భారత్ స్థావరాల నుంచి ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులు చేసిందా?  కేంద్రం క్లారిటీ

లెమోవా ఒప్పందంపై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం- అమెరికా భారత్‌ సదుపాయాలు వినియోగించిందన్న వార్తలు ఖండించిన కేంద్రం- అపోహలు నమ్మొద్దని సూచన

Middle East Tensions
MEA issues clarification rejecting claims that the US sought India’s help for Iran strikes under LEMOA (X/MEA FactCheck)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 21, 2026 at 12:22 PM IST

Middle East Tensions : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. అమెరికా ఇరాన్‌పై దాడులు చేయడానికి భారత్ అనుమతి కోరిందని, భారత భూభాగం లేదా సదుపాయాలు ఉపయోగించిందని వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అసత్యమని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) ఖండించింది. భారత పోర్టులు లేదా సైనిక సదుపాయాలను అమెరికా వినియోగిస్తోందన్న ప్రచారం పూర్తిగా ఫేక్ అని స్పష్టం చేసింది.

ఇలాంటి సున్నితమైన అంశాలపై నిర్ధరణలేని సమాచారాన్ని పంచుకోవద్దని ప్రజలను హెచ్చరించింది. ఇటీవల అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కొన్ని అంతర్జాతీయ మీడియా చర్చలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు వైరల్ కావడంతో ఆ అపోహలు మరింత పెరిగాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా నౌకాదళం భారత పోర్టులను ఉపయోగిస్తోందన్న వ్యాఖ్యలు విస్తృతంగా చర్చకు దారి తీశాయి. అయితే వీటికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

లెమోవా ఒప్పందం ఏంటి?
భారత్-అమెరికా మధ్య 2016లో కుదిరిన లాజిస్టిక్స్ ఎక్స్చేంజ్ మెమోరాండం ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ (LEMOA) గురించి కూడా ప్రభుత్వం వివరించింది. ఈ ఒప్పందం కేవలం లాజిస్టికల్ సహకారానికి మాత్రమే పరిమితం అని తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా ఇంధనం నింపడం, సరఫరాలు, మరమ్మతులు వంటి సేవలు పరస్పరం అందించుకోవచ్చు. కానీ ఏ దేశం కూడా మరో దేశ భూభాగాన్ని ఉపయోగించి యుద్ధ చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఈ ఒప్పందంలో లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అలాగే ఇలాంటి ఒప్పందాలు స్వయంచాలకంగా అమల్లోకి రావని, ప్రతి సందర్భంలో వేర్వేరు స్థాయిలలో అనుమతులు అవసరమని పేర్కొన్నారు.

MIDDLE EAST TENSIONS
