వందేళ్ల నాటి అరుదైన పెన్​ నిబ్​- దేశమంతా వెతికినా వందకు తక్కువే!

కోల్​కతా బుక్​ ఫెయిర్​లో వందేళ్ల నాటి పెన్​ నిబ్​- వందేమాతరానికి 150 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా అదే పేరు పెట్టిన నిర్వాహకులు- ఈ అరుదైన కలెక్షన్​ ధర రూ.15,000 ఉంటుందని నిర్వహాకులు వెల్లడి

International Kolkata Book Fair 2026
వందేళ్ల నాటి పెన్​ నిబ్​ (ETV Bharat)
Published : January 27, 2026 at 11:45 AM IST

International Kolkata Book Fair 2026 : కోల్​కతాలో జరుగుతున్న ఇంటర్​నేషనల్​ బుక్​ ఫెయిర్​లో వందేళ్ల నాటి అరుదైన పెన్​ నిబ్​ను ప్రదర్శించారు. వందేమాతరానికి 150 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా దీనికి 'వందేమాతరం' పేరు పెట్టారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ రకమైన పెన్​ నిబ్​లు ప్రస్తుతం వందకు తక్కువగానే ఉంటాయని నిర్వాహకులు చెప్పారు. వీటికోసం దాదాపు ఏడాది వెతికినా కనీసం 100 నిబ్​లను కూడా సేకరించలేకోపోయామని తెలిపారు.

బుక్​ ఫెయిర్​లో డిస్కౌంట్​ ధరకే
"పాత కాలంలో పెన్నుల కోసం ప్రత్యేకమైన బాక్సులను రూపొందించేవారు. ఇందులో ఒక పెన్​, ఇంకా వందేళ్ల నాటి నిబ్​, రెండు ఇంక్​ బాటిళ్లు, చెక్క పెన్ స్టాండ్​ ఉన్నాయి. ఈ నిబ్​ను భారత్​కు స్వాతంత్ర్యానికి ముందు ఉన్న ఎఫ్​ఎమ్​ గుప్తా అనే ఒక సంస్థ తయారు చేసింది. ఇంకా ఈ బాక్సులో సోదెపుర్​ ఖాదీ సంస్థకు చెందిన కొత్త లోగోను చేర్చారు." అని సులేఖ ఎండీ కౌశిక్​ మైత్ర చెప్పారు. ఈ అరుదైన కలెక్షన్​ ధర రూ.15,000 ఉంటుందని నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. కానీ ఈ బుక్​ ఫెయిర్​లో మాత్రం ప్రత్యేక డిస్కౌంట్​తో రూ. 12,500కే ఇవ్వనున్నట్లు వివరించారు. ఇది చరిత్రతో పాటు దేశ భక్తిని పెంపొదిస్తుందని తెలిపారు.

International Kolkata Book Fair 2026
వందేమాతరం పెన్​ బాక్స్​ (ETV Bharat)

ఇంకా ఈ బాక్సులో సోదెపుర్​ ఖాదీ సంస్థకు చెందిన కొత్త లోగోను చేర్చారు. సోదెపుర్​ ఖాదీ సంస్థను ఆచార్య ప్రఫుల్లా చంద్ర రాయ్​, సతీశ్ చంద్ర దాస్​గుప్తా కలిసి స్థాపించారు. వందేళ్ల క్రితం పెట్టిన ఈ సంస్థను మహత్మ గాంధీ సైతం సందర్శించారు. "సులేఖ లాగే ఎఫ్​ఎమ్ గుప్తా కూడా భారత్​కు చెందిన ఒక సంస్థ. స్వాతంత్ర్యానికి ముందు ఈ సంస్థ తయారు చేసే నిబ్​లకు చాలా గుర్తింపు ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం ఆ సంస్థకు చెందిన నిబ్​లు మార్కెట్​లో అందుబాటులో లేవు." అని పుస్తక ప్రియుడు సుబ్రతా గంగోపాధ్యాయ్​ అన్నారు.

International Kolkata Book Fair 2026
వందేమాతరం పెన్​ బాక్స్​ (ETV Bharat)

వందేమాతర గేయానికి 150 ఏళ్లు పూర్తి
స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వందేమాతర గేయానికి ఈ ఏడాదితో 150 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. దీనిని తొలిసారిగా 1875లో బంగదర్శన్​ అనే మ్యాగజైన్​లో ప్రచురించారు. కానీ ఆ సమయంలో అంత ప్రాచుర్యం దక్కలేదు. ఆ తర్వాత 1882లో ప్రముఖ నవల ఆనందమఠ్​లో దీనిని చేర్చారు బంకించంద్ర ఛటోపాధ్యాయ్​. అనంతరం వందేమాతరం గేయం వ్యాప్తి వేగంగా సాగింది. 1896లో తొలిసారిగా రాజకీయ వేదిక భారత జాతీయ కాంగ్రెస్​ కార్యక్రమంలో ఆలపించారు.

International Kolkata Book Fair 2026
వందేమాతరం పెన్​ బాక్స్​ (ETV Bharat)

గతేడాది 27 లక్షల మంది సందర్శకులతో రికార్డ్
కాగా గత కొన్ని రోజులుగా సెంట్రల్ పార్క్​ ఏరియాలో 49వ ఇంటర్​నేషనల్​ కోల్​కతా బుక్​ ఫెయిర్ జరుగుతోంది. జనవరి 22న బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దీనిని ప్రారంభించారు. దీనికి పెద్ద సంఖ్యలో పుస్తక ప్రియులు వస్తున్నారు. గతేడాది రికార్డ్ స్థాయిలో 27 లక్షల సందర్శకులు హాజరు కాగా, ఈ ఏడాది అంతకుమంచి వస్తారని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఒకే చోట రష్యా- ఉక్రెయిన్​
మరోవైపు కోల్​కతా బుక్​ ఫెయిర్​లో అరుదైన ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఉప్పు నిప్పులా ఉన్న రష్యా- ఉక్రెయిన్​ దేశాలకు చెందిన బుక్ స్టాల్​లు ఇందులో ఒకే వరుసలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. బుక్​ ఫెయిర్​లో ఉక్రెయిన్​ తొలిసారిగా పాల్గొంటుండగా, రష్యా గతేడాది కూడా హాజరైంది. అటు చైనా కూడా దాదాపు 15 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత కోల్​కతా బుక్ ఫెయిర్​లో పాల్గొంది. 2011లో చివరిసారిగా హాజరైన చైనా, ఆ తర్వాత ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బుక్​ ఫెయిర్​కు దూరంగా ఉంది. మొత్తంగా దాదాపు 21 దేశాలు ఈ బుక్ ఫెయిర్​లో పాల్గొంటున్నాయి.

