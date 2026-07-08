యూజీసీ-నెట్ అక్రమాలపై కేంద్రంపై రాహుల్ ధ్వజం- విద్యార్థుల కష్టానికి విలువే లేదంటూ మండిపాటు
యూజీసీ- నెట్ పరీక్షలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ ఆరోపణలు- లక్షలాది మంది విద్యార్థుల కష్టానికి ఫలితం లేకుండా పోతోందంటూ మండిపడ్డ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
Published : July 8, 2026 at 6:59 PM IST
Rahul On UGC NET Irregularities : కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. యూజీసీ- నెట్ పరీక్షలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ వస్తున్న ఆరోపణలపై కేంద్రాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు రాత్రింబవళ్లు కష్టపడ్డ దానికి ఫలితం లేకుండా పోతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇంత జరిగినా కేంద్రం కళ్లు మూసుకుని హాయిగా నిద్రపోతోందని మండిపడ్డారు. 2026 జూన్లో ఎన్టీఏ నిర్వహించిన యూజీసీ- నెట్ పరీక్షపై హరియాణాలోని రోహ్తక్లో విద్యార్థి నాయకులు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారని పేర్కొన్న ఒక మీడియా నివేదిక స్క్రీన్షాట్ను ఆయన పంచుకున్నారు. గత వారం జరిగిన యూజీసీ- నెట్ పరీక్షకు సంబంధించి వెలుగులోకి వచ్చిన తీవ్రమైన ఆరోపణలు పూర్తిగా విచారం కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్ అయిన కొద్ది వారాలకే, యూజీసీ- నెట్ పరీక్షకు ముందు 100 పేజీల పీడీఎఫ్ కాపీ ఒకటి పంపిణీ జరిగినట్లు కథనాలు వచ్చినట్లు రాహుల్ ఆరోపించారు.
पिछले सप्ताह हुई UGC-NET परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 8, 2026
NEET पेपर लीक के कुछ ही हफ्तों बाद अब खबरें आ रही हैं कि -
- UGC-NET परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक PDF प्रसारित हुई।
- यह PDF उस question paper setting की है, जो सिर्फ़ NTA के पास उपलब्ध… pic.twitter.com/16hyeGaAlT