY COLLECTOR
DEPUTY COLLECTOR INSPIRE STORY
SELLER DAUGHTER DEPUTY COLLECTOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.