E20 పెట్రోల్ నూటికి నూరు శాతం నిర్దేశిత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగానే ఉంది : కేంద్రం క్లారిటీ
Govt Respond After Karnataka Charge : దేశవ్యాప్తంగా 893 పెట్రోల్ శాంపిల్స్ను పరీక్షించామని తెలిపింది. కర్ణాటక నుంచి సేకరించిన 56 శాంపిల్స్లో సగటున 19.30 శాతం ఇథనాల్ మాత్రమే నమోదైందని స్పష్టం చేసింది.
Published : November 7, 2026 at 10:51 PM IST
కర్ణాటకలోని కొన్ని పెట్రోల్ బంకుల్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా 20శాతానికి మించి ఇథనాల్ కలిపిన ఇంధనాన్ని విక్రయిస్తున్నారన్న ఆరోపణలపై పెట్రోలియం శాఖ స్పందించింది. పరిమితికి మించి 31 శాతం వరకు ఇథనాల్ కలిపి పెట్రోల్ సరఫరా చేస్తున్నారన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ ఆరోపణల్లో ఎలాంటి వాస్తవం, శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 893 పెట్రోల్ శాంపిల్స్ను పరీక్షించామని తెలిపింది. కర్ణాటక నుంచి సేకరించిన 56 శాంపిల్స్లో సగటున 19.30 శాతం ఇథనాల్ మాత్రమే నమోదైందని స్పష్టం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా E20 పెట్రోల్ నూటికి నూరు శాతం బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రమాణాలకు లోబడే ఉందని వెల్లడించింది.
కర్ణాటక అధికారులు నిర్వహించిన తనిఖీలు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సాగాయని కేంద్రం తప్పుబట్టింది. చట్టప్రకారం ఆరు శాంపిల్స్ సేకరించి డీలర్కు, సంబంధిత అధికారులకు ఇవ్వాల్సి ఉండగా బాధ్యుల ప్రమేయం లేకుండానే ఏకపక్షంగా శాంపిల్స్ సేకరించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ల్యాబ్లలో కాకుండా ఒక థర్డ్ పార్టీ ల్యాబ్లో పరీక్షలు జరిపారని పేర్కొంది. డిపోల వద్ద పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపడం అనేది పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా జరుగుతుందని, పరిమితికి మించి కలిసే ఆస్కారమే లేదని పెట్రోలియం శాఖ వివరించింది. సాంకేతిక పరీక్షల ప్రకారం ఆ ఆరోపణల్లో నిజం లేదని IOCL, BPCL, HPCL స్పష్టం చేసినట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అయితే అక్టోబర్లో శాంపిల్స్ సేకరణ, పరీక్షా విధానంపై చమురు సంస్థలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయని పేర్కొంది.
ప్రతినిధులు లేకుండానే శాంపిల్స్ సేకరణ
నిబంధనల ప్రకారం పెట్రోల్ పరీక్ష కోసం ఒక్కో లీటరు చొప్పున 6నమూనాలను సేకరించాల్సి ఉంటుంది. అందులో రెండింటిని రసీదు తీసుకుని డీలర్కు ఇవ్వాలి. మరో రెండింటిని ఆయిల్ కంపెనీ లేదా సంబంధిత శాఖ వద్ద ఉంచుకుని, మిగిలిన రెండు నమూనాలను గుర్తింపు పొందిన ల్యాబ్కు పంపాలి. ఈ శాంపిల్స్పై సంబంధిత అధికారుల సంతకాలతోపాటు పరీక్షా ఫలితాలను నిర్ణీత గడువులోగా డీలర్కు, ఆయిల్ కంపెనీకి అందజేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ అక్టోబర్లో మాత్రం ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు లేకుండానే శాంపిల్స్ సేకరించినట్లు పెట్రోలియం శాఖ తెలిపింది. అంతేకాకుండా స్టేట్ లెవల్ కోఆర్డినేటర్ ద్వారా తమకు రావాల్సిన నమూనాలు, బంకులవారీగా వివరాలు, ల్యాబ్ రిపోర్టులు ఇప్పటివరకు ఆయిల్ కంపెనీలకు అందలేదని కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ తన ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
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