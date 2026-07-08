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యూజీసీ-నెట్ అక్రమాలపై కేంద్రంపై రాహుల్ ధ్వజం- విద్యార్థుల కష్టానికి విలువే లేదంటూ మండిపాటు

యూజీసీ- నెట్​ పరీక్షలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ ఆరోపణలు- లక్షలాది మంది విద్యార్థుల కష్టానికి ఫలితం లేకుండా పోతోందంటూ మండిపడ్డ కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత

Rahul On UGC-NET Irregularities
Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 6:59 PM IST

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Rahul On UGC NET Irregularities : కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. యూజీసీ- నెట్​ పరీక్షలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ వస్తున్న ఆరోపణలపై కేంద్రాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు రాత్రింబవళ్లు కష్టపడ్డ దానికి ఫలితం లేకుండా పోతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇంత జరిగినా కేంద్రం కళ్లు మూసుకుని హాయిగా నిద్రపోతోందని మండిపడ్డారు. 2026 జూన్​లో ఎన్​టీఏ నిర్వహించిన యూజీసీ- నెట్​ పరీక్షపై హరియాణాలోని రోహ్‌తక్‌లో విద్యార్థి నాయకులు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారని పేర్కొన్న ఒక మీడియా నివేదిక స్క్రీన్‌షాట్‌ను ఆయన పంచుకున్నారు. గత వారం జరిగిన యూజీసీ- నెట్​ పరీక్షకు సంబంధించి వెలుగులోకి వచ్చిన తీవ్రమైన ఆరోపణలు పూర్తిగా విచారం కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్ అయిన కొద్ది వారాలకే, యూజీసీ- నెట్​ పరీక్షకు ముందు 100 పేజీల పీడీఎఫ్​ కాపీ ఒకటి పంపిణీ జరిగినట్లు కథనాలు వచ్చినట్లు రాహుల్ ఆరోపించారు.

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RAHUL SLAMS CENTRAL GOVT
UGC NET IRREGULARITIES ALLEGATIONS
RAHUL ON UGC NET IRREGULARITIES

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