వందేళ్ల నాటి అరుదైన పెన్ నిబ్- దేశమంతా వెతికినా వందకు తక్కువే!
కోల్కతా బుక్ ఫెయిర్లో వందేళ్ల నాటి పెన్ నిబ్- వందేమాతరానికి 150 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా అదే పేరు పెట్టిన నిర్వాహకులు- ఈ అరుదైన కలెక్షన్ ధర రూ.15,000 ఉంటుందని నిర్వహాకులు వెల్లడి
Published : January 27, 2026 at 11:45 AM IST
International Kolkata Book Fair 2026 : కోల్కతాలో జరుగుతున్న ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఫెయిర్లో వందేళ్ల నాటి అరుదైన పెన్ నిబ్ను ప్రదర్శించారు. వందేమాతరానికి 150 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా దీనికి 'వందేమాతరం' పేరు పెట్టారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ రకమైన పెన్ నిబ్లు ప్రస్తుతం వందకు తక్కువగానే ఉంటాయని నిర్వాహకులు చెప్పారు. వీటికోసం దాదాపు ఏడాది వెతికినా కనీసం 100 నిబ్లను కూడా సేకరించలేకోపోయామని తెలిపారు.
బుక్ ఫెయిర్లో డిస్కౌంట్ ధరకే
"పాత కాలంలో పెన్నుల కోసం ప్రత్యేకమైన బాక్సులను రూపొందించేవారు. ఇందులో ఒక పెన్, ఇంకా వందేళ్ల నాటి నిబ్, రెండు ఇంక్ బాటిళ్లు, చెక్క పెన్ స్టాండ్ ఉన్నాయి. ఈ నిబ్ను భారత్కు స్వాతంత్ర్యానికి ముందు ఉన్న ఎఫ్ఎమ్ గుప్తా అనే ఒక సంస్థ తయారు చేసింది. ఇంకా ఈ బాక్సులో సోదెపుర్ ఖాదీ సంస్థకు చెందిన కొత్త లోగోను చేర్చారు." అని సులేఖ ఎండీ కౌశిక్ మైత్ర చెప్పారు. ఈ అరుదైన కలెక్షన్ ధర రూ.15,000 ఉంటుందని నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. కానీ ఈ బుక్ ఫెయిర్లో మాత్రం ప్రత్యేక డిస్కౌంట్తో రూ. 12,500కే ఇవ్వనున్నట్లు వివరించారు. ఇది చరిత్రతో పాటు దేశ భక్తిని పెంపొదిస్తుందని తెలిపారు.
ఇంకా ఈ బాక్సులో సోదెపుర్ ఖాదీ సంస్థకు చెందిన కొత్త లోగోను చేర్చారు. సోదెపుర్ ఖాదీ సంస్థను ఆచార్య ప్రఫుల్లా చంద్ర రాయ్, సతీశ్ చంద్ర దాస్గుప్తా కలిసి స్థాపించారు. వందేళ్ల క్రితం పెట్టిన ఈ సంస్థను మహత్మ గాంధీ సైతం సందర్శించారు. "సులేఖ లాగే ఎఫ్ఎమ్ గుప్తా కూడా భారత్కు చెందిన ఒక సంస్థ. స్వాతంత్ర్యానికి ముందు ఈ సంస్థ తయారు చేసే నిబ్లకు చాలా గుర్తింపు ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం ఆ సంస్థకు చెందిన నిబ్లు మార్కెట్లో అందుబాటులో లేవు." అని పుస్తక ప్రియుడు సుబ్రతా గంగోపాధ్యాయ్ అన్నారు.
వందేమాతర గేయానికి 150 ఏళ్లు పూర్తి
స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వందేమాతర గేయానికి ఈ ఏడాదితో 150 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. దీనిని తొలిసారిగా 1875లో బంగదర్శన్ అనే మ్యాగజైన్లో ప్రచురించారు. కానీ ఆ సమయంలో అంత ప్రాచుర్యం దక్కలేదు. ఆ తర్వాత 1882లో ప్రముఖ నవల ఆనందమఠ్లో దీనిని చేర్చారు బంకించంద్ర ఛటోపాధ్యాయ్. అనంతరం వందేమాతరం గేయం వ్యాప్తి వేగంగా సాగింది. 1896లో తొలిసారిగా రాజకీయ వేదిక భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కార్యక్రమంలో ఆలపించారు.
గతేడాది 27 లక్షల మంది సందర్శకులతో రికార్డ్
కాగా గత కొన్ని రోజులుగా సెంట్రల్ పార్క్ ఏరియాలో 49వ ఇంటర్నేషనల్ కోల్కతా బుక్ ఫెయిర్ జరుగుతోంది. జనవరి 22న బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దీనిని ప్రారంభించారు. దీనికి పెద్ద సంఖ్యలో పుస్తక ప్రియులు వస్తున్నారు. గతేడాది రికార్డ్ స్థాయిలో 27 లక్షల సందర్శకులు హాజరు కాగా, ఈ ఏడాది అంతకుమంచి వస్తారని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఒకే చోట రష్యా- ఉక్రెయిన్
మరోవైపు కోల్కతా బుక్ ఫెయిర్లో అరుదైన ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఉప్పు నిప్పులా ఉన్న రష్యా- ఉక్రెయిన్ దేశాలకు చెందిన బుక్ స్టాల్లు ఇందులో ఒకే వరుసలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. బుక్ ఫెయిర్లో ఉక్రెయిన్ తొలిసారిగా పాల్గొంటుండగా, రష్యా గతేడాది కూడా హాజరైంది. అటు చైనా కూడా దాదాపు 15 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత కోల్కతా బుక్ ఫెయిర్లో పాల్గొంది. 2011లో చివరిసారిగా హాజరైన చైనా, ఆ తర్వాత ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బుక్ ఫెయిర్కు దూరంగా ఉంది. మొత్తంగా దాదాపు 21 దేశాలు ఈ బుక్ ఫెయిర్లో పాల్గొంటున్నాయి.