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నేపాల్‌ వరద బాధితులకు అండగా కేంద్రం- మృతదేహాల గుర్తింపునకు డీఎన్‌ఏ పరీక్షల సాయం

నేపాల్‌ వరదల్లో గల్లంతైన వారి కోసం భారత్‌ కీలక నిర్ణయం- బాధితుల సమీప బంధువులకు ఉచితంగా డీఎన్‌ఏ ప్రొఫైలింగ్‌- కేంద్ర, రాష్ట్ర ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ల సేవలు అందుబాటులోకి- గుర్తుతెలియని మృతదేహాలతో డీఎన్‌ఏ సరిపోల్చే అవకాశం

DNA Profiling For Missing In Floods
నేపాల్ వరదలు​ (ANI Videograb)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 7:34 AM IST

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DNA Profiling For Missing In Floods : నేపాల్‌ను అతలాకుతలం చేసిన ఆకస్మిక వరద ఊళ్లకు ఊళ్లను ఊడ్చేసింది. ఈ పెను విపత్తులో భారతీయులు కూడా మరణించారు. అయితే, తమ ఆత్మీయుల జాడ తెలియక దేశంలోని అనేక కుటుంబాలు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నాయి. బురద, శిథిలాల నుంచి వెలికితీస్తున్న మృతదేహాలను గుర్తించడం నేపాల్‌ అధికారులకు పెద్ద సవాల్‌గా మారిన తరుణంలో భారత్​ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గల్లంతు అయిన వారి ఆచూకీ కోసం, దొరికిన మృతదేహాల గుర్తింపు కోసం సాయం చేయాలని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ నిర్ణయించింది. వరదల్లో చనిపోయిన వారి మృతదేహాలను గుర్తించేందుకు డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు కీలకంగా మారాయి.

దేశంలోని కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌ల ద్వారా డీఎన్ఏ ప్రొఫైలింగ్ సేవలను ఉచితంగా అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు ఎంఈఏ పేర్కొంది. నేపాల్‌లో గల్లంతైన వారి బంధువులు అంటే తండ్రి, తల్లి, కుమారుడు, కుమార్తె లేదా తోబుట్టువులు ప్రస్తుతం భారత్​లో నివసిస్తుంటే. వారు ఈ సేవలను పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.

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MISSING PERSONS IN NEPAL FLOODS
CENTRE TO OFFER DNA PROFILING
DNA PROFILING FOR MISSING IN FLOODS

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