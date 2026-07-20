ఇక వంటింట్లోకి ఇథనాల్- LPG సిలిండర్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా కొత్త స్టవ్- కేంద్రం సరికొత్త ప్లాన్!
ఎల్పీజీ వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్రం బిగ్ స్కెచ్- ఇథనాల్ వంట స్టవ్లను తీసుకొచ్చేందుకు ప్రణాళిక- వంట ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం!
Published : July 20, 2026 at 8:14 PM IST
Ethanol Cooking Stove in India : దేశంలో ఇప్పటికే పెట్రోల్లో 20శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని (E20) విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు సామాన్యుడి వంటింటి బడ్జెట్ను తగ్గించేందుకు మరో విప్లవాత్మక అడుగు వేస్తోంది. నిరంతరం పెరుగుతున్న ఎల్పీజీ (LPG) గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఇంకా విదేశీ ఎగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు 'ఇథనాల్ వంట ఇంధనం' ప్రణాళికపై కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వ శాఖ వేగంగా పనిచేస్తోంది. ఈ ప్లాన్ పూర్తిగా అమల్లోకి వస్తే గనుక భవిష్యత్తులో మన వంటిళ్లలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ స్థానంలో ఇథనాల్ ఆధారిత స్టవ్లు దర్శనం ఇవ్వనున్నాయి. ఈ మెగా ప్రాజెక్టులో భాగంగా కేంద్ర రోడ్డు, రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఈ ఏడాది మే 25న నాగ్పుర్లో స్వదేశీ సాంకేతికతతో రూపొందించిన హైడ్రో ఇథనాల్ కుకింగ్ స్టవ్ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించారు.
భారతదేశం ప్రస్తుతం తన మొత్తం ఎల్పీజీ అవసరాల్లో దాదాపు 60 నుంచి 65 శాతం వరకు సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్, ఒమన్ వంటి పశ్చిమాసియా దేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటోంది. దేశంలో ఏటా సుమారు 3.3 కోట్ల టన్నుల ఎల్పీజీ వినియోగం జరుగుతోంది. అయితే ఇటీవల అంతర్జాతీయంగా, ముఖ్యంగా మిడిల్ ఈస్ట్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల గ్యాస్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. భవిష్యత్తులోనూ ఈ ఇబ్బందులు ఎదురుకావొచ్చు. మరింత తీవ్రతరం కావొచ్చు. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం విదేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, స్వదేశీ ఇంధనమైన ఇథనాల్వైపు మొగ్గుచూపుతోందని తెలుస్తోంది.
తగ్గనున్న వంట ఖర్చుల భారం
ఈ సరికొత్త హైడ్రో ఇథనాల్ స్టవ్ నీరు, ఇథనాల్ మిశ్రమంతో పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ నీటిలో 7 శాతం ఇథనాల్ కలిపిన ఇంధనాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది మండినప్పుడు నీలి రంగులో, అధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగిన మంటను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని వల్ల వంట కూడా చాలా త్వరగా పూర్తవడమే కాకుండా, సాధారణ ఎల్పీజీ సిలిండర్తో పోలిస్తే దీని నిర్వహణ ఖర్చు చాలా తక్కువగానే ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది మధ్యతరగతి కుటుంబాల నెలవారీ వంట ఖర్చుల్ని కూడా భారీగా తగ్గించనుంది.
మహిళల ఆరోగ్యానికి రక్షణ- పేలుతుందన్న భయం లేదు
ఇథనాల్ పూర్తిగా స్వచ్ఛ ఇంధనం కావడం వల్ల వంట చేసేటప్పుడు ఎలాంటి పొగ, విషవాయువులు విడుదల కావు. వంట పాత్రల అడుగు భాగం కూడా నల్లగా మారదు. వంట గది పరిశుభ్రంగా ఉండటంతో పాటు ఇళ్లలో గాలి నాణ్యత మెరుగుపడి మహిళల ఆరోగ్యాన్నీ కాపాడుతుంది. ఇంకా ఎల్పీజీ సిలిండర్లలో మాదిరిగా ఇందులో అధిక పీడనం (హై ప్రెజర్) ఉండదు. అందువల్ల సిలిండర్ పేలే ప్రమాదం అస్సలే ఉండదు. పైగా ఈ స్టవ్ను ఒకచోటు నుంచి మరో చోటికి సులభంగా తీసుకెళ్లొచ్చు.
రైతులకు ఆదాయం
ఇథనాల్ను ప్రధానంగా చెరకు, మొక్కజొన్న వంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో తయారు చేస్తారు. వంట ఇంధనంగా దీనికి డిమాండ్ పెరిగితే దేశంలోని కోట్లాది మంది రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. కేర్ఎడ్జ్ మే నెల నివేదిక ప్రకారం ప్రస్తుతం భారత్లో ఏటా 20 బిలియన్ లీటర్లకు పైగా ఇథనాల్ ఉత్పత్తి అవుతుండగా, మరో 4 బిలియన్ లీటర్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం అందుబాటులోకి రానుంది. పెట్రోల్ మిశ్రమానికి, పరిశ్రమలకు పోను దేశంలో ఏటా సుమారు 7 బిలియన్ లీటర్ల ఇథనాల్ మిగులుతోంది. ఈ మిగులు ఇంధనాన్నే వంటింటికి మళ్లించాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. భవిష్యత్తులో నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, ఇండోనేసియా వంటి దేశాలకు ఎగుమతి చేసే అవకాశాల్ని కూడా పరిశీలిస్తోంది.
రూ. 2 లక్షల కోట్లు ఆదా!
ఇక ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ (IISD) రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇ- కుకింగ్, బయోగ్యాస్, ఇథనాల్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ వంట ఇంధనాల్ని విస్తృతంగా వినియోగించడం ద్వారా 2050 నాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం ఎల్పీజీ సబ్సిడీల రూపంలోనే రూ. 2 లక్షల కోట్లను ఆదా చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇథనాల్ను వంట గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకురావాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రణాళికకు మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
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