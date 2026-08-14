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సెప్టెంబర్‌లో జనగణన షురూ- 40 ప్రశ్నలను నోటిఫై చేసిన కేంద్రం

త్వరలో మంచు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జనగణన ప్రారంభం- జనగణన సమయంలో ప్రజలను సిబ్బంది అడగాల్సిన 40 ప్రశ్నలను ప్రకటించిన కేంద్రం

India Census 2027
జనగణన 2027 (Source : IANS (Representative Image))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 11:51 AM IST

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India Census 2027 : సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మంచు తీవ్రంగా కురిసే ప్రాంతాల్లో జనగణన ప్రారంభం కానుంది. అక్కడ జనగణన ప్రక్రియలో భాగంగా సిబ్బంది ప్రజలను అడగాల్సిన 40 ప్రశ్నలను కేంద్రం శుక్రవారం ప్రకటించింది. కులం, కోవిడ్ టీకా వేయించుకున్న ప్రదేశం, షెడ్యూల్డ్ కులం (SC) లేదా షెడ్యూల్డ్ తెగ (ST)కు చెందినవారా? కాదా? వంటి ప్రశ్నలను జనగణన సందర్భంగా సిబ్బంది ప్రజలను అడగనున్నారు. ఈ మేరకు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా మృత్యుంజయ్ కుమార్ నారాయణ్ శుక్రవారం ఉత్తర్వు జారీ చేశారు.

"జనాభా గణన చట్టం-1948లోని సెక్షన్ 8, ఉప విభాగం (1) ద్వారా సంక్రమించిన అధికారాలను వినియోగించుకుంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కింది ఆదేశాలను జారీ చేసింది. నియమించిన అధికారులు తమ పరిధిలోని ప్రాంతాల్లో నివసించే వ్యక్తులను హౌస్‌హోల్డ్ షెడ్యూల్ (కుటుంబ వివరాల పత్రం) ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు, నిర్దేశించిన అంశాలకు సంబంధించి ప్రశ్నలు అడగవచ్చు." అని రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా మృత్యుంజయ్ కుమార్ నారాయణ్ ఉత్తర్వులో వెల్లడించారు.

ఏయే ప్రశ్నలంటే?
జనగణన సమయంలో ప్రజలను వారి వైవాహిక స్థితి, వివాహ సమయంలో వయసు, జీవిత భాగస్వామి పేరు, జాతీయత, మతం, షెడ్యూల్డ్ కులం (SC)/షెడ్యూల్డ్ తెగ (ST), కులం, తల్లిదండ్రుల వివరాలు, వైకల్యం, మాతృభాష, తెలిసిన ఇతర భాషలు, అక్షరాస్యత, డిజిటల్ లిటరసీ వంటి వ్యక్తిగత వివరాల గురించి సిబ్బంది అడుగుతారని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. విద్యాసంస్థలో హాజరు, అత్యున్నత విద్యా స్థాయి, చదువుకున్న విభాగం లేదా సబ్జెక్టు, గత ఏడాది కాలంలో జాబ్ చేశారా, ఆర్థిక స్థితి, వృత్తి వంటి వివరాలను కోరుతారని వెల్లడించాయి. అలాగే వలసదారులకు పలు ప్రశ్నలను అడుగుతారని చెప్పాయి.

పుట్టిన ప్రదేశం, అంతకుముందు నివసించిన ప్రదేశం, వలసకు గల కారణం, చివరి వలస తర్వాత ఈ గ్రామం/పట్టణంలో ఎప్పటి నుంచి నివసిస్తున్నారు, శాశ్వత నివాస చిరునామా వంటి వివరాలను సిబ్బంది కోరుతారని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. కొవిడ్-19 టీకా వేయించుకున్న ప్రదేశం, మొత్తం బ్యాంక్ ఖాతాల సంఖ్య, మొబైల్ నంబర్, ఆధార్ నంబర్, ఓటర్ ఐడీ నంబర్, పాస్‌పోర్ట్ నంబర్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా? లేదా? అనే వివరాలను కూడా అడుగుతాయని చెప్పాయి. అయితే సిబ్బంది ప్రజలను అడిగే ప్రశ్నావళిలో కులాల జాబితా ఉండే అవకాశం లేదని వెల్లడించాయి. ప్రజలు స్వయంగా చెప్పిన వివరాలనే సిబ్బంది నమోదు చేస్తారని పేర్కొన్నాయి.

సెప్టెంబరు 1న అక్కడ స్టార్ట్
లద్ధాఖ్, జమ్ముకశ్మీర్, హిమాచల్‌ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లోని మంచుతో కూడిన (సాధారణ సమయాల్లో గణన జరగని) ప్రాంతాల్లో జనగణన సెప్టెంబర్ 1-30 వరకు జరగనుందని రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా మృత్యుంజయ్ కుమార్ నారాయణ్ ఆగస్టు ప్రారంభంలో ఓ ఉత్తర్వును జారీ చేశారు. ఈ జనగణన నిర్వహణలో భాగంగా ఇంటింటికీ వెళ్లి జనాభా వివరాలు సేకరించే ప్రక్రియ ప్రారంభానికి ముందు ఆగస్టు 17-31 వరకు స్వయంగా వివరాలు నమోదు చేసుకునే (సెల్ఫ్ ఎన్యూరేషన్) సదుపాయం కూడా ఉంటుందని ఆ ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నారు.

అయితే దేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలలో జనగణన వచ్చే ఏడాది ప్రారంభమవుతుంది. కాగా, జనగణనలో భాగంగా కుల వివరాలను సేకరించడం ఇదే మొదటిసారి కానుంది. కుల గణనను చేపట్టాలనే నిర్ణయాన్ని గతేడాది ఏప్రిల్ 30న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ తీసుకుంది.

కొవిడ్ కారణంగా కొన్నేళ్ల పాటు జనగణన వాయిదా
కాగా, 2021లో జరగాల్సిన జనగణన కొవిడ్ కారణంగా కొన్నేళ్ల పాటు వాయిదా పడింది. అయితే జనగణన నిర్వహణ కోసం కేంద్రం రూ. 11,718 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. అందులో సిబ్బందికి శిక్షణ, గౌరవ వేతనం, సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటి వాటి కోసం రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఇప్పటివరకు మొత్తం రూ. 4,102 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు కేంద్ర హోం శాఖ ఆగస్టు 12న పార్లమెంట్‌కు తెలిపింది. రాష్ట్రాలు, యూటీ ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో జనగణన-2027 మొదటి దశకు సంబంధించి మాస్టర్ ట్రైనర్లు, ఫీల్డ్ ట్రైనర్లు, ఎన్యుమరేటర్లు (గణనకర్తలు), సూపర్‌వైజర్లకు శిక్షణ ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయిందని, అలాగే నిర్దేశించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం మిగిలిన శిక్షణ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొంది.

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