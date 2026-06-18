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గ్రామంలోని ప్రతి రోడ్డుకు ప్రత్యేక కోడ్- డిజిటల్ మ్యాపింగ్‌కు కేంద్రం సిద్ధం

దేశవ్యాప్తంగా గ్రామాల్లోని ప్రతి రోడ్డుకు యూనిక్ కోడ్ కేటాయించే ప్రతిపాదన- మెయిన్ రోడ్లు, క్రాస్ రోడ్లు, అనుసంధాన రోడ్లుగా మూడు విభాగాలు- QR కోడ్ బోర్డులు, డిజిటల్ మ్యాపింగ్‌తో గ్రామీణ రహదారుల వివరాలు అందుబాటులోకి!

Centre Digital Road Mapping
Centre Digital Road Mapping (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 8:55 PM IST

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Centre Digital Road Mapping : దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రహదారుల నిర్వహణ, గుర్తింపును మరింత సమర్థవంతంగా చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేసింది. గ్రామాల్లోని ప్రతి రోడ్డుకు ప్రత్యేక కోడ్, డిజిటల్ గుర్తింపు, వర్గీకరణ వ్యవస్థను తీసుకురావాలని కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ యోచిస్తోంది. ఈ మేరకు ఇంట్రా-విలేజ్ రోడ్ కోడింగ్ అండ్ గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ పేరుతో ఒక జాతీయ స్థాయి విధానాన్ని రూపొందించింది.

అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఆ ప్రతిపాదనను త్వరలో ప్రజల అభిప్రాయాల కోసం బహిరంగంగా విడుదల చేయనున్నారు. గ్రామాల లోపల ఉన్న అన్ని రహదారులను ఒకే విధమైన ప్రమాణాలతో గుర్తించడం, కోడ్ కేటాయించడం, డిజిటల్ మ్యాపింగ్ చేయడం ఆ వ్యవస్థ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ప్రస్తుతం ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన (పీఎంజీఎస్‌వై) వంటి పథకాల ద్వారా గ్రామీణ రహదారుల నెట్‌వర్క్ విస్తరించినప్పటికీ, గ్రామాల లోపల ఉన్న చిన్న రోడ్లు, వీధులు, సందులు చాలా వరకు అధికారిక రికార్డుల్లో నమోదు కాలేదు.

దీంతో అంబులెన్స్ సేవలు, పోస్టల్ డెలివరీలు, ప్రభుత్వ శాఖల సేవలు, నావిగేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు ఎప్పటికప్పుడు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఆ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రతి గ్రామ రహదారికి ఒక ప్రత్యేక డిజిటల్ గుర్తింపును ఇవ్వాలని కేంద్రం ప్రతిపాదిస్తోంది. దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గ్రామ రహదారుల పూర్తి డేటాబేస్ రూపొందే అవకాశం ఉంది. ప్రతిపాదిత విధానం ప్రకారం గ్రామాల్లోని రహదారులను మూడు ప్రధాన విభాగాలుగా వర్గీకరించనున్నారు.

  • మెయిన్ రోడ్లు
  • క్రాస్ రోడ్లు
  • ఇతర లేదా అనుసంధాన రోడ్లు

ప్రతి రహదారికి రాష్ట్రం నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన ప్రత్యేక ఆల్ఫాన్యూమరిక్ కోడ్ కేటాయిస్తారు. దీనివల్ల ఒకే పేరుతో ఉన్న రోడ్లు లేదా డూప్లికేట్ గుర్తింపుల సమస్య ఉండదు. కొత్త కోడింగ్ వ్యవస్థను ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న పీఎంజీఎస్‌వై రోడ్ కోడింగ్ విధానం, లోకల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్టరీ (ఎల్జీడీ) డేటాబేస్‌లకు అనుగుణంగా రూపొందించారు. డూప్లికేట్ కోడ్లు రాకుండా పీఎంజీఎస్‌వై ఆన్‌లైన్ మేనేజ్‌మెంట్, మానిటరింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ (ఓఎంఎంఎస్) ద్వారా ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు.

ఇకపై ప్రతి రహదారి కచ్చితంగా!
డిజిపిన్, గ్రామ్ మంచిత్ర సమన్వయం ఆ కొత్త వ్యవస్థలో ఆధునిక డిజిటల్ సాంకేతికతలను కూడా వినియోగించనున్నారు. పోస్టల్ శాఖ రూపొందించిన డిజిపిన్ (DIGIPIN) వ్యవస్థ, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన గ్రామ్ మంచిత్ర (Gram Manchitra) జియోస్పేషియల్ ప్లానింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను అనుసంధానించనున్నారు. ప్రతి రహదారికి జియోస్పేషియల్ ఐడెంటిఫయర్ ట్యాగ్ జతచేసి డిజిటల్ మ్యాప్‌లో నమోదు చేస్తారు. దీంతో గ్రామాల్లోని ప్రతి రహదారి స్థానం కచ్చితంగా గుర్తించవచ్చు.

QR కోడ్ బోర్డులుఈ ప్రతిపాదనలో భాగంగా రహదారుల వద్ద ప్రత్యేక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని కూడా సూచించారు. వీటిపై QR కోడ్‌లు ఉంటాయి. ప్రజలు మొబైల్ ఫోన్‌తో స్కాన్ చేస్తే ఆ రహదారి స్థానం, నిర్వహణ చరిత్ర, నావిగేషన్ సమాచారం వంటి వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలతో పాటు సందర్శకులు, డెలివరీ సిబ్బంది, అత్యవసర సేవల సిబ్బందికి కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

రెండు భాషల్లో బోర్డు ఏర్పాటు
ద్విభాషా బోర్డులకు ప్రాధాన్యం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా రహదారి బోర్డులను స్థానిక భాషతో పాటు ఇంగ్లీష్‌లో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. దీని వల్ల స్థానికులతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారికి కూడా మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది. గ్రామాల్లోని రహదారులను గుర్తించడం, పేర్లు నిర్ణయించడం, వర్గీకరించడం వంటి బాధ్యతలను గ్రామ పంచాయతీలకే అప్పగించనున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికల (జీపీడీపీ) ద్వారా ప్రతి ఏడాది సమీక్షలు, ఆడిట్‌లు నిర్వహించే విధానాన్ని కూడా ప్రతిపాదించారు.

పలు శాఖల సమన్వయంతో అమలు పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖతో పాటు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ, పోస్టల్ శాఖ, నేషనల్ రూరల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్‌మెంట్ ఏజెన్సీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, జియోస్పేషియల్ సంస్థలు కలిసి పనిచేయనున్నాయి. ఆ వ్యవస్థ అమల్లోకి వస్తే గ్రామీణ రహదారులపై సమగ్ర జాతీయ డేటాబేస్ ఏర్పడుతుంది. రహదారుల నిర్మాణం, నిర్వహణలో పారదర్శకత పెరగడంతో పాటు వివిధ శాఖల పనుల్లో పునరావృతాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా గ్రామాల్లో చివరి మైలు వరకు నావిగేషన్ సేవలు మెరుగుపడటంతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలు, పర్యవేక్షణ కూడా మరింత సమర్థవంతంగా మారనుంది.

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