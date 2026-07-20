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'ఇథనాల్ బ్లెండింగ్​తో ఆహార భద్రత, నీటి వనరులకు ముప్పు లేదు'- కేంద్రం కీలక ప్రకటన

20శాతం ఇథనాల్ బ్లెండింగ్‌తో ఆహార భద్రత, నీటి వనరులకు ముప్పు లేదని తెలిపిన కేంద్రం- అదనపు ధాన్యాన్నే ఇథనాల్ తయారీలో వినియోగిస్తున్నట్లు స్పష్టం- బ్లెండింగ్ పెంపుపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని వెల్లడి

Ethanol blending India 2026
Representational image ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 7:44 PM IST

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Ethanol blending India 2026 : భారతదేశం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం (E20) వల్ల దేశ ఆహార భద్రత ప్రమాదంలో పడుతోందని, భూగర్భ జలాలు హరించుకుపోతున్నాయంటూ వస్తున్న ఆందోళనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తోసిపుచ్చింది. ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ పూర్తిగా వేస్ట్ టు వెల్త్ (వ్యర్థాల నుంచి సంపద) అనే పటిష్టమైన విధానంపై నడుస్తుందని స్పష్టం చేసింది. రాజ్యసభలో సోమవారం అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయు శాఖ సహాయ మంత్రి సురేష్ గోపి లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇస్తూ ఈ వివరాల్ని వెల్లడించారు. పెట్రోల్‌లో 20 శాతం ఇథనాల్ కలపడం వల్ల దేశంలో ఆహార ధాన్యాల లభ్యత గానీ, ఆహార భద్రతకు గానీ ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS), జాతీయ ఆహార భద్రత చట్టం (NFSA), బఫర్ స్టాక్ అవసరాలు పూర్తిగా తీర్చిన తర్వాత మిగిలిన అదనపు ధాన్యాన్నే ఇథనాల్ తయారీలో వినియోగిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

'ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ 20 శాతమే- పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకోలేదు'
మరోవైపు పెట్రోల్‌లో ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న 20 శాతం ఇథనాల్ బ్లెండింగ్‌ను అంతకంటే ఎక్కువగా పెంచే అంశంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని సురేష్ గోపి వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో E20 కంటే ఎక్కువ ఇథనాల్ కలపాలంటే (బ్లెండింగ్) ముందుగా శాస్త్రీయ, సాంకేతిక అధ్యయనాలు పూర్తి చేసి, వాహన తయారీ సంస్థలు, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు, ఇతర పరిశోధనా సంస్థలతో సంప్రదింపుల తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు.

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