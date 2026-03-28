LPG కొరత ఎఫెక్ట్- PNG నెట్వర్క్ల విస్తరణకు కేంద్రం ప్రణాళిక
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం- ఇంకా తగ్గని యుద్ధ జ్వాలలు- ఈ క్రమంలో భారత్లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత- కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం- పట్టణ ప్రాంతాల్లో పీఎన్జీ నెట్వర్క్ల వేగవంతమైన విస్తరణకు నిర్ణయం
Published : March 28, 2026 at 8:48 PM IST
Centre Pushes PNG Networks : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా దేశంలో ఎల్పీజీ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎన్జీ) నెట్వర్క్ల వేగవంతమైన విస్తరణకు నిర్ణయించింది. సింగిల్-విండో క్లియరెన్స్ వ్యవస్థ, పట్టణ ప్రణాళికలో గ్యాస్ పైప్లైన్ల ఏకీకరణ, మెరుగైన లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ వంటి కీలక ప్రాధాన్యతలను కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ వివరించారు.
కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ, కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి, పరిశ్రమల భాగస్వాములు హాజరైన ఒక రౌండ్టేబుల్ సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మీటింగ్లో దేశంలో 50 లక్షల కొత్త పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ కనెక్షన్లను అందించాలనే ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యాన్ని కూడా ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
మున్సిపల్ శాఖ అనుమతులలో జాప్యం, రైట్ ఆఫ్ వే ఆమోదాలు, అధిక పునరుద్ధరణ ఛార్జీలు వంటివి దేశంలో పీఎన్జీ విస్తరణను నెమ్మదింపజేస్తున్న కీలకమైన అడ్డంకులని కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అభిప్రాయపడింది. ఇటువంటి ఛార్జీలను హేతుబద్ధీకరించడం లేదా మాఫీ చేయడం, అలాగే కాలపరిమితితో కూడిన క్లియరెన్స్ వ్యవస్థలను అవలంబించడం అవసరమని పేర్కొంది. సేవా అంతరాయాలను నివారించడానికి వినియోగదారులలో అవగాహన కల్పించడం, ఇప్పటికే మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాలలో ద్రవీకృత పెట్రోలియం గ్యాస్ (LPG) నుంచి పీఎన్జీకి దశలవారీగా మారడంపై ఈ మీటింగ్లో విస్తృత ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తమైందని వెల్లడించింది. పీఎన్జీ అనుమతుల ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించడానికి, నోడల్ అధికారులను నియమించడానికి, అలాగే వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయాన్ని మెరుగుపరచడానికి రాష్ట్రాలు, పట్టణ స్థానిక సంస్థలు అంగీకరించాయని స్పష్టం చేసింది.
నగరాలే ఆర్థిక వృద్ధికి చోదక శక్తులు : కేంద్రమంత్రి ఖట్టర్
ఆర్థిక వృద్ధికి నగరాలు చోదక శక్తులుగా పనిచేస్తాయని కేంద్ర మంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్ అభిప్రాయపడ్డారు. పీఎన్జీ నెట్వర్క్ను విస్తరించడానికి మిషన్ మోడ్ విధానాన్ని అనుసరించాలని పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు, మారుతున్న ప్రపంచ ఇంధన రంగ స్వరూపాన్ని హర్దీప్ పూరీ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. ఇంధన భద్రత, స్థితిస్థాపకతను పెంపొందించడానికి పీఎన్జీ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ముఖ్యంగా మౌలిక సదుపాయాలు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాలలో పీఎన్జీ వినియోగాన్ని చురుకుగా ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్రాలను, పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు సూచించారు.
ఎల్పీజీ అంతరాయాల వల్ల తలెత్తిన ఆందోళనలపై కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇంధన సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా చూడటం, తప్పుడు సమాచారాన్ని అరికట్టడం, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ను నిరోధించడంపై దృష్టి సారించాలని కోరారు.
'ఎల్పీజీ యూజర్స్ పీఎన్జీ మారాలి'
దేశంలో ఎల్పీజీ కొరత సమస్యను అధిగమించడంతోపాటు గ్యాస్ పంపిణీ వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్రం సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవలే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎన్జీ) అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో గృహ వినియోగదారులు ఆ కనెక్షనుకు మారాలని కోరింది. వీరికి మూడు నెలల గడువు ఇచ్చి, తర్వాత ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేస్తామని తెలిపింది. ఈ మేరకు కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ నిత్యావసరాల చట్టం కింద ఉత్తర్వులు ఇచ్చంది.
పైప్లైన్ కనెక్షను ఇచ్చేందుకు సాంకేతిక సమస్యలున్న ఇళ్లకు మాత్రం సంబంధిత పీఎన్జీ కంపెనీ నుంచి ఎన్ఓసీ పొందితే ఎల్పీజీ కనెక్షన్ను ఉంచుతారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే పైప్లైన్ గ్యాస్ సదుపాయం అందుబాటులో ఉండటంతో వినియోగదారులు సులభంగా మారే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. కాగా, పీఎన్జీకి మారితే చాలా ఉపయోగాలున్నాయి. సిలిండర్ రీఫిల్ బుకింగ్ అవసరం లేదు. రోజంతా నిరంతరాయంగా గ్యాస్ సరఫరా అందుబాటులో ఉంటుంది. పీఎన్జీకి మారేవారికి ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సైతం రెడీ అవుతున్నాయి. పీఎన్జీ విస్తరణను వేగవంతం చేయడానికి కేంద్రం పలు చర్యలు చేపడుతోంది.